Exclusivités Xbox les plus attendues pour 2022 et au-delà

2021 a été une excellente année pour les Xbox Series X et S ! Nous avons des jeux comme Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 et bien sûr Halo Infinite. Sans oublier de nombreuses baisses massives de Game Pass et encore plus d’options de jeu en nuage. Et après un tas de retards, d’acquisitions et d’annonces, 2022 s’annonce comme une année encore plus importante pour les consoles.

Dans cette vidéo, nous parlons de nos jeux exclusifs Xbox les plus attendus pour 2022 et au-delà. Cela inclut des jeux comme : Starfield, Senua’s Saga : Hellblade 2 et Redfall.