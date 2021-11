Exercice conjoint de parachutistes russo-biélorusses sur le terrain d’entraînement de Gozhskiy près de Grodno | Monde | Nouvelles

L’exercice sur le terrain d’entraînement de Gozhsky impliquait des unités aéroportées atterrissant et réalisant un entraînement au combat, notamment la capture et la tenue d’une tête de pont et la recherche et la destruction de cibles ennemies, a déclaré le ministère biélorusse de la Défense. Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses parachutistes participaient à l’exercice. Les deux pays ont déclaré que les troupes retourneraient dans leurs bases une fois les exercices terminés.

Les exercices impliquaient des avions de transport militaire russe Iliouchine Il-76 et des hélicoptères de l’armée de l’air biélorusse, a déclaré Minsk dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

L’Union européenne a accusé la Biélorussie d’avoir organisé une « attaque hybride » contre le bloc en faisant venir des milliers de migrants, principalement du Moyen-Orient, et en les poussant à tenter de passer illégalement en Pologne. Il se prépare à imposer de nouvelles sanctions à Minsk.

Les voisins du Bélarus ont exprimé leur crainte que la crise ne dégénère en une confrontation militaire.

La Biélorussie est un proche allié de Moscou. Le président Alexandre Loukachenko a déclaré cette semaine qu’il pourrait couper l’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe par des gazoducs au-dessus de la Biélorussie.

Mais le Kremlin a semblé prendre ses distances par rapport à cette menace vendredi, affirmant que la Russie n’avait pas été consultée avant les remarques de Loukachenko et qu’elle respecterait tous les contrats de livraison de gaz.

