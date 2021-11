Exclusivités PlayStation Vita Freedom Wars, les serveurs de Soul Sacrifice fermés le mois prochain

Les serveurs Freedom Wars et Soul Sacrifice: Delta fermeront tous deux le 24 décembre. Il s’agissait de deux titres exclusifs PlayStation Vita développés par Japan Studio pour le système portable.

PlayStation Japan a annoncé la nouvelle des deux jeux sur leurs pages respectives le 19 novembre. Freedom Wars et Soul Sacrifice : Delta sont sortis sur PlayStation Vita en 2014, et le message final dans l’annonce de la fin était : « Nous tenons à remercier tous les nos joueurs pour avoir apprécié le jeu en réseau de ce jeu. »

À l’heure actuelle, seule PlayStation Japon a annoncé les fermetures de serveurs, il n’est donc pas clair si elles s’étendront également à d’autres régions. Cependant, il ne serait pas surprenant qu’une confirmation officielle arrive bientôt.

Sony a lentement mis fin à la fonctionnalité des systèmes et du contenu hérités. Plus tôt cette année, Sony a annoncé qu’il fermerait les vitrines numériques PS3 et PS Vita, mais a annulé la décision après la réaction des fans. Sony a cependant supprimé les options de paiement des vitrines numériques le mois dernier, rendant plus difficile l’achat de contenu numérique PS3 et Vita.

Dans la critique de Soul Sacrifice de GameSpot, Jeremy Signor a déclaré: « Ce n’est pas sans problèmes, mais la forte identité de Soul Sacrifice et son engagement gratifiant dans le processus de prise de décision sont une raison suffisante pour tenter de débarrasser le pays des méchants archdémons. »

Dans la revue Freedom Wars de GameSpot, Signor a également déclaré: « Une fois que vous maîtrisez les commandes complexes et les légers problèmes de caméra, vous passerez un moment haletant et exaltant à regarder des robots géants, à déjouer vos rivaux et à sauver vos supérieurs. «

