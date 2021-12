Exclusivité MacRumors : obtenez 50 % de réduction sur votre première année de Flexibits Premium pour Fantastical et Cardhop

MacRumors et Flexibits se sont associés cette semaine, offrant à nos lecteurs une chance de prendre 50 pour cent de leur première année de Flexibits Premium, qui comprend les applications populaires Fantastical et Cardhop. Cette offre se déroulera jusqu’au 31 décembre sur le site Web Flexibits, et l’abonnement prend en charge les applications sur macOS, iOS et iPadOS.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec Flexibits. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

L’offre peut être trouvée en visitant Flexibits.com et en cliquant sur la bannière « Offre exclusive MacRumors » en haut de chaque page. Avec cette offre, vous bénéficierez de 50 % de réduction sur votre première année de Flexibits Premium, et il peut être utilisé sur des plans individuels ou sur des plans familiaux.

Fantastical est une application de calendrier qui peut se synchroniser entre des applications pour Mac, iPad et iPhone. De même, Cardhop peut se synchroniser sur les appareils Apple et fournit une plate-forme de gestion des contacts plus approfondie.

Nous avons également une autre offre exclusive d’applications en cours ce mois-ci, qui prend 50% de réduction sur votre première année de 1Password Families. N’oubliez pas de visiter notre liste complète des offres pour acheter encore plus de produits et d’accessoires Apple.

