Exclusivité Jenson Button: Lewis v Max, Williams et plus …

Le champion du monde 2009 Jenson Button s’est entretenu avec PlanetF1 pour discuter de tout ce qui concerne la Formule 1 et de sa vaste gamme d’autres projets en dehors du sport.

Lewis [Hamilton] utilise sa voix de manière vraiment puissante en ce moment, n’est-ce pas? Comment pensez-vous qu’il a évolué au fil de son temps en Formule 1?

Button : « Il a parcouru un long chemin, vraiment. Il avait beaucoup d’insécurité dans le passé avec la course, je me souviens de la fois où il pensait que je ne l’avais plus suivi sur les réseaux sociaux alors que nous étions coéquipiers – « Oh, je pensais que nous étions de meilleurs amis que ça. Jenson vient de me désabonner. – puis il a posté à nouveau en disant “Désolé, Jenson ne m’a jamais vraiment suivi.”

“Mais je suis en fait vraiment impressionné par le chemin parcouru par Lewis, il a un énorme public, il va avoir un énorme public, il est sept fois champion du monde et va réaliser plus que n’importe quel pilote de F1 cette année. en F1, et il l’utilise pour de bon, et j’aime voir ça. Je ne sais pas si d’autres personnes l’ont poussé dans cette direction, mais j’aime vraiment ce qu’il fait et il semble cette année être un Lewis très différent de ce que nous avons vu auparavant.

«Je pense toujours qu’il y avait des insécurités, mais cette année, il semble tellement plus détendu et c’est génial à voir. Il a vraiment utilisé sa voix pour de bon.

Ça a été assez serré entre lui et Max lors des premières courses, n’est-ce pas ? C’est un peu plus compétitif…

Bouton : « C’est le cas. Je ressens un peu pour Max et Red Bull, il y a eu quelques occasions où ils ont en quelque sorte perdu de gros points, vous savez, il vient de mettre une roue un centimètre au-dessus de la ligne et a perdu un tour de qualification ou perdu une position à Bahreïn.

«Mais ce sont les règles, vous devez rester dans les lignes blanches et ils ont juste poussé un peu trop loin. Mais j’espère que ce sera une saison serrée, évidemment Lewis a remporté les deux derniers mais Max a été son plus grand concurrent et il a été proche de lui. Je pense qu’ils peuvent le défier, mais cela doit littéralement être la saison parfaite pour Red Bull, c’est vraiment le cas.

“Pour affronter Lewis et Mercedes, la centrale électrique, ils se battent depuis longtemps pour les championnats, ils ne se trompent pas vraiment, donc c’est difficile pour eux, mais si quelqu’un peut le faire, Red Bull et Max peut le faire.

Que diriez-vous de l’autre côté du garage Mercedes? Pensez-vous que Valtteri Bottas est freiné par l’équipe ?

Button : « Eh bien, Lewis est dans une très bonne position, il a confiance en lui, et j’ai toujours dit que chaque pilote a une faiblesse mais pour le moment, Lewis ne montre pas vraiment de faiblesses donc ça fait mal, c’est difficile de le battre comme ça .

«Mais Valtteri n’a tout simplement pas été assez rapide, c’est tout, il n’est pas assez rapide en ce moment. En qualifications, il a parfois fait un excellent travail, mais en course, il n’est généralement pas dans le rythme de Lewis.

Pensez-vous qu’il pourrait perdre son siège?

Button: «Eh bien, le problème, c’est qu’il fait un meilleur travail que Checo dans le Red Bull, c’est donc tout ce qu’ils ont besoin de lui. Lewis soutient Valtteri comme il le fera car cela signifie qu’il obtient toute la gloire. Valtteri le défie en quelque sorte en qualifications, ce qui le pousse, mais en course, c’est une victoire facile pour Lewis, et l’environnement est bon parce que Lewis soutient Valtteri et Valtteri ne défie pas vraiment Lewis, ils travaillent ensemble. C’est une excellente situation pour tout le monde, à l’exception des fans.

Vous ne voulez presque pas deux meilleurs pilotes dans une seule équipe, n’est-ce pas ?

Button : « Les équipes ne le font pas, mais tout le monde le fait. Les fans le veulent et c’est ce que le sport devrait être. C’est délicat n’est-ce pas ? Quand Lewis et moi étions coéquipiers, nous nous sommes pris des victoires, l’un de nous aurait probablement pu remporter le championnat du monde si l’autre n’avait pas remporté les courses qu’ils ont remportées.

« J’ai terminé deuxième en 2011, Lewis a presque gagné en 2010, et si nous ne nous étions pas séparés, nous aurions remporté le championnat. Mais c’est ainsi que la Formule 1 devrait être : avoir deux grands pilotes dans une équipe qui peut se battre pour un championnat du monde.

Que pensez-vous des commandes d’équipe ? Est-ce bon pour la F1? Cela devrait-il être dans le sport?

Button : « Non, pas vraiment, mais vous allez l’avoir si vous y êtes autorisé. Je comprends que les équipes donneront des ordres d’équipe, je pense que le faire de la bonne manière est assez juste mais encore une fois, si votre coéquipier est derrière vous et qu’il est plus rapide, ne devrait-il pas essayer de se frayer un chemin devant vous ?

«Cela aide l’équipe mais cela n’aide pas le sport et cela n’aide pas les fans, les fans veulent voir se battre sur la bonne voie. Ouais, c’est dommage, je n’aime pas les ordres d’équipe, mais ils vont avoir une place dans le sport à moins que vous ne les banniez.

Changer un peu de piste… comment se passe ton nouveau rôle chez Williams ?

