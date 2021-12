Malgré l’annonce par le gouvernement Modi d’une chute importante cédant aux agriculteurs protestataires, le SAD a déclaré qu’il ne se réunirait pas avec le parti du safran.

Plus d’un an après avoir rompu les liens avec le parti Bharatiya Janata et avoir quitté le gouvernement NDA suite à l’adoption des trois lois agricoles litigieuses, le Shiromani Akali Dal a déclaré qu’il n’était pas question de se réaligner avec le parti du safran maintenant que la législation a été abrogé. S’adressant exclusivement à FinancialExpress.com, l’ancien ministre des MPME et haut dirigeant d’Akali Dal, Harsimrat Kaur Badal, a déclaré que le BJP ne pouvait pas laver les blessures laissées en retirant la législation.

Le Shiromani Akali Dal a rompu son alliance de 24 ans avec le BJP et a quitté la NDA à cause de ce qu’il a appelé les « lois noires ». Cependant, malgré l’annonce par le gouvernement Modi d’une chute importante cédant aux agriculteurs protestataires, le SAD a déclaré qu’il ne se réunirait pas avec le parti du safran.

« Pas seulement une fois, mais trois ou quatre fois, j’ai supplié de ne pas le faire (apportez les lois agricoles). S’ils nous avaient écoutés, les 700 agriculteurs qui ont perdu la vie au cours de cette année seraient en vie », a déclaré Badal.

« Les lois agricoles ont fait beaucoup de dégâts. Les cicatrices sont profondes… s’appeler terroristes, s’appeler parijeevi (parasite), s’appeler Khalistani, le jour où ils ont été tabassés avec des bâtons, comme on leur a mis les étuis UAPA. Qu’est-ce que tous ces gens n’ont pas fait au cours de la dernière année ? Vous ne pouvez pas simplement l’effacer parce que vous avez repris les lois. Comme je l’ai dit, les cicatrices sont profondes, les blessures sont à vif et il faudra beaucoup de temps pour guérir. Il n’est pas question que Shiromani Akali Dal retourne au BJP », a-t-elle ajouté.

L’ancien ministre de l’Union a également allégué que le Congrès et le parti Aam Aadmi « ont aidé le BJP » dans l’adoption des trois lois agricoles au Parlement en sortant et en réduisant le nombre à la Chambre afin que les projets de loi puissent être adoptés facilement, et les a accusés de postures politiques uniquement pour récolter des gains électoraux.

Plus tôt ce mois-ci, les agriculteurs ont mis fin à leur protestation d’un an contre les lois agricoles et d’autres problèmes, notamment une garantie légale de MSP. Après avoir abrogé les lois agricoles au Parlement, le Centre a accepté de former un comité pour décider de la question MSP et également abandonner toutes les poursuites policières contre les agriculteurs.

L’alliance entre le SAD et le BJP, formée juste après les élections législatives de 1996, semblait de plus en plus intenable alors que le premier subissait d’immenses pressions de sa principale base électorale, les agriculteurs, pour rompre complètement les liens avec le BJP.

Le parti était en retrait, en particulier avec le parti au pouvoir du Congrès et le parti d’opposition Aam Aadmi, soulignant la soi-disant réticence de la famille Badal à quitter l’alliance avec le BJP.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.