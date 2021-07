Exercices Chelly Cantú pour avoir un corps tonique

in

Telemundo Chelly Cantu

Ce n’est un secret pour personne que Chelly Cantú est une athlète dans tous les sens du terme, comme elle l’a pleinement révélé lors de son passage à EXATLON États-Unis, où elle a remporté la première saison.

Et profitant du fait qu’elle est de retour dans la compétition Telemundo, en tant que co-animatrice, Chelly continue de savoir comment voler l’attention de ses milliers de fans à travers le monde, et cette fois elle a lancé un défi qui a laissé plus de un avec la bouche ouverte. .

L’ancienne gymnaste mexicaine a présenté un ensemble intense d’abdos pour avoir un abdomen en acier comme elle, et a montré étape par étape à ses fans d’Instagram comment faire ces exercices

“Abs abdos abdominaux. Forever my favorites 💪🏽 #abschallenge #abs #underarmourwomen #underarmour #fitness #fitnessgirl #fitnesslifestyle », était le commentaire avec lequel la Mexicaine accompagnait la vidéo, qui lui a volé la vedette sur son réseau social.

Les followers de Chelly n’ont pas pu éviter de faire des commentaires après avoir vu l’athlète en action, et bien que beaucoup l’aient remerciée d’avoir partagé ses exercices et de les avoir motivés avec un tel défi, d’autres ont carrément avoué qu’il leur sera très difficile de faire de même.

“Oh mon Dieu, je ne peux pas”, “Comme tu le fais paraître facile “, “Tout comme moi, hahahaha le mien aussi”, étaient quelques-uns des commentaires partagés par certains internautes.

D’autres ont continué à faire l’éloge de la silhouette tonique de la co-animatrice d’EXATLON et lui ont jeté des fleurs.

“Dure, dure, quelle belle femme”, “Belle ❤️Tu as un corps enviable🙌🙌Félicitations pour toujours❤️”,️”, ont ajouté d’autres et un autre est sorti pour sa défense contre ceux qui critiquent sa présence actuelle dans l’émission de téléréalité Telemundo. “😍Bella, et si tu es bonne en exatlon, c’est bon pour l’exatlon de donner des opportunités”, a ajouté le fan de Chelly.

La gagnante d’EXATLON, qui est également devenue célèbre dans son pays à l’origine, après avoir participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 en tant que gymnaste olympique, a également partagé une autre image, dans laquelle elle a montré ses compétences avec la gestion de son corps, qui a également impressionné.

Chelly a pris une photo du poirier, avec une piscine en arrière-plan, et profitant du début des Jeux Olympiques, elle a non seulement parlé de l’événement sportif, mais a également envoyé un message émouvant à ses abonnés sur l’importance de suivre ses rêves et goûts.

“Fais plus de ça qui te rend heureux 🤗”, a commenté Chelly, qui s’est vanté cette semaine dans les réseaux de sa belle silhouette, sur plusieurs photos en bikini. #underarmour #underarmourwomen #sportmotivation #equilibrio #girlpower #gymnast #gymnastics #handstand ».

