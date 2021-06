Excrétion et diffusion des vaccins génétiques ⋆ 10z viral

par Julie Beal, militante Post :

Est-il possible de répandre et de répandre un vaccin génétique ? Certaines des personnes qui ont reçu un vaccin contre le coronavirus semblent le penser, bien qu’elles soient «pro-vax». La plupart d’entre eux disent simplement ce qu’ils ont vécu, sans porter d’accusations sur la propagation de la vax.

Les journalistes ont rapidement affirmé qu’il n’était pas possible de se débarrasser du vaccin ; ils s’inspirent de Pfizer qui a déclaré qu’il ne pouvait pas être éliminé car il ne contient pas de virus vivant. Cependant, il existe des preuves solides que les composants du vaccin peuvent être éliminés du corps et se propager à une autre personne, même s’ils ne contiennent pas de virus vivant. On ne sait pas à quel point cela peut arriver, mais il est clair que le lait maternel et le sperme sont comme de fortes doses intraveineuses.

Il semble également que les fabricants de vax le sachent. Par exemple, Moderna a publié plusieurs brevets basés sur l’ARNm dans lesquels ils décrivent l’analyse des exosomes libérés par un sujet, afin de tester l’efficacité de leur produit. Les exosomes sont de minuscules particules qui sortent constamment de nos cellules comme un nuage de poussière, et on les trouve dans tous les types de fluide corporel vous pourriez jamais imaginer. Il semble qu’ils puissent également contenir des composants de vaccins génétiques qui sont alors capables d’avoir un impact biologique.

Pour approfondir la question, cet article examinera certaines des preuves disponibles sur ce qui arrive aux LNP d’ARNm une fois qu’ils sont à l’intérieur d’une cellule, en s’appuyant sur les connaissances acquises grâce au corpus croissant de recherches sur les exosomes. Il examinera ensuite comment les virus vaccins peuvent se propager lors de l’utilisation de virus répliqués, et conclura en essayant de comprendre le protocole d’essai de Pfizer.

LES EXOSOMES DE MODERNE

Selon plusieurs brevets de Moderna (y compris les très récents « vaccins contre l’ARN du VRS », datés de 2021), la délivrance réussie de leur produit d’ARNm peut être évaluée en examinant les exosomes provenant d’organes ou de fluides corporels tels que le sang, la sueur et les larmes. . Pour ce faire, un prélèvement d’environ 2 mL peut être obtenu auprès du sujet, et la liste des fluides corporels est très longue :

«…. les acides nucléiques de la présente invention peuvent être quantifiés dans les exosomes ou lorsqu’ils sont dérivés d’un ou plusieurs fluides corporels. Les fluides corporels comprennent le sang périphérique, le sérum, le plasma, l’ascite, l’urine, le liquide céphalorachidien (LCR), les expectorations, la salive, la moelle osseuse, le liquide synovial, l’humeur aqueuse, le liquide amniotique, le cérumen, le lait maternel, le liquide de lavage bronchéoalvéolaire, le sperme, le liquide prostatique, liquide de cowper ou liquide pré-éjaculatoire, sueur, matières fécales, cheveux, larmes, liquide de kyste, liquide pleural et péritonéal, liquide péricardique, lymphe, chyme, chyle, bile, liquide interstitiel, règles, pus, sébum, vomi, sécrétions vaginales, sécrétions muqueuses, eau des selles, suc pancréatique, liquides de lavage des cavités sinusales, aspirations bronchopulmonaires, liquide de la cavité blastocylique et sang de cordon ombilical. En variante, les exosomes peuvent être extraits d’un organe choisi dans le groupe constitué des poumons, du cœur, du pancréas, de l’estomac, des intestins, de la vessie, des reins, des ovaires, des testicules, de la peau, du côlon, du sein, de la prostate, du cerveau, de l’œsophage, du foie et du placenta. “

Alors… que sont les exosomes?

Ce sont de minuscules particules qui sortent de nos cellules et peuvent voyager dans le corps en transmettant des messages à d’autres cellules. Un exosome est formé à l’intérieur d’une cellule lorsque divers morceaux qui traînent sont enveloppés (enfermés) dans un morceau de la membrane cellulaire, puis poussés hors de la cellule dans la circulation sanguine. Il s’agit essentiellement d’un petit paquet d’ADN / ARN protégé par la membrane lipidique qu’il a obtenue de la cellule. Il peut également contenir des protéines. La plupart des détails n’ont été découverts que récemment, mais de nombreux experts disent maintenant que les exosomes sont, à bien des égards, impossibles à distinguer des virus enveloppés, tels que le SRAS.

