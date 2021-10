Exécution commerciale en 2022 : passer au numérique avec les données

Au début de la pandémie, les magasins marqués par des flèches à sens unique, des acheteurs masqués et des étagères vides étaient souvent désignés comme des panneaux signalant les achats des consommateurs alors que nous savions que c’était terminé, que le passage actuel au commerce numérique allait simplement s’accélérer. Mais les données d’enquêtes récentes indiquent qu’une grande partie des acheteurs continueront à effectuer des achats en personne et, en fait, y resteront très attachés. Le suivi de l’état du consommateur de Deloitte suit les tendances de consommation chaque mois et donne un aperçu des habitudes d’achat. Considérez que lorsque les acheteurs ont été interrogés sur leur intention d’acheter en magasin en octobre 2020, puis à nouveau interrogés en août 2021, ils ont déclaré que leurs achats en magasin se poursuivraient au même niveau, voire augmenteraient :

Changements d’intention d’achat en magasin pour les produits suivants d’octobre 2020 à août 2021 :

Vêtements/chaussures : 54 % => 62 %

Electronique : 51% => 59%

Ameublement : 65% => 65%

Épicerie : 82 % => 81 %

Ménage : 79 % = 79 %

Restauration : 63% => 70%

L’exécution au détail reste le différenciateur essentiel pour les entreprises. Et avec les changements dans les préférences des clients dus à la pandémie ou à la familiarité numérique, les détaillants intelligents s’adaptent pour répondre à leurs demandes. Certains détaillants apportent des changements avec des changements de personnel pour optimiser l’exécution ou l’agencement des magasins vers plus d’interactivité. Mais tout comme il ne fait aucun doute que l’investissement des détaillants dans une meilleure exécution est primordial, seulement 29% des entreprises de biens de consommation déclarent que leur organisation est bonne dans ce domaine. Vous trouverez ci-dessous trois conseils pour aider les équipes commerciales à réussir leur exécution au détail.

Capturer et utiliser des données

Une stratégie de données intégrée devrait faire partie de toute stratégie de vente au détail, étant donné que SalesForce a découvert que les équipes de vente hautement performantes sont 1,5 fois plus susceptibles de prévoir sur des informations basées sur les données. Les données – si elles sont analysées, partagées et intégrées avec succès – peuvent être un différenciateur clé pour les marques de biens de consommation et de produits emballés (CPG). Les équipes de vente reconnaissent à la fois l’opportunité et le défi ; L’état de l’industrie 2021 du Promotion Optimization Institute a révélé que 47% des organisations déclarent que des données et des informations limitées étaient le principal problème dans l’exécution exceptionnelle et limitée de la vente au détail. Fondamentalement, il devrait y avoir un processus clair pour capturer les données avant, pendant et après les audits des magasins. Mais au-delà de la collecte de base de l’activité d’inventaire, du merchandising, du planogramme, des données de promotion, etc., réfléchissez à la manière de vous associer aux détaillants et à leurs flux de données pour obtenir des informations plus approfondies et des informations commerciales. De plus, une pile consolidée pour les représentants commerciaux permet une plus grande observabilité à chaque étape du cycle de vente, des problèmes de conformité des promotions, de l’inventaire prédictif, des vérifications et de la notation des magasins, et l’accès à un contenu personnalisé et interactif à chaque visite du représentant.

Rechercher régulièrement des moyens d’innover et de simplifier

Publiés près d’un an après l’avènement de la pandémie, les principales tendances de Gartner en matière de transformation et d’innovation numériques dans le commerce de détail pour 2021 ont mis en évidence les opportunités des initiatives numériques et les nombreuses façons uniques dont les fournisseurs peuvent les exploiter. Les rayonnages et la logistique basés sur des capteurs peuvent améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et offrir une gestion et une analyse des stocks en temps réel. La mise en œuvre omnicanale de « acheter en ligne, retirer en magasin » (BOPIS) a entraîné une explosion des revenus. Des innovations en matière de gamification, de réalité virtuelle et augmentée et d’équipes de vente guidées peuvent être intégrées au processus de vente pour améliorer à la fois la qualité de l’expérience client et l’efficacité de la force de vente. L’innovation peut conduire à une meilleure exécution de la vente au détail et à l’engagement des clients, conduisant à de meilleurs conseils en matière de prévisions, de calendriers, de communication et, dans l’ensemble, une augmentation des ventes.

Rationalisez l’expérience des commerciaux grâce à la technologie

Bien que la numérisation révolutionne les ventes, ce n’est pas une panacée, car des études montrent que 62 % du temps d’un commercial est consacré à l’utilisation de la technologie de vente et non à la vente active. Les forces de terrain ne devraient pas avoir à être des natifs du numérique pour faire leur travail, et les organisations doivent veiller à ne pas alourdir leur fardeau en ajoutant simplement des frictions sans valeur. Malgré la prolifération des technologies permettant la vente, de nombreux représentants déclarent ne pas avoir les outils nécessaires pour prendre des décisions au niveau du point de vente. Cela s’explique en partie par le large éventail d’applications dans la vente au détail – CRM, veille commerciale et commerciale, gestion et prospection des prospects, analyses et rapports, gestion des commandes, optimisation des activités de vente au détail, automatisation et intégrations – mais c’est aussi dû au fait que les équipes n’investissez pas dans une formation appropriée. Trop d’outils sont compliqués et ajoutent de la friction, ce qui conduit les commerciaux à abandonner de nouvelles solutions et à rechercher des solutions de contournement personnelles. Pensez donc à centraliser l’expérience des représentants, en leur permettant d’avoir un portail unique à travers lequel ils peuvent tout gérer.

Bien que les contours de l’expérience d’achat des consommateurs post-pandémique n’aient pas encore pris forme, les entreprises avisées s’adaptent à la nouvelle norme grâce à des initiatives numériques. L’objectif d’optimisation en magasin reste le même, mais les équipes peuvent désormais se doter d’outils digitaux pour assurer le succès.

Auteur : Mert Yentur

Mert est le fondateur et PDG de Pitcher, créateur de la SuperApp, une plate-forme de gestion de contenu et d’activation des ventes mobiles unifiée et de bout en bout. Mert apporte à Pitcher plus de 20 ans d’expérience en tant qu’ingénieur informatique et 10 ans d’innovation mobile. Mert a commencé sa carrière comme informaticien… Voir le profil complet ›