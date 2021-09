Exclusivité PS5 du remake de Star Wars KOTOR expliquée pour Xbox et PC

Un remake de Star Wars Knights of the Old Republic a été confirmé et c’est une exclusivité PS5 limitée dans le temps qui sera disponible sur PC puis Xbox.

Le PlayStation Showcase d’hier était un événement correct qui a fait crier tout le monde sur les toits simplement à cause d’images impliquant les jointures battues de Wolverine ainsi que Venom pour Spider-Man 2. Non seulement cela, mais nous avons également pu voir Kratos de God of War Ragnarok avec son pleurnichard garçon qui est maintenant un adolescent pleurnichard.

Gran Turismo 7 et Ghost Wire Tokyo ont été d’autres moments forts, mais – pour beaucoup – l’événement s’est éclipsé au tout début avec juste un sabre laser rouge.

FIFA 22 : Date de sortie de la version d’essai d’EA Play en accès anticipé et comment obtenir Star Wars: Knights of the Old Republic | Bande-annonce de remake

BridTV

4842

Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République | Bande-annonce de remake

https://i.ytimg.com/vi/lL-RfE-ioJ8/hqdefault.jpg

860857

860857

centre

13872

Star Wars KOTOR est-il une exclusivité PS5 ?

Star Wars Knights of the Old Republic est une console chronométrée exclusive pour PS5.

Il sera également disponible sur PC lors de son lancement, mais ce ne sera pas sur la Xbox Series X ou S. Ne vous attendez pas non plus à ce qu’il arrive sur la PlayStation 4 de dernière génération.

Aspyr sont les développeurs cette fois-ci, et leur aperçu du blog PlayStation indique qu’ils reconstruisent complètement le RPG bien-aimé. Ils prétendent avoir rassemblé les meilleurs talents de certains des développeurs originaux de BioWare aux personnes de PlayStation, et Aspyr eux-mêmes ont une histoire fantastique avec la galaxie lointaine.

Star Wars KOTOR arrivera-t-il sur Xbox ?

Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic PS5 arrivera sur Xbox Series X et S.

Le producteur principal d’Aspyr Media, Ryan Treadwell, confirme l’exclusivité limitée dans le temps du jeu en disant “c’est une console exclusive sur PlayStation 5 au lancement”. Cela signifie qu’il ne restera fidèle au système de nouvelle génération de Sony qu’à sa sortie jusqu’à ce qu’il rejoigne finalement le lit de la Xbox.

Alors qu’il ne sera pas disponible sur la console de Microsoft dès le premier jour, le compte Twitter de Lucasfilm Games confirme qu’il le sera sur PC.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Une histoire légendaire refaite pour une nouvelle génération de joueurs arrive sur PlayStation 5 et PC. https://t.co/JdeFhyMG9W – Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) 9 septembre 2021

Date de sortie

Il n’y a pas de date de sortie et les fans ne devraient pas s’attendre au jeu de si tôt.

Ryan Tredwell dit qu’il est encore très tôt dans le développement, nous ne nous attendons donc pas à ce que le jeu sorte avant 2023 ou peut-être même 2024.

NICKELODÉON : Voici les personnages confirmés et divulgués de All Star Brawl

Dans d’autres nouvelles, PlayStation Showcase septembre 2021 fuites, prévisions et heure de début