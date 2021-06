Exercices pendant la menstruation : Le meilleur exercice à effectuer pendant vos règles

L’exercice aide non seulement à apporter de la régularité à votre cycle menstruel, mais aide également à réduire certains des symptômes des règles.

La question brûlante que toutes les femmes se posent est la suivante : « devriez-vous faire de l’exercice pendant vos règles ou non ? »

Pour être honnête, les règles ne sont pas seulement salissantes, elles provoquent également des inconforts sous forme de crampes, de ballonnements, de fatigue et de maux de tête. Alors que tout ce que vous voulez faire est de vous blottir sur votre canapé et de savourer une tasse de thé ou de café chaud, vous devriez en fait essayer une forme d’activité physique.

Les règles ne devraient jamais être une excuse pour éviter de faire de l’exercice pendant vos jours menstruels. Faire de l’exercice régulièrement est bon pour le corps et même si vous n’êtes peut-être pas prêt à vous entraîner pendant vos règles, cela peut être très bénéfique. L’exercice aide non seulement à apporter de la régularité à votre cycle menstruel, mais aide également à réduire certains des symptômes des règles.

Que vous deviez faire de l’exercice ou non pendant vos règles dépend de vous et seulement de vous. Nous comprenons qu’entreprendre des exercices de haute intensité peut être difficile, nous avons donc mis en place quelques séances d’entraînement simples que vous pouvez envisager :

Exercice cardiovasculaire

L’exercice cardiovasculaire comme la marche ou la course est le meilleur exercice que vous puissiez faire pendant vos règles. Une marche simple et légère de 30 minutes par jour est bénéfique pour votre santé en général, mais pendant les règles, ces mouvements légers augmenteront la sécrétion d’endorphine, ce qui contribuera à améliorer votre humeur, tout en brûlant une partie de ces calories.

Dans les derniers jours de vos règles, vous pouvez également opter pour des courses lentes. La course à pied peut aider à réduire votre douleur et votre irritabilité. Cependant, n’oubliez pas de faire des pauses régulières et de rester bien hydraté.

Yoga

Le yoga en tant que pratique est excellent pour votre bien-être physique et mental et une pratique régulière peut aider à réduire l’anxiété, la colère et la dépression. Ainsi, en vous étirant et en faisant des exercices de respiration associés au yoga, vous pourrez détendre votre humeur et votre corps tout en soulageant les symptômes menstruels tels que les crampes et les ballonnements.

Pilates

Le Pilates est un nouvel entraînement tendance et, comme le yoga, est une activité plus douce et à votre rythme qui aide à détendre votre corps et à rester en bonne santé. Contrairement au yoga, le Pilate cible des groupes musculaires spécifiques et aide à développer la force de base. La respiration profonde avec le Pilates aide à soulager les crampes menstruelles et les symptômes du syndrome prémenstruel.

Dansant

La musique dans son ensemble est un anti-stress et groover au son de la musique peut grandement contribuer à se sentir mieux. Que vous vous inscriviez à un cours de Zumba ou que vous dansiez sur de la musique chez vous, cela peut vous remonter le moral et vous aider à brûler des calories supplémentaires. En fait, la danse peut augmenter la flexibilité et vous aider à combattre les raideurs menstruelles.

La natation

Bien que vous ayez peut-être peur d’entrer dans l’eau lorsque vous avez vos règles, croyez-moi, la natation est l’un des exercices les plus relaxants et les plus doux qui peuvent vous aider à réduire les crampes et à augmenter le flux sanguin vers le corps.

Élongation

Si vous n’êtes pas en mesure de faire d’autres formes d’exercices, vous pouvez simplement faire des étirements à la maison, comme des flexions avant, des torsions, etc. N’oubliez pas de respirer profondément pour détendre les muscles de votre corps.

Fait une note!! Faire de l’exercice pendant la menstruation peut aider à soulager les symptômes et est également bénéfique pour la santé globale. Il est important de choisir des exercices qui ne vous causent pas d’inconfort, n’ajoutent pas de stress supplémentaire sur votre corps ou n’interfèrent pas avec le processus normal de votre cycle menstruel, si c’est le cas, vous pouvez diminuer l’intensité.

