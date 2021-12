Exclusivité FE : le parti Samajwadi et ses alliés ne contestent pas le BJP aux élections de l’UP, déclare Sidharth Nath Singh

Dans une conversation exclusive avec FinancialExpress.com, Sidharth Nath Singh a déclaré que l’abrogation des trois lois agricoles était une démonstration de grand cœur et de compassion de la part du Premier ministre Narendra Modi.

Le porte-parole du Bharatiya Janata Party et ministre des MPME de l’Uttar Pradesh, Sidharth Nath Singh, a déclaré qu’il ne considérait pas le parti Samajwadi et ses alliés comme un défi pour le parti lors des prochaines élections dans l’État. Dégageant la confiance que le BJP réussirait aux élections de l’UP, Singh dit que les tentatives précédentes à plus grande échelle n’ont pas réussi à ébranler la confiance du peuple dans le BJP, et les prochaines élections ne seront pas différentes.

Dans une conversation exclusive avec FinancialExpress.com, Singh a déclaré que l’abrogation des trois lois agricoles était une démonstration de grand cœur et de compassion de la part du Premier ministre Narendra Modi, alors que les agriculteurs protestataires poursuivaient l’agitation malgré le centre prenant déjà leur plus gros préoccupation hors de la table. « Cela ne peut pas être mon chemin ou l’autoroute », dit-il.

Voici les extraits édités de l’interview :

Dans quelle mesure le parti est-il bien préparé pour les prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh ?

Le parti est très bien préparé pour les prochaines élections. Le BJP ne fait pas partie de ces instances électorales qui commencent à se préparer 3 à 4 mois avant les élections. C’est plutôt nous… lorsque nous avons prêté serment en 2017, la feuille de route était fixée pour 2022. Dans cette optique, le haut commandement du parti et l’instance décisionnelle ont choisi le visage du CM.

Le parti étant au gouvernement, il est évident que l’opposition au pouvoir s’est installée, mais afin de surmonter l’opposition au pouvoir, les mesures à prendre ont été définies en consultation avec le ministre en chef. Donc, le parti d’une part a travaillé sur la voie de Sankalp, c’est ainsi que le gouvernement combat l’anti-office. Dans le même temps, le cadre du parti doit être soigné ou bien huilé. Il ne s’agit donc pas d’une élection ponctuelle mais d’un processus continu qui dure depuis cinq ans.

Le Parti Samajwadi s’est associé au RLD et au SBSP. Comment pensez-vous que cela aura un impact sur les résultats des élections, en particulier en ce qui concerne l’ouest de l’UP ?

Eh bien, je ne vois vraiment pas cela comme un grand défi pour le BJP parce que nous avons vu dans le passé que le parti Samajwadi s’est associé au Congrès en 2017, en 2019, ils ont proposé l’un des plus grands « mahagathbandhan » que vous ayez peut même penser en UP. Certes, c’était un gros challenge et l’arithmétique était certainement contre le BJP en 2019. Malgré cela, nous avons largement gagné ; donc je ne vois pas cela comme un gros défi.

Ces petits partis dont on parle, nous avons aussi ces alliances. Les gens ne parlent pas de nos alliés comme Apna Dal et Nishad Party et ainsi de suite. Et si vous prenez leur influence électorale, en termes de pourcentage, Apna Dal et Nishad Party sont bien plus importants que RLD et Om Prakash Rajbhar.

Azamgarh à Purvanchal a été un grand défi pour votre parti. En 2017, le BJP y a perdu neuf sièges sur dix. Comment comptez-vous y faire un retour ?

Vous voyez, le problème est de savoir comment vous adresser à eux. Depuis que Modiji est arrivé, il a changé le type de politique en cours et a introduit une politique très axée sur le développement. Il a essayé d’atteindre ces communautés socialement défavorisées ou les castes de l’UP à travers divers programmes dont elles avaient été privées depuis 70 ans.

Seules des annonces ont été faites, que ce soit le Congrès, que ce soit le BSP ou le SP. Alors, ils ont commencé à sentir qu’ils s’alignaient sur ces partis pensant qu’ils étaient leurs messies, mais en fait, ils n’ont rien donné. Mais voici un parti pour lequel nous n’avons jamais pensé à voter, mais ils ont continuellement donné, que ce soit Ayushman Bharat, le programme Swach Bharat, le Pradhan Mantri Awaas Yojana, Gareeb Kalyan Anna Yojana, Ujjwala Yojana…. Et ils ont été bien exécutés par le gouvernement Yogi ; c’est tout aussi important dans un État.

