Exercice Malabar-2021 et interopérabilité : Indian Naval Task Force dans l’Indo-Pacifique

De tels exercices navals à grande échelle en haute mer sont l’occasion d’expérimenter la simulation de scénario de guerre la plus réaliste. (Crédit photos : Marine indienne)

Par Milind Kulshreshtha

L’exercice maritime multilatéral Malabar-2021 est en cours du 26 au 29 août 2021 au large de Guam avec la participation d’unités navales des États-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie. La flottille comprend des cuirassés principaux, des sous-marins, des hélicoptères et des avions de patrouille maritime à long rayon d’action. La frégate furtive de missiles guidés polyvalents de la marine indienne INS Shivalik et la corvette ASW INS Kadmatt participent à l’exercice. De tels exercices navals à grande échelle en haute mer sont l’occasion d’expérimenter la simulation de scénario de guerre la plus réaliste. Au cours des opérations réelles en cours, les points saillants seront la conjonction des manœuvres et la collaboration des tactiques de combat liées aux opérations de guerre antiaérienne, anti-sous-marine et anti-surface pour la poursuite des opérations de sécurité maritime. Outre les deux navires de guerre de première ligne participant au Malabar-2021, le destroyer Ranvijay et le missile Corvette Kora sont également déployés en Asie du Sud-Est, en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental pour une durée prolongée de deux mois. Au cours de leur voyage, les navires de guerre devraient effectuer des exercices maritimes bilatéraux avec le Brunei, le Vietnam, les Philippines, Singapour, l’Indonésie et l’Australie. Cependant, pendant la navigation, la force opérationnelle indienne devra éviter toute île chinoise contestée dans la mer de Chine méridionale ou entreprendre des opérations FONOP (Freedom of Navigation Operations) agressives.

Guam pour Malabar-2021

Guam est un territoire insulaire américain situé dans l’océan Pacifique Nord, beaucoup plus proche de la Chine à l’est que du continent américain à l’ouest. Il se trouve à 2700 km de la mer de Chine orientale et à 3725 km de la mer de Chine méridionale, ce qui en fait un avant-poste stratégique militaire américain idéal pour les opérations indo-pacifiques. L’île est le premier lieu d’intervention pour les activités militaires américaines en Asie et les États-Unis ont en conséquence développé des installations militaires majeures comme une base aérienne, des quais de navires de guerre, une station aéronavale, un chantier de réparation navale et un hôpital militaire sur l’île. Le commandant américain, US Forces Marianas (COMNAVMAR) est basé à Guam pour fournir des munitions et un soutien logistique aux cinquième et septième flottes américaines.

Évolution de l’exercice maritime Malabar

Lorsque la série d’exercices navals Malabar a commencé en tant qu’exercices bilatéraux annuels entre les États-Unis et l’Inde en 1992, il n’était pas prévu que l’exercice maritime devienne un jeu de guerre naval multinational crucial dans l’Indo-Pacifique. Après les premiers exercices, l’exercice a été interrompu jusqu’en 2002 en raison des relations indo-américaines limitées après les essais nucléaires de Pokhran-II par l’Inde.

En juin 2020, la brusque escarmouche sino-indienne à Galwan a changé à jamais la géopolitique de la région indo-pacifique, l’alignement de l’Inde reposant clairement sur les nations partageant les mêmes idées déjà concernées par le programme expansionniste chinois dans l’indo-pacifique. A quelques mois de l’affrontement de Galwan, la 24e édition de Malabar menée en novembre 2020 a vu la participation de la Royal Australian Navy pour compléter la dimension maritime du dialogue de sécurité QUAD.

Fait intéressant, le dialogue de sécurité QUAD entre les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde n’était lui-même réapparu qu’en 2019, après une interruption d’environ huit ans. QUAD a été créé en tant que groupe central après le tsunami de 2004 et en 2017, le dialogue de sécurité QUAD a été fermement établi pour se concentrer sur un système indo-pacifique libre et ouvert basé sur des règles. Après l’achèvement de Malabar-2020, d’ici janvier 2021, l’exercice maritime Sea Dragon 2021 s’est terminé dans la région de Guam avec une représentation des pays QUAD et du Canada avec pour objectif principal de perfectionner les compétences de chasse anti-sous-marine de la flotte multinationale.

