Exercices d’entraîneur NBA 2K22, comment débloquer et les meilleurs exercices d’entraîneur à jouer

Les exercices d’entraîneur NBA 2K22 sont l’une des parties les plus importantes de votre carrière dans le jeu, bien qu’il y ait peu d’indications sur la façon de les débloquer au début.

Cela demande un peu d’effort et les exercices eux-mêmes sont difficiles. Cependant, les récompenses en valent la peine.

Exercices d’entraîneur NBA 2K22 | Comment débloquer des exercices d’entraîneur



Vous débloquerez Coach Drills après avoir terminé 10 jeux MyCareer et obtenu au moins un rang B dans chacun. Après le 10e match, la quête des exercices d’entraîneurs programmés se déverrouille. Dirigez-vous vers le centre d’entraînement et parlez avec l’entraîneur pour débloquer la première série d’exercices d’entraînement.

Il y a un deuxième set, mais vous devrez jouer 15 autres matchs avec le même rang ou plus pour les débloquer. Jusqu’à présent, il semble que le défi saisonnier implique de terminer les deux séries d’exercices d’entraîneur.

Cela en vaut la peine de toute façon, car terminer une série d’exercices d’entraîneur vous rapporte 1 000 points MVP à dépenser en badges et 25 points d’attribut de marque chacun pour NBA, Team Oriented et Fundamentals.

Les badges sont une partie importante de vos builds NBA 2K22 et ne sont pas quelque chose que vous voudrez ignorer.

Exercices d’entraîneur NBA 2K22 | Meilleurs exercices d’entraîneur NBA 2K22



Il n’y a pas de pénurie d’exercices d’entraîneur parmi lesquels choisir, et les badges que vous souhaitez varieront en fonction de la construction et de la position. Cependant, ce sont de bons choix pour commencer, ne serait-ce que pour pratiquer certains des principes fondamentaux du jeu et obtenir des points facilement.

Finitions du lob : Attrapez les lobs, les dunks et les layups depuis une position de garde Lancer franc As : réussissez au moins cinq lancers francs sur 10 Charge défensive : Complétez trois charges dans la peinture Passe de sortie : Complétez les passes vers le bas

Les Coach Drills ne sont pas le seul entraînement que vous voudrez faire dans NBA 2K22. Les exigences de déverrouillage du dribble de cette année demandent également du travail, et vous voudrez les meilleures versions de NBA 2K22 pour chaque poste afin de tirer le meilleur parti de votre entraînement, quels que soient vos mouvements de dribble.