Exide nomme Subir Chakraborty en tant que nouveau directeur général et PDG et enregistre un bond de 36% de son bénéfice net au quatrième trimestre

La demande du marché secondaire pour les batteries automobiles et UPS est restée forte.

Alors que le mandat de cinq ans de Gautam Chatterjee, PDG d’Exide Industries (EIL), s’achève le 30 avril, le conseil d’administration a approuvé jeudi l’élévation et la nomination de Subir Chakraborty en tant que nouveau directeur général et chef de la direction du pays. le plus grand fabricant de batteries de stockage pour une période de trois ans à compter du 1er mai.

Chatterjee, vétéran de l’entreprise depuis 39 ans, a été reconduit en tant que directeur général pour deux ans du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. Il cessera également d’être membre du conseil d’administration de l’entreprise avec effet à partir du 1er mai.

Sur la base de la recommandation du comité de nomination et de rémunération (NRC) et sous réserve de l’approbation des actionnaires, le conseil d’administration a approuvé la nomination de Chakraborty en tant que directeur général et chef de la direction, a déclaré Exide dans un dossier en bourse.

Chakraborty, ingénieur en mécanique de l’IIT, Madras et PGDM de l’IIM, Calcutta, a été nommé directeur général adjoint (DMD) de l’entreprise depuis le 1er mai 2019. Il a rejoint l’entreprise en 1996 et a été administrateur du conseil depuis huit ans.

Jeudi, la société a signalé une hausse de 36% d’une année sur l’autre de son bénéfice net consolidé à Rs 320,17 crore pour le quatrième trimestre clos le 31 mars, contre Rs 235,57 crore pour la période correspondante il y a un an. Au cours de la période sous revue, ses revenus d’exploitation ont grimpé d’environ 31% en glissement annuel à Rs 4562,86 crore, a déclaré la société dans un dossier sur l’ESB.

Commentant la performance du quatrième trimestre, Gautam Chatterjee a déclaré qu’Exide avait «affiché une croissance impressionnante» dans la division automobile et industrielle. La demande du marché secondaire pour les batteries automobiles et UPS est restée forte. Grâce à plusieurs stratégies adoptées par l’entreprise, elle a rebondi très fortement au second semestre de l’exercice écoulé et a pu surpasser les ventes qu’elle avait annoncées pour 2019-20.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.