Exclusivité de prise de contrôle de Newcastle, Man City poursuit Grealish et Kane, Man United pour signer Trippier et Varane

16/07/2021 à 12:12 CEST La rencontre tant attendue entre Max Holloway et Rodríguez n’a pas pu avoir lieu en raison d’une blessure du premier. Ainsi, un changement de carte a été opéré qui place Islam Makhachev et Thiago Moisés, deux poids légers qui s’affronteront pour la gloire dans l’Octogone, comme combats principaux. Islam est le […] More