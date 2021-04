Exercice naval français La Pérouse: l’Inde se joint pour devenir un QUAD complet

La marine indienne a toujours maintenu un avantage tactique sur l’IOR pour assurer le respect des règles de la route (ROR) internationalement établies pour les mers. (IMAGES DE REPRÉSENTATION – Ex VARUNA 2019)

Par Milind Kulshreshtha

L’exercice naval multinational français La Pérouse (du nom de l’explorateur naval français du XVIIIe siècle) est prévu du 05 au 07 avril 2021 dans le golfe du Bengale. Après le déroulement de La Pérouse, l’exercice naval indo-français «Varuna» est programmé dans l’océan Indien occidental, auquel les EAU participeront également.

C’est pour la première fois que des navires de guerre indiens participeront à l’exercice La Pérouse, et ceci complète maintenant la représentation de la force QUAD dans l’exercice naval dirigé par la France. Auparavant, en 2019, l’exercice La Pérouse a vu la participation des États-Unis, du Japon et de l’Australie pour présenter leur objectif commun de sécurité maritime dans la région de l’océan Indien et de l’Asie-Pacifique. Au cours de l’exercice, les États-Unis, le Japon et l’Australie avaient déployé des destroyers, des frégates et des sous-marins dans le cadre du groupe de travail sur les porte-avions français.

Le rôle des marines QUAD dans l’IOR (région de l’océan Indien) a été bien illustré par les capacités d’engagement coopératif efficaces des puissances navales multinationales à travers des exercices navals comme la voile en formation, les exercices de tir réel, les opérations de recherche et de sauvetage (SAR), etc. L’année dernière, le MALABAR-2020 avait une représentation complète de la force opérationnelle navale QUAD avec les navires de guerre australiens également participants. C’était un exercice naval élaboré qui s’est déroulé en deux phases sur les côtes est et ouest de l’Inde. Le point culminant de l’exercice a été le déploiement des forces spéciales des porte-avions conjointement par les États-Unis et l’Inde, ce qui signifie bien la puissance navale qui peut être mise dans l’IOR. Avec la mise en place du LEMOA indo-américain (protocole d’accord d’échange logistique), les navires de guerre américains (y compris les porte-avions) peuvent obtenir des postes d’amarrage pour le ravitaillement et les réparations dans les ports indiens. L’interopérabilité entre le groupe de travail QUAD sera également possible lorsque le COMCASA (accord de compatibilité et de sécurité des communications) et le BECA (accord de base d’échange et de coopération) seront mis en œuvre dans leur intégralité.

Importance navale de l’Indo-Pacifique

La diplomatie navale affichée par l’Inde est un indicateur de cette dynamique de formation dans l’Indo-Pacifique.

La marine indienne a toujours maintenu un avantage tactique sur l’IOR pour assurer le respect des règles de la route (ROR) internationalement établies pour les mers. Cela a été respecté par le monde (comme la déclaration des navires de guerre transitant par l’IOR, etc.), mais la marine indienne a observé et signalé de multiples observations de navires et de sous-marins chinois non déclarés qui se cachent de manière suspecte au sein de l’IOR.

L’Indo-Pacifique se transforme lentement mais sûrement en un théâtre naval sérieux pour des activités multinationales avec une vision pour établir un ordre libre, ouvert, inclusif et fondé sur des règles de l’Indo-Pacifique pour soutenir la liberté de navigation et l’utilisation coopérative pacifique des mers. L’objectif est de respecter et d’adhérer aux lois internationales telles que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et le règlement pacifique des différends relatifs à la mer territoriale au lieu d’actions coercitives pour soumettre une nation moins développée.

D’autre part, la Chine s’efforce d’établir un périmètre défensif autour de ses mers (mer Jaune, mer de Chine orientale et partie de la mer de Chine méridionale) en suivant une politique de refus de la mer dans ces régions. D’autres parties prenantes de la région se sont opposées à cela et des différends déjà chauds ont éclaté au sujet des revendications avouées (comme sur les îles Spratly et les îles Paracel). et République de Corée) à l’avenir.

