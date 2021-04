Exercice difficile 21: les États renoncent à la tendance et signalent une baisse des investissements

Les 16 États examinés par FE ont rapporté des dépenses d’investissement combinées de Rs 2,16 crore de lakh en avril-février de FY21, comparé à Rs 2,56 crore de lakh dans la période de l’année précédente.

Les dépenses en capital des gouvernements des États diminueront vraisemblablement au cours de l’exercice 21, contrebalançant la tendance à la croissance robuste de la création d’actifs fixes rapportée par la plupart d’entre eux ces dernières années. Selon un examen de la FE sur les dépenses budgétaires de 16 grands États, leurs capex ont baissé de 16% sur un an en avril-février, contre une croissance négative de 5% en FY20.

Selon l’étude habituelle de la RBI sur les finances de l’État, le déploiement total des investissements par tous les États s’élevait à 4,97 crore lakh Rs au cours de l’exercice 20, en baisse de 20% par rapport à l’estimation budgétaire de Rs 6,22 crore lakh l’année précédente, mais il était toujours en hausse de 2% à l’année.

Les 16 États examinés par FE ont rapporté des dépenses d’investissement combinées de Rs 2,16 crore de lakh en avril-février de FY21, comparé à Rs 2,56 crore de lakh dans la période de l’année précédente. Cela signifie que par rapport à leur objectif de capex annuel combiné de Rs 4,7 lakh crore pour l’année, ces États n’ont atteint qu’un lamentable 46% au cours des 11 premiers mois de FY21.

De toute évidence, les fortes contraintes de revenus et les dépenses sociales liées à Covid ont forcé ces États à réduire leurs investissements. Les 16 États examinés sont l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Madhya Pradesh, le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Rajasthan, l’Odisha, le Telangana, le Kerala, le Maharashtra, le Punjab, le Chhattisgarh, l’Haryana, le Jharkhand et l’Uttarakhand.

L’effet de la forte baisse des investissements publics sur l’économie sera plus évident dans le contexte où l’objectif de capex FY21 pour tous les États selon leurs estimations budgétaires (BE) était de Rs 6,5 crore lakh, en hausse de 30% sur un an. On pense que les investissements publics ont un effet multiplicateur plus important sur l’économie que ces dépenses du Centre et des entreprises du secteur public.

Les investissements réalisés par les États représentaient auparavant environ 60% des dépenses d’investissement des administrations publiques au cours des dernières années; ces dépenses sont généralement sujettes à des ajustements, conditionnels à la production de revenus. Au cours des FY18, FY19 et FY20 également, les dépenses en immobilisations ont été réduites par rapport aux niveaux budgétisés, mais pas dans la mesure observée dans l’année en cours.

La réduction des investissements par les États est principalement due aux fortes contraintes de revenus auxquelles ils sont confrontés. Si le faible dynamisme des revenus était évident l’année dernière même, la situation s’est aggravée en raison de la pandémie.

Même après des transferts libéraux par le Centre du pool fiscal divisible au cours des premiers mois de l’exercice 21, les recettes fiscales des 16 États ont diminué de 13% par an au cours des mois d’avril à février. Les recettes fiscales pourraient voir une certaine amélioration en mars, car le Centre a transféré Rs 45 000 crore supplémentaires par rapport à l’estimation révisée (RE) pour FY21.

Les États recevront environ Rs 5,95 crore lakh en déconcentration pour FY21 contre l’estimation budgétaire de Rs 7,8 crore lakh. Le déficit de Rs 1,85 lakh crore dans les transferts fiscaux a en effet contribué à la baisse des investissements par les États.

Par rapport à cela, le Centre a réussi à dépenser Rs 4,1 crore de lakh comme investissement budgétaire en avril-février, en hausse de 33% sur un an; l’objectif FY21 est de Rs 4,38 lakh crore (en hausse de 30,8% sur un an).

Réagissant aux données du PIB Q3FY21, le ministère des Finances a déclaré récemment que la croissance de 0,4% au cours du trimestre après deux trimestres consécutifs de profonde contraction reflétait «un renforcement supplémentaire de la reprise en forme de V» amorcée au deuxième trimestre. La résurgence de la formation brute de capital fixe a également été déclenchée par de forts capex du Centre. Les multiplicateurs budgétaires associés aux capex sont au moins 3 à 4 fois plus importants que les dépenses de consommation finale du gouvernement, a-t-il déclaré.

Au cours des derniers mois, le Centre a en effet augmenté ses dépenses pour soutenir l’économie et s’est également engagé avec succès dans les CPSE dans l’entreprise, mais les gouvernements des États en manque de revenus ont été contraints de ralentir leurs investissements.

Les emprunts des 16 États dont les finances ont été examinées par FE ont augmenté de 48% sur un an à environ Rs 5,1 lakh crore en avril-février de FY21 contre une augmentation de 14% observée il y a un an.

Selon India Ratings, le déficit budgétaire des États pourrait s’élever à environ 4,6% du PIB en FY21.