Malabar est considéré avec une plus grande inquiétude par la Chine et de telles manœuvres militaires multilatérales ont été critiquées par la Chine comme déstabilisantes pour la région. Cependant, les progrès constants de la Chine dans la création d’îles militaires artificielles pour étendre ses frontières maritimes ont entraîné de multiples différends concernant la liberté de navigation (FONOP) et les droits maritimes de ses voisins.

Non-interopérabilité entre les navires de guerre indo-américains

L’objectif principal de tout exercice maritime multinational à grande échelle comme Malabar-2021 est de tester l’efficacité des opérations tactiques interarmées non seulement du point de vue de leurs propres navires, mais pour une approche intégrée au niveau global de la flotte. Cela nécessite de créer une synergie entre les unités de combat multinationales en mer grâce à l’interopérabilité pour améliorer le potentiel de combat de la flotte. La question de l’interopérabilité a même été soulignée le 25 août 2021 par le commandant du Commandement indo-pacifique des États-Unis (US INDOPACOM) lors de sa visite officielle de trois jours en Inde. En outre, plus tôt ce mois-ci, le commandant de la flotte de la marine indienne avait interagi avec le commandant du commandement central des forces navales américaines (NAVCENT), de la cinquième flotte américaine et des forces maritimes combinées (CMF), au quartier général de Bahreïn de la 5e flotte américaine. Le commandement central américain a manifesté son intérêt pour les opérations conjointes du groupe aéronaval et le protocole d’accord d’échange logistique (LEMOA) pour inclure la marine indienne dans le cadre des forces maritimes combinées. Pour l’avenir, la marine indienne est désormais un acteur important dans l’Indo-Pacifique dans le cadre de la force navale multinationale et collaborera davantage avec le Royaume-Uni et l’UE (Union européenne) pour maintenir les droits, les libertés et l’utilisation licite des mers au sein de la portée des lois internationales. Par conséquent, l’interopérabilité entre les unités de la marine indienne et d’autres navires de guerre de l’OTAN est aujourd’hui une exigence critique.

Une véritable interopérabilité et des opérations conjointes ne sont possibles que lorsqu’un groupe de travail en réseau travaille sur une image opérationnelle commune (COP). Ce COP partage les données de suivi, les zones d’engagement d’armes qui se chevauchent, les alarmes de menace, etc. L’accord de coopération et d’échange de base indo-américain pour la coopération géospatiale (BECA) et le cadre de l’accord de compatibilité et de sécurité des communications (COMCASA) doivent prendre en charge la transmission et la réception des pistes, de l’état des armes et d’autres informations en temps réel sur une liaison de données tactique ( dans le cadre de l’échange d’informations de combat). La liaison de données tactique utilisée par les navires de guerre indiens et ceux des forces américaines (Link16/Link11) ne correspond à aucun niveau et un pont entre les deux peut être l’une des percées technologiques les plus importantes. Ici, la solution idéale sera celle qui est développée localement sous l’égide de l’initiative Atmanirbhar Bharat. L’option d’importer une solution étrangère en tant que mise à niveau sur des unités indiennes n’est pas considérée comme sûre, car les informations transmises via la liaison de données tactiques sont considérées comme hautement confidentielles.

Conclusion

Le rôle de sécurité croissant de la marine indienne dans les vastes océans mondiaux nécessitera le déploiement de ressources supplémentaires plus loin des côtes indiennes pour des durées beaucoup plus longues. Les systèmes d’armes, les machines et la coque à bord des navires de guerre et des sous-marins nécessitent une période de maintenance régulière et dédiée dans le port pour assurer la fiabilité des opérations en mer. Avec la zone de responsabilité de la région de l’océan Indien (IOR) redéfinie en une région maritime indo-pacifique beaucoup plus vaste, la marine indienne pourrait être surchargée avec les ressources existantes au niveau de la flotte et nécessiter des navires, des sous-marins et des aéronefs supplémentaires. pour rester efficace et contemporain dans un avenir proche. De plus, des exercices navals comme Malabar sont passés à des exercices maritimes très complexes qui représentent une relation multinationale et un mécanisme militaire de soutien mutuel pour surmonter divers problèmes de sécurité dans l’Indo-Pacifique. Cependant, l’interopérabilité entre les forces multinationales est une solution que l’Inde doit faire évoluer afin de rester un bras puissant et efficace de la flottille. La mise en œuvre locale des solutions BECA, COMCASA et Tactical Data Link reste la seule voie à suivre ici.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multi-plateformes et multi-capteurs (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.