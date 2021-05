Exclusivités Apple’s Inking Podcast – Siegfried & Roy Show arrive

Apple a signé un contrat de podcast exclusif pour une émission consacrée à la vie de Siegfried & Roy.

Apple intensifie son jeu contre la guerre de Spotify sur sa domination du podcast. Le podcast Siegfried & Roy sera l’une de ses premières émissions exclusives à l’application Apple Podcasts. Apple fait lentement un grand pas en avant dans le contenu de podcasting original – derrière Spotify et Amazon Music.

Apple permettra désormais aux créateurs de podcast de facturer des frais d’abonnement pour accéder au contenu. Spotify a annoncé un programme d’abonnement payant similaire, mais donnera aux créateurs 100% de leurs revenus pour la première année. Le contenu original du podcast d’Apple a été associé à une émission de télévision, comme “For All Mankind”. Mais Siegfried & Roy sera une expérience uniquement audio, sans émission télévisée documentaire d’accompagnement.

Le podcast sera développé par le cinéaste Steven Leckhart, qui a également créé «Challenger: The Final Flight» et «What’s My Name: Muhammad Ali». La série de podcasts fournira un regard en profondeur sur le duo, déconstruisant les mythes entourant la nuit où un tigre a attaqué Roy Horn.

Siegfried & Roy étaient une paire de magiciens et d’artistes qui travaillaient avec de grands animaux – à savoir des lions blancs et des tigres. Ils organisent des spectacles tous les soirs au Mirage Resort and Casino de Las Vegas. En 2003, Roy Horn a été attaqué par un tigre blanc nommé Montecore alors qu’il était sur scène. Le tigre mordit son cou et lui coupa la colonne vertébrale, le blessant définitivement. Horn a subi un accident vasculaire cérébral et des capacités motrices et verbales altérées.

Roy Horn a affirmé que le tigre essayait de sauver sa vie, tandis que d’autres gestionnaires disent que le tigre a été mal géré. Le Mirage a finalement annulé le spectacle et le couple s’est retiré de la vie publique. Roy Horn est récemment décédé l’année dernière, l’une des victimes de la pandémie COVID-19.

Les spéculations sur la manipulation des tigres et des lions dans l’exposition d’animaux vivants sont monnaie courante depuis l’attaque. En 2019, l’entraîneur Chris Lawrence s’est exprimé, affirmant que Horn passait trop peu de temps avec les tigres avant les spectacles. «Beaucoup de gestionnaires pensaient que Roy traitait les chats plus comme des accessoires qu’il ne les respectait pour qui ils étaient», a déclaré Lawrence dans une interview avec le Hollywood Reporter. “Cela ne peut fonctionner que tant qu’il n’y a pas de variables, ce qui est impossible étant donné que vous avez affaire à un animal vivant et pensant.”

Lawrence dit que c’est lui qui a persuadé Horn de jouer avec Montecore, un énorme tigre de 400 livres. «Ce moment me hante au plus profond de moi et me tourmente d’une culpabilité écrasante», admet-il.