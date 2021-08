Exekiller ressemble à un cyberpunk occidental radical

Nous assistons à une renaissance des jeux cyberpunk, semble-t-il. Exekiller est le dernier né, un croisement entre la technologie des années 80 du cyberpunk classique et les sensibilités occidentales.

Exekiller est une aventure d’action se déroulant à New York en 1998, seul ce NY est envahi par les déserts. Les événements ont lieu 30 ans après le Grand Incendie (à point nommé !), une crise environnementale qui a tué 70 % de la population de la Terre.

Ces temps désespérés, bien sûr, donnent naissance à des sociétés tout-puissantes, qui contrôlent ce monde après la chute des gouvernements. Vous incarnez l’Exekiller titulaire, un chasseur de primes qui poursuit les hors-la-loi pour récupérer leurs ÂMES – une puce qui les contrôle et sait tout d’eux.

Exekiller est le premier jeu de l’équipe polonaise de deux personnes Paradark Studio, et le développeur promet des éléments RPG comme des compétences et des gadgets personnalisables, et un monde qui offre plusieurs façons d’aborder et de résoudre les situations. Vous apercevrez même certains conduire à travers le terrain vague du jeu.

Il a l’air très bien aussi, même s’il est un peu rugueux sur les bords. Exekiller n’a pas de date de sortie, mais il y a une page Steam où vous pouvez le souhaiter.