Icônes de thrash de la Nouvelle-Orléans EXHORDEUR reviendra sur la route plus tard ce mois-ci lors d’une tournée américaine en tête d’affiche. Le voyage se déroule du 24 novembre au 19 décembre et verra le groupe effectuer ses débuts classiques en 1990, « Abattage au Vatican », dans son intégralité.

Commentaires chanteur Kyle Thomas: « Cela semble un peu fou que EXHORDEUR fait enfin une véritable tournée aux États-Unis pour « Abattage au Vatican » en 2021, trente et un ans après sa sortie. Les opportunités et les possibilités n’étaient pas au rendez-vous à l’époque, nous avons donc décidé de prendre ce spectacle sur la route et de rendre à chacun un véritable hommage à cet album historique. En tant que groupe, nous sommes vraiment reconnaissants et honorés de pouvoir le faire, et pour moi, c’est tout simplement incroyable. Presque comme regarder un de vos enfants grandir et réussir dans la vie ! Sans trop exagérer l’évidence, ça va être incroyablement excitant de reprendre le spectacle sur la route après plus d’un an et demi d’attente en raison de la pandémie. Puissions-nous tous retrouver une bonne santé dans les mois à venir pour rendre les spectacles de cette tournée aussi excitants à voir que pour nous de les jouer ! Nous sommes impatients de poursuivre nos actes de soutien S’OFFENSER, ANNONCE D’EXTINCTION et ANNÉES DE Peste également. A bientôt. J’ai hâte ! »

EXHORDEUR dates de tournée avec S’OFFENSER, ANNONCE D’EXTINCTION, ANNÉES DE Peste:

24 novembre – Saint Vitus Bar – Brooklyn, NY



26 novembre – Le Moyen-Orient – Cambridge, MA



27 novembre – Café 611 – Frederick, MD



28 novembre – Craft House – Pittsburgh, Pennsylvanie



29 novembre – Reggies – Chicago, IL



30 novembre – Emerson Theatre – Indianapolis, IN



02 décembre – Southport Music Hall – La Nouvelle-Orléans, LA



03 décembre – Warehouse Live – Houston, Texas



04 décembre – Le Rail Club – Fort. Worth, Texas



05 décembre – Venez le prendre en direct – Austin, TX



06 décembre – Rock House Bar – El Paso, Texas



07 décembre – Théâtre du Nil – Mesa, AZ



08 décembre – 1720 – Los Angeles, Californie



09 décembre – Brick By Brick – San Diego, CA



10 déc. – 1933 – Bakersfield, Californie



11 décembre – Dive Bar – Las Vegas, NV



12 décembre – The Phoenix Theatre – Petaluma, CA



14 décembre – Salle de bal Bossanova – Portland, OR



15 décembre – El Corazon – Seattle, WA



16 décembre – The Shredder – Boise, ID



17 décembre – Le Complexe – Salt Lake City, UT



18 décembre – Théâtre Moxi – Greeley, CO



19 décembre – Marquis Theatre – Denver, CO

Formé en 1986, EXHORDEURLe voyage de trente-cinq ans (et ce n’est pas fini) s’est avéré passionnant, mais tumultueux, semé de pics euphoriques et de vallées paralysantes tout au long de son existence. Le groupe a enregistré leur démo classique controversée, « Abattage au Vatican », en 1987 et à partir de là, l’attention internationale que le groupe a attirée via le monde du commerce de bandes underground était indiscutable. Comme le destin l’a voulu cependant, le groupe se sépare pour la première fois au début de 1988 en raison de conflits internes. Une réforme s’ensuivit plus tard cette année-là et EXHORDEUR s’est à nouveau engagé à poursuivre sa vision.

Le groupe signe bientôt avec Moyenne des enregistrements de la machine mais le label s’est dissous avant que les débuts du groupe ne soient terminés. Le contrat a ensuite été racheté par Enregistrements R/C, une filiale de Roadracer/Records de Roadrunner aux Etats-Unis. Avec un petit budget d’enregistrement et de réparation aux sessions précédentes, « Abattage au Vatican » a été achevé et publié avec l’aide du producteur légendaire Scott Burns en 1990, près de cinq ans après qu’une grande partie du matériel ait été écrite.

Après une série de changements de composition, un deuxième album et de multiples interruptions, le groupe s’est finalement relancé en 2017. Les légendes grandissent au fil du temps et de nouvelles générations émergent pour les maintenir en vie. Avec la demande de EXHORDEUR à un niveau record, le groupe s’est de nouveau mis en route pour terminer le travail qu’ils n’avaient pas encore terminé. Le groupe a joué une série de concerts et de festivals avec un immense intérêt. Un accord avec le Explosion nucléaire le label a été rapidement encré et en 2019 le groupe a sorti « Pleurez le ciel du sud ». Les critiques élogieuses des critiques et des fans ont vu la popularité du groupe augmenter encore une fois, et le groupe s’est mis en route vers des salles bondées et de grands festivals.

En mars 2020, un créneau de tournée de soutien direct devant OVERKILL a permis au groupe de se présenter au niveau qu’ils s’étaient toujours efforcés d’atteindre. Les critiques en direct de la tournée et la réaction du public ont prouvé que la soif de ce groupe par le public continue de croître.

« Abattage au Vatican », qui a été récemment intronisé Décibel La série Hall Of Fame convoitée du magazine et rééditée en vinyle, reste une sortie cruciale dans les annales du métal. Décibel a salué le « groove de précision et le thrash intelligent » du groupe Oranges Invisibles a salué une « plaque révolutionnaire et incroyablement lourde de thrash et de speed metal infusé de groove », Musique Spoutnik a salué « un album qui a contribué à lancer la révolution du groove metal, tout en restant fidèle à ses racines thrash », tout en Toute la musique observé les « doubles grosses caisses de style death metal de l’album, les riffs de guitare étouffés joués à des tempos lents et fulgurants, et… la voix principale bourrue mais très expressive du leader Kyle Thomas. » Après dix-sept mois d’arrêt des tournées en raison de la pandémie, EXHORDEUR réaliser une performance légendaire de « Abattage au Vatican » dans son intégralité à Psycho Las Vegas 2021 et est tout à fait prêt à revenir sur scène avec le record qui a tout déclenché.

EXHORDEUR 2021 c’est :

Kyle Thomas – voix



Marzi Montazeri – guitare



Jason Viebrooks – basse



Sacha Corne – tambours

photo par Stéphanie Cabral