QUAD + France Pacific Ocean Concerns

La région des îles du Pacifique s’étend d’Hawaï au nord aux Tonga au sud et de l’île de Pâques à l’est à la Nouvelle-Calédonie à l’ouest. Dans cette région également, la Chine est en train de devenir un acteur économique important dans les petites nations isolées des îles du Pacifique. La pandémie n’a pas vraiment amélioré la situation de ces pays et le soutien extérieur en termes d’aide financière ou autre est difficile à réfuter par ces petits pays. L’influence croissante de la Chine dans le Pacifique est également considérée comme une menace stratégique pour la sécurité américaine.

L’intérêt des États-Unis pour la région indo-pacifique a toujours été bien illustré par le fait que le commandement indo-pacifique américain établi après la Seconde Guerre mondiale est le plus grand commandement unifié. Il a été renommé Commandement indo-pacifique américain en 2018, principalement pour se concentrer sur la connectivité entre l’océan Indien et les eaux du Pacifique. Une flotte voyageant de la mer d’Andaman peut prendre moins de deux jours pour atteindre la mer de Chine méridionale.Le positionnement d’une grande armada dans l’océan Indien sera une force avec laquelle il faut compter, en particulier lorsqu’elle se déplace vers la mer de Chine méridionale contestée pour tester le eaux pour la «liberté de navigation». La mer d’Andaman est considérée comme un point d’étranglement par la Chine car ses principales fournitures maritimes transitent par cette route avant d’entrer dans l’étroit détroit de Malacca. La Chine a travaillé sur une stratégie visant à créer des voies d’approvisionnement alternatives maritimes et terrestres à titre de sauvegarde et a établi une présence au Sri Lanka, au Pakistan et au Bangladesh.

La France a un intérêt stratégique et économique direct en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. La France est membre de la Communauté du Pacifique et du Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE). Depuis 2018, la France et l’Australie ont mis en place un accord militaire de soutien logistique mutuel. Les deux pays organisent régulièrement des exercices d’entraînement combinés des forces armées dans le Pacifique et l’océan Austral. La France est en train de construire douze sous-marins de classe Attack en Australie dans le cadre d’un programme conjoint d’une valeur d’env. 50 milliards USD (avec la première livraison de HMAS Attack prévue au début des années 2030).

Le Japon a des liens commerciaux avec la Chine, mais a toujours été méfiant à l’égard de la croissance de la Chine en tant que puissance militaire. L’assertivité de la Chine plus proche des eaux et de l’espace aérien japonais a été une période éprouvante pour le Japon. Les activités chinoises ont été sous la forme d’exercices d’entraînement ou d’activités de pêche et de multiples escarmouches avec les forces japonaises ont eu lieu dans le passé. Ces défis de sécurité (de la Chine) ont poussé le Japon à participer aux nouvelles relations de sécurité avec des partenaires clés comme l’Inde et l’Australie.

Conclusion

Avec le rapprochement des marines françaises et QUAD, d’autres pays qui ont des participations dans l’Indo-Pacifique (comme le Royaume-Uni) pourraient également être enclins à rejoindre l’initiative. Mais pour que les pays de l’ASEAN avancent dans le dialogue sur la sécurité QUAD, QUAD peut avoir besoin de plus de puissance économique. L’Australie était en mesure de maintenir son commerce malgré un partenariat commercial aigri avec la Chine. Cependant, peu de gens dans l’Indo-Pacifique peuvent avoir une telle profondeur, en particulier pendant ces périodes de pandémie. Le commerce sino-indien implique également des intérêts majeurs pour l’Inde. L’Inde doit créer une situation gagnant-gagnant pour elle-même (en particulier lorsqu’il s’agit de fournitures militaires américaines et russes) et la diplomatie a ici une corde raide. La dichotomie est que la Russie sera un contributeur important à la modernisation de la marine indienne afin qu’elle puisse participer en tant que bras puissant aux opérations navales QUAD.

(L’auteur est un analyste stratégique et un expert C4I. Courriel: milind@aikairos.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