Ainsi, le gouvernement BJP a extrêmement bien livré et nous à travers nos programmes, les initiatives du Premier ministre, la sensibilisation a été phénoménale pour chacun d’eux. Purvanchal, pour diverses raisons depuis l’indépendance, a été absent de cela. Donc, cette sensibilisation va certainement nous aider. Nous l’avons vu en 2019 également et ce sera l’impact en 2022. Et, avec ce type de développement, les programmes sociaux et les cadres du parti étant adaptés aux niveaux des stands, nous avons un avantage en 2022.

D’une part, le gouvernement de Yogi Adityanath prétend avoir géré la situation du COVID-19 de la meilleure manière. L’opposition, d’autre part, a allégué une mauvaise gestion. Comment prenez-vous cette critique ?

Sommes-nous même concernés par ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux ? Ils sont restés en soins intensifs, ils ne sont pas sortis, leur cadre n’est même pas sorti, pendant COVID-1 et COVID-2. Et voici mon ministre en chef et il avait COVID, dans COVID-1 son père a expiré, mais il n’est pas allé en Uttarakhand, il a décidé de servir.

Ensuite, nous sommes arrivés avec COVID-2, tout le personnel de secrétariat du CM était en panne avec COVID, le ministre en chef était en panne avec COVID, mais il a refusé de s’asseoir. Il a tout géré. Dans les 3-4 jours après avoir été négatif pour COVID, le CM est sorti, visitant les districts les uns après les autres. Donc, toutes ces choses ont également été appréciées et vues de manière phénoménale par les gens sur le terrain. Donc, ceux qui sont assis dans l’unité de soins intensifs ou dans leur salle climatisée, ils n’ont aucune raison de nous pointer du doigt.

L’opposition a également allégué que le gouvernement Yogi essayait de protéger Ashish Mishra dans l’incident de Lakhimpur et n’a agi qu’après l’ordonnance de la Cour suprême. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?

Je ne suis pas d’accord avec ça. C’est un processus de droit. Au cours de la procédure judiciaire, c’était un cas très critique. Ce n’était pas seulement sensible, mais aussi critique dans le sens où il faut aller de l’avant avec les preuves pour ensuite inventer une conviction. Maintenant, il y avait des rapports du sol qui n’étaient même pas montrés ou les vidéos n’étaient même pas montrées. Mais il y a eu des demandes, puis des demandes reconventionnelles ont été faites.

Je pense que le plus grand défi du gouvernement était de maintenir la paix qui a été instaurée dans les 24 heures, notamment en parlant à (Rakesh) Tikait et en s’assurant qu’il vienne là-bas et que nous ne permettions pas que cette situation devienne incontrôlable ou politisée. Donc, je pense que nous avons bien fait de contrôler dans les 24 heures, puis, conformément à la loi, d’arrêter la personne également. La loi va suivre son propre cours maintenant.

L’opposition affirme que la baisse des lois agricoles est une décision électorale du BJP, en gardant à l’esprit les sondages UP. Qu’est-ce que tu as à dire?

L’opposition peut dire, ou les médias et les critiques peuvent écrire beaucoup de choses. Mais en même temps, connaissant le Premier ministre, ce qu’il est et sa personnalité depuis l’époque du Gujarat, il faut un grand cœur pour prendre sa propre décision, ce n’est pas une tâche facile. Je vois cela comme une démonstration de force et de compassion de la part du premier ministre en acceptant que nous ayons essayé de convaincre que c’est une bonne loi, nous avons essayé de convaincre les gens de l’autre côté. Certains d’entre eux n’ont pas été convaincus et nous avons décidé de retirer la loi et nous irons à la table des négociations pour discuter de diverses questions dont la MSP.

Mais maintenant, regardez de l’autre côté. Eh bien, nous avons retiré la question de la table que vous avez demandée, mais les dharnas continuent toujours. Ce n’est jamais « mon chemin ou l’autoroute ». Deux parties viendront, indépendamment de qui elles sont, montreront toujours un accord pour régler quelque chose par une partie reculant de deux pas, l’autre disant également « OK ! Je vais aussi prendre du recul. Vous ne dites pas : « Non, nous resterons ici ». Ce n’est pas la guerre entre le Pakistan et l’Inde.

La deuxième vague de COVID a déjà fait des milliers de morts. Comment le gouvernement est-il préparé au cas où une troisième vague surviendrait ou que la peur d’Omicron se développe dans l’État ?

