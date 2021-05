Exide Life Insurance lance Patrimoine garanti Plus avec des rendements garantis – Vérifier les caractéristiques

Dans certaines tranches d’âge et en fonction de la durée du contrat, la prestation à l’échéance reste également la même quel que soit l’âge d’entrée.

Exide Life Insurance a lancé aujourd’hui Exide Life Guarantee Wealth Plus, un régime d’assurance-vie complet qui offre des rendements garantis, pour aider les particuliers à répondre à leurs besoins financiers à différentes étapes de leur vie.

Il s’agit d’un régime d’épargne-vie individuelle non lié et sans participation qui offrira aux particuliers la possibilité de choisir entre deux variantes – la variante de revenu et la variante de capital.

Dans le cadre de la variante de revenu, on peut payer une prime pendant 6 ans et bénéficier d’un versement garanti à revenu fixe pendant 30 ans. De plus, à l’échéance, le preneur d’assurance recevra 100 pour cent des primes payées. La société affirme qu’il s’agit d’une option de paiement idéale pour les personnes qui souhaitent un flux de revenus supplémentaire ou un flux de trésorerie régulier pour atteindre divers objectifs financiers à l’étape de la vie tels que l’éducation d’un enfant, le mariage, etc.

Dans le cadre de la variante «Somme forfaitaire», on peut payer la prime pendant 6 ans et bénéficier de la prestation à l’échéance sous forme de somme forfaitaire tout en bénéficiant d’une couverture vie pour toute la durée du contrat.

Le produit offre une couverture vie pendant toute la période de versement du revenu, dans le cadre de la proposition de protection-retour. Dans certaines tranches d’âge et en fonction de la durée du contrat, la prestation à l’échéance reste également la même quel que soit l’âge d’entrée.

La société affirme en outre que l’Exide Life Guarantee Plus Wealth Plus est conçu pour protéger les assurés contre la volatilité des marchés, l’évolution des lois fiscales et le risque de réinvestissement qui est élevé à long terme. Le produit offre également une protection grâce à deux options de pilote – Exide Life Critical Illness et Exide Life Term Rider.

Sanjay Tiwari, directeur de la stratégie, Exide Life Insurance, déclare: «Le produit Exide Life Guarantee Plus Wealth Plus répond non seulement aux divers besoins financiers de nos clients, mais offre également aux particuliers une option lucrative pour créer de la richesse.»

L’âge maximum d’entrée est plafonné à 60 ans alors que l’âge minimum est de 3 ans et 11 ans respectivement pour les variantes du montant forfaitaire et du revenu.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du produit;

Choisissez parmi l’option Revenu régulier ou Paiement forfaitaire.Avoir un revenu fixe garanti pendant 30 ansOffre une couverture à vie tout au long de la période de revenu

