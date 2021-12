Exclusivité FE : premières images du corridor Kashi Vishwanath récemment rénové qui sera inauguré par PM Modi

Un couloir d’environ plus de 50 pieds reliera directement Manikarnika et Lalita Ghat de Ganga au temple Kashi Vishwanath Jyotirlinga.

Le Premier ministre Narendra Modi est sur le point d’inaugurer son corridor phare Kashi Vishwanath à Varanasi le 13 décembre. Le projet est censé changer le paysage de l’ancienne ville de Varanasi. Le couloir Kashi Vishwanath, qui mesure 15 mètres de large, reliera l’ancien temple jyotirlinga aux célèbres ghats de Varanasi. Financial Express Online vous propose quelques-unes des images exclusives du couloir rénové de Kashi Vishwanath.

Le temple principal, le temple Kashi Vishwanath, situé sur la rive gauche du fleuve sacré Ganga, accueille environ 3 000 à 5 000 personnes chaque jour et lors d’occasions spéciales comme le mois de Mahashivratri et de Shravan, il atteint plus de 1 à 3 lakh. Un couloir d’environ plus de 50 pieds reliera directement Manikarnika et Lalita Ghat de Ganga au temple Kashi Vishwanath Jyotirlinga.

Le bord de la rivière améliorera les ghats sur le fleuve Ganga. Le couloir disposera de salles d’attente pour le repos des pèlerins. Sur le chemin, les pèlerins et les voyageurs verront un musée et un auditorium nouvellement construits illustrant l’histoire et la culture anciennes de Varanasi. Il y aura de nouveaux Yagyashalas pour des fonctions religieuses comme le havan et le yagya. Le couloir Kashi Vishwanath aurait des logements pour les prêtres, les bénévoles et les pèlerins. Le centre de renseignements dans le couloir aidera les touristes à connaître la ville et ses autres attractions et commodités. Juste avant le temple Kashi Vishwanath, le couloir se terminera par une grande place majestueuse. Un nouveau Bhogshala sera construit pour les offrandes à la divinité qui préside. Pour les rassemblements, les réunions et les fonctions du temple, un auditorium sera construit qui facilitera ces événements. Le sanctum sanctorum pourra désormais accueillir 5 000 personnes, tandis que le complexe du temple pourra accueillir de 50 000 à 75 000 fidèles.

(Toutes les images sont fournies par HCP Design, Planning and Management Pvt. Ltd.)