Bouton : « Vraiment bien. C’est une super équipe. Ils ont beaucoup de gens talentueux, ils n’ont pas eu de financement au cours des dernières années et cela fait des ravages. Je pense qu’avoir les nouveaux propriétaires, le bon financement, un nouveau leadership, ça aide vraiment, et je pense que certaines personnes n’aiment pas le changement, mais je pense que l’équipe comprend que c’est un changement qui est nécessaire pour ramener cette équipe sur le devant de la scène.

« Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, cela va prendre du temps, mais ils mettent déjà en œuvre de nombreux changements, des changements positifs dans des domaines qui n’étaient pas assez forts dans le passé.

«J’ai été aussi impliqué que possible, je ne suis toujours pas autorisé dans leur bulle ce qui est dommage, je ne peux pas aller dans leur garage, je ne peux pas passer du temps avec l’équipe dans le garage, mais dans la voie des stands je peux, dans le paddock. J’ai donc passé beaucoup de temps avec Jost [Capito], le nouveau PDG, et en travaillant aussi étroitement que possible avec les pilotes, l’équipe et les ingénieurs, donc ça s’est bien passé et j’ai hâte de passer plus de temps avec eux tout au long de l’année et de voir l’équipe progresser.

Je suppose que lorsque nous serons autorisés à en faire plus, cela élargira votre rôle…

Button : « Oui, je ne suis pas encore allé à Grove, mais dès que je serai au Royaume-Uni, je passerai quelques jours à Grove avec les gars de l’usine. Il s’agit d’aider l’équipe à rester positive, à être positive pour l’avenir et à passer du temps avec les gens de l’usine et à écouter où ils pensent que nous pouvons nous améliorer.

« Il y a des centaines de personnes à Grove, et il s’agit de se sentir inclus dans les décisions, de se sentir inclus dans l’orientation des choses et d’être informés. C’est une grande chose. Beaucoup d’équipes de F1 échouent à cela, à tenir les gens informés au sein de l’équipe, chaque équipe dans laquelle je suis allé, c’est comme ça, donc je pense que faire en sorte que tout le monde se sente inclus – vous obtiendrez beaucoup mieux équipe de personnes s’ils sentent que leur travail est nécessaire.

Comment trouves-tu le temps de faire tout ça ?

Button: «C’est occupé, mais j’ai compris quand j’ai pris tout ce que j’ai entrepris, ce serait relativement occupé. C’est tout ce que j’aime, ce qui me passionne. Je suis à un moment de ma vie et de ma carrière où je n’ai pas besoin de faire des choses au hasard ici et là, j’ai choisi des choses que je voulais faire parce que ça me passionne et que c’est amusant. Je veux profiter de la vie.

« Qui sait où nous serons dans cinq ans, mais en ce moment, je l’apprécie et j’ai beaucoup de choses différentes en cours. En fait, je viens juste d’interviewer des AM. J’ai eu un PA pendant tant d’années dans le sport automobile et ensuite je me suis dit: “Eh bien, vous vivez au Royaume-Uni, je vis en Amérique, huit heures de décalage horaire, et je n’aurai probablement pas besoin d’un PA pour le moment” mon Dieu, cette année a déjà été tellement occupée que j’ai dû interviewer des assistants médicaux basés ici à LA.

« C’est juste la programmation qui est la chose la plus difficile, mais j’ai juste besoin de quelqu’un pour se concentrer là-dessus afin que je puisse me concentrer sur les choses importantes. J’ai aussi le carrossier Radford qui est vraiment, vraiment excitant. J’ai vraiment hâte que tout le monde voie ce que nous faisons en termes de construction de voitures.

«Nous travaillons avec Lotus, ce qui est vraiment passionnant. J’adore la marque, c’est la première voiture parfaite à construire. Donc c’est bien aussi, il y a aussi la possibilité d’une série télévisée là-bas et il y a quelques autres choses à l’horizon.

Nous vous avons vu de retour au volant de l’Extreme E. Etiez-vous satisfait de la réaction initiale de la série après la première course ?

Button: «Ouais, je pense que c’est une très bonne série. Je pense qu’il est bon d’impliquer des sponsors et des partenaires dans le futur et je pense que cela arrivera, c’est juste délicat et je pense qu’en ce moment, obtenir des sponsors est difficile.

“Nous avons également perdu notre sponsor principal juste avant la première course et ils finançaient tout, alors tout d’un coup, je perds personnellement de ma poche, je paie pour aller courir plutôt que d’être payé pour aller courir, c’est un grand revirement et pas quelque chose que j’attendais.

«Alors oui, je pense qu’il y a tous les bons minéraux pour être une bonne série et ça pointe dans la bonne direction en termes d’essayer d’aider avec le changement climatique, en sensibilisant les domaines dans lesquels nous courons. C’est électrique, c’est une nouvelle technologie, ça bouge tout le temps.

“Ils sont également chargés par un générateur d’hydrogène, ce qui est génial, donc il y a beaucoup de technologies qui sont développées autour de la série et je pense que c’est vraiment la chose la plus importante, la course est amusante mais plus important encore, c’est là où la technologie nous mène. “

Il y a eu un bon buzz à ce sujet dans les médias, ça a bien marché de ce côté-là…

Button : « Ouais tout va bien jusqu’à présent, je pense toujours qu’il y a un réglage fin et que les bons messages doivent encore être améliorés.

«Les programmes hérités que nous avons à chaque course sont bons et ils ne font que les sensibiliser également et impliquer davantage les conducteurs dans la promotion du changement climatique et le changement plutôt que simplement les scientifiques sur votre écran parce que les gens s’éteignent.

«Ils veulent voir les stars de la série, si vous le souhaitez, et je pense que cela les impliquera davantage et cela aidera ce que nous essayons de réaliser.»

Propos recueillis par Kevin Palmer