La base d’un gouvernement d’État pour se préparer est toujours basée sur certaines données et vous extrapolez ces données, puis vous dites que vous avez pris les dispositions. Sur la base du COVID-2 et des conditions que nous avons vues dans COVID-1 et COVID-2, en particulier en ce qui concerne les poumons et les voies respiratoires, je pense que le gouvernement de l’Uttar Pradesh est tout à fait prêt à relever ce défi et nous allons être en mesure de lutter contre le COVID-3. Omicron frappe à de nombreuses portes, donc chaque fois qu’il frappe UP, nous essaierons d’abord de le tenir à l’écart, mais si nous ne le pouvons pas, nous sommes bien préparés à le gérer et nous espérons qu’il devrait disparaître.

L’aéroport de Jewar est présenté comme l’un des plus grands projets de développement de l’Uttar Pradesh. Comment créera-t-il des opportunités d’emploi dans la région?

L’aéroport de Jewar est en vue depuis très très longtemps. De nombreux gouvernements sont venus, beaucoup sont partis mais Jewar est resté sur le papier. C’est le gouvernement Yogi qui est venu et a dit non. C’était en 2017 même, nous avons décidé d’aller de l’avant, et en fait, il m’a mandaté d’aller à Delhi pour discuter avec le ministère de l’Aviation civile.

Nous avons convenu de faire tout ce que le gouvernement indien exigeait pour obtenir le NOC. Du NOC, est venu le RMR et le processus d’appel d’offres. S’il n’y avait pas eu COVID-1 ou COVID-2, vous auriez peut-être vu la piste en 2022, c’est ainsi que nous nous étions fixés l’objectif. Mais malheureusement, à cause de COVID-1 et COVID-2, les gens de l’aéroport de Zurich ont refusé de venir pendant près d’un an et demi et de signer l’accord pour faire avancer le processus. Cela a donc été un gros retard, mais nous espérons maintenant que cela se produira d’ici 2024 et nous avons estimé le flux de trafic de l’aéroport de Delhi.

En regardant l’augmentation de la fréquentation, nous avons aménagé quatre pistes, extensibles à six. Ensuite, nous avons examiné comment en faire une grande plaque tournante logistique, car le corridor de fret dédié passe presque à côté de l’aéroport de Jewar près de Dadri et nous nous assurons que l’infrastructure, l’autoroute, touchent toutes l’aéroport de Jewar, que ce soit l’autoroute d’Agra ou Yamuna Expressway, construit par les gouvernements précédents. Nous avons également la connectivité pour l’autoroute Ganga qui la traverse, puis l’autoroute Ganga en contact avec l’autoroute Purvanchal, l’autoroute Bundelkhand arrive également. Donc, toutes ces choses sont examinées, y compris le MRO – Maintenance, réparation et exploitation des aéronefs.

Donc, je pense que ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde et certainement avec le hub logistique, le trafic de passagers entrant, cela donnera un boom au secteur de l’hôtellerie ; Noida deviendra une grande plaque tournante parce que nous planifions autour de l’aéroport de Jewar, du parc médical, du parc textile, nous avons le parc MSME, tout ce qui s’en vient. Certains de ces parcs ont déjà été attribués. Il se passe donc beaucoup de choses autour de l’aéroport de Jewar. Donc, je pense personnellement que cela donnera un énorme coup de pouce aux districts de l’ouest de l’UP et ajoutera certainement au PIB de l’Uttar Pradesh.

La deuxième vague de COVID a accentué l’impact sur les petites entreprises frappées par la pandémie. Comment le gouvernement prévoit-il d’aider le secteur des MPME à se redresser ?

Nous avons fait pas mal de choses, nous sommes également alignés sur le gouvernement central. Par exemple, le système de garantie de crédit lui-même. Près de 4 41 000 unités existantes qui sont devenues bénéficiaires du régime de garantie de crédit du gouvernement central, elles ont reçu des prestations de plus de 20 000 crores de roupies.

De même, pendant COVID, nous avons veillé à ce qu’aucune des usines ne soit bloquée, à l’exception de la période initiale où il y avait un blocage à l’échelle nationale. Et pour la poursuite de la fabrication, nous nous sommes assurés que la porte passe, les problèmes de transport étaient tous résolus par le gouvernement afin qu’ils restent sans tracas. En particulier pour les travailleurs à proximité des zones industrielles, nous leur avons fourni le programme de vaccination.

Parallèlement à cela, la plupart des choses ont été mises en ligne en ce qui concerne le secteur des MPME. Nous leur avons en fait fourni des logiciels en nuage pour produire leurs déclarations et les aider sur la TPS. Ainsi, de nombreux efforts ont été déployés par le gouvernement de l’UP, y compris une autorisation de 72 heures pour toute application en ligne destinée à créer une unité MPME dans l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.