Les dirigeants du Congrès Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra ont critiqué le gouvernement du BJP dans l’Uttar Pradesh pour manque d’oxygène après qu’un prétendu clip audio/vidéo d’un propriétaire d’hôpital d’Agra soit devenu viral. Le propriétaire de l’hôpital a été entendu dire dans le clip viral qu’il avait interrompu l’approvisionnement en oxygène des patients critiques pendant environ 5 minutes en tant que simulation d’exercice, après quoi 22 patients critiques sont devenus bleus et n’ont peut-être pas survécu. Alors que le gouvernement de l’Uttar Pradesh a pris connaissance de l’affaire et qu’une enquête a été ordonnée, Rahul Gandhi a déclaré aujourd’hui que le gouvernement du BJP manquait d’humanité en plus d’oxygène.

« Il y a une grave pénurie d’oxygène et d’humanité sous la règle du BJP. Des mesures doivent être prises immédiatement contre tous les responsables de ce crime dangereux. Mes condoléances aux familles des personnes décédées en cette heure de deuil », a déclaré Rahul Gandhi en partageant le clip d’actualité.

शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है।

ख़तरनाक अपराध के ज़िम्मेदार सभी लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएँ। pic.twitter.com/CYoBB0mJWe – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 8 juin 2021

Priyanka Gandhi a déclaré que si le Premier ministre et le CM affirmaient qu’il n’y avait pas de pénurie, 22 patients souffraient du manque d’oxygène. « PM : Je n’ai pas laissé qu’il y ait un manque d’oxygène. CM : Pas de manque d’oxygène. Les biens de ceux qui répandent des rumeurs de pénurie seront confisqués. Ministre : Donnez aux patients l’oxygène dont ils ont besoin. Ne leur donnez pas d’oxygène supplémentaire. Hôpital d’Agra : Il n’y avait plus d’oxygène. J’ai fait une simulation d’exercice en coupant l’oxygène pour 22 patients », a tweeté Priyanka Gandhi en demandant qui devrait être tenu responsable de cela.

PM : « मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी » CM : ” कमी फैलाने वालों संपत्ति जब्त होगी।” : “ को जरूरत भर ऑक्सीजन दें। ऑक्सीजन न दें।” अस्पताल: “ऑक्सीजन खत्म थी। 22 मरीजों की ऑक्सीजन मॉकड्रिल की।” कौन? pic.twitter.com/DbiqtILE27 – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 8 juin 2021

Le ministre de la Santé de l’Uttar Pradesh, Jai Pratap Singh, a déclaré qu’une enquête sur la question était en cours. « J’ai reçu une plainte selon laquelle il y avait des problèmes d’approvisionnement en oxygène à l’hôpital de Paras. Une enquête est en cours à cet égard et nous vous informerons une fois l’enquête terminée », a déclaré Singh.

L’hôpital en question est l’hôpital Paras situé près de NH2 à Agra. L’incident aurait eu lieu le 26 avril. Arinjay Jain, le propriétaire de l’hôpital, a été entendu dire dans le clip désormais viral qu’il y avait une grave pénurie d’oxygène car Modinagar était à court de gaz médical. Il a déclaré que, puisque les préposés aux patients n’étaient pas prêts à prendre leur congé, il a interrompu l’approvisionnement en oxygène pendant environ cinq minutes à 7 heures du matin le 26 avril à titre expérimental. Jain a déclaré qu’environ 22 patients avaient le souffle coupé alors que leur corps devenait bleu. Jain a déclaré qu’il avait ensuite demandé aux familles des patients d’organiser des bouteilles d’oxygène car il n’y avait aucune chance de survie des patients au cas où l’hôpital manquerait d’oxygène.

