Exclusivité Sara Carter: Fox jette un œil à l’intérieur de l’entrepôt du Texas DPS abritant 10 millions de dollars de contrebande frontalière

La journaliste d’investigation Sara Carter a donné à Fox News un aperçu de l’intérieur d’un établissement du ministère de la Sécurité publique du Texas qui détenirait 10 millions de dollars de stupéfiants de contrebande.

Une grande partie de cette somme a été saisie auprès d’immigrants illégaux et de cartels mexicains du trafic de drogue qui ont eu un accès illimité aux États-Unis.

Carter a développé ses précédents reportages sur « Hannity » sur les dangers des nombreux kilos de fentanyl faisant l’objet d’un trafic vers les États-Unis, y compris la fraction que les autorités du Texas sont en mesure d’interdire.

L’installation de la région de Houston visitée par Carter contenait 20 000 livres de drogue de contrebande, a déclaré un agent du TXDPS.

Un homme vivant dans la rue montre ce qu’il dit être le fentanyl, une drogue de synthèse. (./Shannon Stapleton)

« Nous voyons des pilules contrefaites fabriquées par des trafiquants de drogue », a déclaré l’agent. « Nous savons que les précurseurs arrivent de Chine au Mexique – puis les cartels fabriquent cette drogue et la font circuler dans nos États. »

« C’est ce que nous voyons avec les pilules contrefaites. Cela tue des milliers d’Américains parce que les individus ne savent pas quel type de médicaments ils ingèrent en termes de ces pilules. »

L’agent a déclaré qu’une partie du fentanyl introduit aux États-Unis en provenance de Chine et du Mexique se frayait un chemin dans les corps d’étudiants sans méfiance qui ne sont pas des toxicomanes, mais qui ont simplement accepté une pilule d’un ami.

La contributrice de Fox News, Sara Carter, rapporte en direct sur « Hannity » (Fox News)

« Ils ne sont pas conscients de ce qu’ils ingèrent », a-t-il déclaré. « Tout cela retombe dans le manque de politiques frontalières. »

« Le gouvernement fédéral ne prend aucune mesure », a poursuivi l’agent. « Ils permettent à ces organisations de trafiquants de profiter de ces immigrants illégaux et de ces drogues qui passent. Ils ne prennent aucune mesure pour protéger les Américains ou la frontière. C’est pourquoi nous prenons des mesures pour protéger nos Texans et le reste du pays. «

Carter a dit plus tard à Hannity que la Chine et le Mexique sont en effet les deux principaux exportateurs de fentanyl aux États-Unis, et a averti les Américains de n’ingérer que les pilules prescrites spécifiquement par leur médecin ou leur pharmacien.