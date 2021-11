 » Excuses boiteuses « : la Cour suprême met en garde le gouvernement de Delhi contre un audit des revenus et de l’argent dépensé en publicité

La cour suprême a ordonné aux régions du Centre et des États de Delhi-NCR d’imposer le travail à domicile pendant l’intervalle à la suite des niveaux alarmants de pollution de l’air dans la région de la capitale nationale.

Tirant parti du gouvernement de Delhi pour avoir fait des « excuses boiteuses » et « renverser la balle » sur les entreprises au sujet des niveaux croissants de pollution de l’air dans la capitale nationale, la Cour suprême a averti lundi le premier de la tenue d’un audit sur les revenus gagnés par le Kejriwal gouvernement et de l’argent dépensé en slogans de popularité.

Alors que le gouvernement de Delhi a déclaré à la cour que « certaines mesures devront également être prises » par les organes civiques, le juge en chef a demandé : « Essayez-vous de rejeter la faute sur les sociétés municipales ? Essayez-vous de renvoyer la balle ? »

Avertissant le gouvernement de l’État d’un audit, le juge Surya Kant a déclaré : « Ce genre d’excuses boiteuses nous obligera à procéder à un audit approprié des revenus que vous gagnez et dépensez en slogans de popularité.

La plus haute juridiction a ordonné aux régions du Centre et des États de Delhi-NCR d’imposer le travail à domicile pour l’instant. Il a également demandé au Centre et aux États de décider quelles industries, véhicules et centrales électriques peuvent être arrêtés pour le moment, demandant aux secrétaires en chef du Pendjab, Uttar Pradesh, Haryana d’être présents pour la réunion d’urgence de demain par le Centre. L’affaire sera entendue mercredi prochain.

Avant l’audience sur la pollution de l’air à Delhi-NCR, le gouvernement de l’AAP a déclaré à la Cour suprême qu’il était prêt à prendre des mesures comme un verrouillage complet pour contrôler la pollution de l’air. Le gouvernement de Delhi a déclaré à la plus haute juridiction qu’une telle mesure, cependant, serait significative si elle était mise en œuvre dans les zones de la RCN dans les États voisins.

Au cours de l’audience, le Centre a fait valoir que le brûlage du chaume n’était pas la principale cause de pollution à l’heure actuelle à Delhi et dans les États du nord, car il ne contribue qu’à 10 % de la pollution.

Une amélioration visible de la qualité de l’air à Delhi a été enregistrée dimanche, bien qu’elle appartienne à la catégorie « très mauvaise ». La capitale nationale a enregistré un indice de qualité de l’air (IQA) moyen sur 24 heures de 330 dimanche contre 437 la veille, les émissions des incendies de ferme dans l’Haryana et le Pendjab ayant considérablement diminué. L’AQI était de 471 vendredi, le pire de la saison jusqu’à présent.

Le tribunal suprême avait qualifié samedi l’augmentation des niveaux de pollution de « situation d’urgence » et suggéré de mettre fin à un verrouillage dans la capitale nationale.

Le gouvernement de Delhi a déjà annoncé la fermeture des cours physiques dans les écoles, les collèges et autres établissements d’enseignement, à l’exception de ceux où se déroulent les examens, pendant une semaine à partir de lundi. Tous les bureaux, agences et organismes autonomes du gouvernement, à l’exception de ceux impliqués dans les services essentiels, ont reçu pour instruction de demander aux employés de travailler à domicile. Aucune activité de construction et de démolition n’est autorisée dans la capitale jusqu’au 17 novembre.

La Commission pour la gestion de la qualité de l’air (CAQM) a demandé à l’Haryana, au Rajasthan et à l’Uttar Pradesh d’envisager de mettre en œuvre des restrictions similaires pour contenir les niveaux croissants de pollution atmosphérique.