« Les cellules parlent dans un langage qui ressemble à des virus »

Les exosomes sont similaires à de nombreux virus car ce sont des nanoparticules lipidiques qui contiennent des « matériaux bioactifs » et transportent des informations dans tout le corps. Également appelés vésicules extracellulaires (VE), les exosomes ne peuvent exister que s’ils sont créés par une cellule, et il en va de même pour les virus enveloppés.

« … les vésicules extracellulaires et les virus enveloppés ont une composition et une fonction similaires. Leur degré élevé de similitude rend particulièrement difficile la différenciation entre les vésicules et les virus enveloppés dans les échantillons biologiques. »

Après une explosion de la recherche sur les véhicules électriques, ils ne sont toujours pas bien caractérisés, mais seraient extrêmement diversifiés. Dans l’ensemble, cependant, un consensus se forme sur le fait que les exosomes, ou VE, forment un continuum de différents types et sont donc très difficiles à classer en groupes distincts.

Que recherchait Moderna ?

Moderna appelle souvent leurs constructions d’ARNm des « polynucléotides chimériques ». Ce terme est très approprié car il reflète le fait qu’ils sont vraiment assez différent de l’ARNm normal produit par le monde naturel. Les brevets décrivent l’isolement d’exosomes afin de quantifier la quantité de polynucléotides chimériques qu’ils contiennent, pour aider à déterminer la quantité d’ARNm transformée en protéines (traduction) ; il montre également les modifications apportées aux séquences d’origine, par exemple des bits manquants (troncation). Ces séquences peuvent facilement être identifiées comme étant celles de Moderna, car elles sont largement modifiées et nettement différentes de l’ARN normal produit par les êtres vivants naturels. Voici comment cela est décrit:

« Dans l’analyse, le niveau ou la concentration d’un polynucléotide chimérique peut être un niveau d’expression, la présence, l’absence, la troncature ou l’altération de la construction administrée. Ces méthodes permettent à l’investigateur de surveiller, en temps réel, le niveau de polynucléotides chimériques restants ou délivrés. Cela est possible parce que les polynucléotides chimériques de la présente invention diffèrent des formes endogènes en raison des modifications structurelles ou chimiques.

(Remarque : « endogène » signifie que vous l’avez fait naturellement vous-même, « exogène » signifie qu’il vient d’ailleurs !)

Ces tests ont probablement été utiles pour Moderna au début, lorsque les investisseurs souhaitaient voir la preuve que Moderna pouvait faire fonctionner son ARNm. Les gènes fabriquent des protéines, donc pour montrer ce nouveau, modifié L’ARNm pouvait fonctionner, ils devaient prouver que les séquences pouvaient être traduites en protéines. Il y avait une longue histoire d’ARNm qui ne fonctionnait pas parce qu’il ne pouvait pas passer toutes les défenses immunitaires, il était donc nécessaire de montrer que la version modifiée était différente.

Comment ça se passe ?

Une fois à l’intérieur d’une cellule, un LNP d’ARNm est traité dans l’endosome, qui est comme un mécanisme de tri pour les choses qui ont été absorbées par la cellule. Une partie de cet ARNm modifié finira par être traduit après s’être échappé de l’endosome, c’est-à-dire que certaines protéines de pointe seront fabriquées. Si, cependant, une partie de l’ARNm modifié était enveloppée dans une partie de la membrane cellulaire, elle serait expulsée de la cellule sous forme d’exosome, ou EV.

Après avoir été « excrété » de la cellule sous la forme d’un véhicule électrique, l’ARNm pourrait à nouveau survivre au voyage dans le sang. Cette fois, au lieu d’être enfermé dans la membrane lipidique nanométrique de Moderna, il serait enfermé dans la membrane lipidique nanométrique qu’il a obtenue de la cellule. La membrane la protège de la dégradation par des enzymes telles que la RNase. Des recherches antérieures ont montré que l’ARN et les protéines (naturels) sont contenus dans les exosomes dérivés du sérum, du plasma, de l’urine et de la salive ; ils sont capables de survivre et de ne pas être dégradés par les enzymes car ils sont « contenus et protégés dans des structures liées à la membrane ». Ceci est démontré par le fait que «l’ARN contenu dans les exosomes reste amplifiable, ce qui implique une protection contre la dégradation de la RNase par la membrane de l’exosome». Comme expliqué par Sasha Vlassov à l’ISEV13, les acides nucléiques seront instantanément dégradés à moins qu’ils ne soient liés à des protéines ou encapsulés dans une membrane :

