Exclusivité FE | « Les gens donneront une réponse appropriée aux gaddars »: Harsimrat Kaur Badal de SAD sur l’alliance Captain-BJP

La bataille électorale au Pendjab est passée d’un concours à deux à un concours à plusieurs niveaux avec l’entrée du capitaine Amarinder Singh en tant que nouveau joueur et quelques autres en perspective. Alors que les sondeurs ont prédit une compétition directe entre le Congrès et le parti Aam Aadmi, le Shiromani Akali Dal prétend qu’il va balayer les prochains scrutins de l’Assemblée.

S’adressant exclusivement à FinancialExpress.com, le chef du parti et ancien ministre de l’Union Harsimrat Kaur Badal a tourné en dérision l’alliance capitaine-BJP-Dhindsa, affirmant que le peuple donnerait une réponse appropriée aux gaddars (traîtres) ».

« En pendjabi, il y a un mot ‘gaddars’ (traîtres). Ainsi, les gens donneront une réponse appropriée à ces gaddars. Et Amarinder Singh a eu exactement ce qu’il méritait. Il n’est pas sorti de son palais pendant quatre ans et demi. Même ses députés et ministres n’ont pas pu le rencontrer. Au cours de ces quatre ans et demi, il n’est même pas allé au Secrétariat pendant quatre jours et demi », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que « Dhindsa était déjà hors du Shiromani Akali Dal et avait dansé sur les airs du BJP, pensant qu’il diviserait l’Akali Dal et profiterait au BJP ». Elle a déclaré que son parti avait attribué à Dhindsa le poste le plus élevé malgré la défaite consécutive des élections pendant 13 ans uniquement en raison du respect que Parkash Singh Badal avait pour lui.

Elle a déclaré qu’aucun des partenaires de l’alliance dirigée par le BJP n’avait quoi que ce soit à offrir au peuple du Pendjab, ajoutant qu’ils avaient pris plus du peuple, plutôt que de leur donner.

Badal, qui a démissionné de son poste de ministre des MPME de l’Union l’année dernière en raison des liens détériorés de son parti avec le BJP au milieu de la protestation des agriculteurs, a également exclu la possibilité d’une réconciliation dans les prochains jours.

Les remarques acerbes de Badal sont intervenues lorsque le capitaine Amarinder Singh a annoncé samedi une alliance avec le BJP. Le ministre de l’Union, Gajendra Singh Shekhawat, responsable du Punjab du BJP, a annoncé qu’il avait fallu « sept séries de pourparlers » pour conclure l’accord. L’ancien leader d’Akali Dal, Sukhdev Singh Dhindsa, devrait rejoindre l’alliance.

Alors que le BJP conclut une toute nouvelle alliance avec Amarinder Singh, il prévoit de négocier un statut de partenaire principal avec une plus grande part de sièges que le nouveau Punjab Lok Congress de Singh.

L’alliance a ajouté une quatrième dimension aux prochains scrutins du Pendjab, qui étaient initialement considérés comme un concours entre le Congrès, l’AAP et le SAD.

Alors que Singh s’est joint au BJP après avoir vu une sortie sans cérémonie du Congrès, le SAD a remplacé son allié de longue date BJP par le parti Bahujan Samaj de Mayawati. Le SAD avait rompu son alliance de 24 ans avec le BJP sur la question des lois agricoles, qui ont maintenant été abrogées par le Centre.

