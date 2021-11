Exclusivité Pop Crave : Interview de Nathy Peluso

À l’ère du numérique qui propulse les artistes sous les projecteurs simplement parce qu’ils deviennent viraux, clarifions une chose : Nathy Peluso a pris d’assaut Internet. En octobre, l’auteure-compositrice-interprète argentine de 26 ans s’est rendue aux COLORS Studios pour une représentation de son single, « Sana Sana », de son premier album studio, ‘Calambre.’ Aujourd’hui, la vidéo a atteint plus de 17 millions de vues sur YouTube et est devenue virale sur Twitter, générant des milliers de mèmes, dont beaucoup ont commenté son style de performance intense. La popularité de la vidéo a conduit COLORS à inviter Peluso de retour pour une représentation de « Puro Veneno » en février. Plus récemment, sa chanson « Music Sessions, Vol. 36″ figurait dans la bande-annonce de la saison 4 de « Elite » de Netflix. La «personne électrique» autoproclamée et deux fois nominée aux Grammy latins regarde maintenant vers l’avenir alors qu’elle prévoit de se faire un nom dans le monde.

Pop Crave a rattrapé Nathy pour en savoir un peu plus sur elle.

Quelle a été votre inspiration pour le clip de « Delito » ?

« Delito » est une chanson qui parle d’une relation enivrante et de la façon dont la passion et l’aspect sexuel peuvent transformer l’amour en quelque chose de dangereux et de blessant. J’ai été inspiré par ce point de départ : faire un clip centré sur ce lien et sur ce qui se passe dans une relation qui ne fonctionne plus. Mais, il y a une dépendance physique importante.

Depuis quand avez-vous tourné la vidéo ? Y a-t-il eu des contraintes ou des obstacles de production auxquels votre équipe a été confrontée en raison de la pandémie ?

Oui, nous avons tourné la vidéo en novembre 2020. Le tournage a été très compliqué car il y avait beaucoup de restrictions, et nous avons dû faire très attention pour que cela se produise. Mais je suis fier qu’il soit parfait et qu’il ait même brisé ces barrières.

Qu’avez-vous fait en quarantaine ces derniers mois depuis la sortie de l’album ? Le déploiement se déroule-t-il comme vous l’espériez ?

Je suis resté actif et réceptif à toutes les opportunités qui se sont présentées. Je suis très heureux qu’en dépit des moments difficiles que nous, les artistes, traversons, j’ai réalisé beaucoup de choses que je n’avais même pas prévues, donc je suis très heureux.

Comment comparerais-tu ton nouvel album, ‘Calambre’ à ton EP de 2018 ?

Il est supérieur à la fois dans l’aspect musical et dans l’écriture de chansons. ‘La Sandunguera’ était une quête, et ‘Calambre’ est une affaire conclue, une affirmation et une déclaration de la façon dont je vibre dans la musique et où je me dirige. Sur le plan énergétique, ses points de vue sont très différents. Je me sens plus comme une adulte et une femme mieux préparée. Je suis également rejoint par des musiciens de premier ordre.

Connaissez-vous les blagues de Nancy Pelosi sur Twitter ?

Oui, ils m’amusent beaucoup !

Vous êtes doué pour les médias sociaux, en particulier Instagram et YouTube. Faites-vous attention à Twitter et à la culture Stan ?

Je ne pense pas. Twitter est un moyen pour moi de promouvoir, mais cela ne m’amuse pas trop parce que j’ai l’impression qu’il y a des gens vraiment en colère là-bas, et cela ne me semble pas productif.

Votre session musicale BZRP a accumulé plus de 100 MILLIONS de vues en moins de deux mois. Comment avez-vous vécu cette réaction massive et comment avez-vous fini par collaborer avec Bizarrap ?

Ce fut pour moi une aventure musicale très fructueuse. Se retrouver constamment avec des artistes produit un résultat enrichissant, car les énergies et les processus sont partagés. Je suis très heureux que cette chanson soit allée si loin, surtout parce que c’est une chanson hip-hop interprétée par une femme. Le fait qu’elle soit devenue une chanson importante signifie que ce genre est vital. Bizarrap avait voulu collaborer avec moi, et il a commencé à m’envoyer ses productions. Vraiment, le sentiment était réciproque. Nous ressentons tous les deux un grand amour pour le hip-hop et aimons rendre justice à ce genre qui nous représente.

Quels sont les collaborateurs de vos rêves (chanteurs, producteurs, designers, etc.) ?

Gloria Estefan, Stevie Wonder et Missy Elliott ; J’en ai plein !

Les fans peuvent-ils s’attendre à plus de clips et/ou de singles de « Calambre » ?

Je ne sais pas. C’est dans l’air et la musique dictera ce qui se passera. Sans aucun doute, chaque chanson off ‘Calambre’ va avoir un long parcours sur la scène de concert, et cela apportera de nombreuses surprises et bénédictions.

Pour ceux qui découvrent peut-être votre musique, que voulez-vous qu’ils sachent au propos de vous?

Je fais de la musique sans barrières et j’aime beaucoup apprendre de tous les genres. J’aime jouer avec tous les domaines de l’art dans mes chansons et mes performances. J’adore la musique.