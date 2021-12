Exidio lance une application VPN décentralisée permettant aux utilisateurs d’exploiter la bande passante

« Nous apportons beaucoup des mêmes avantages que le VPN centralisé, mais dans un réseau peer-to-peer open source où les gens offrent de la bande passante et gagnent des revenus pour offrir cette ressource au réseau », a déclaré le co-fondateur d’Exidio. et PDG Dan Edlebeck dans une interview avec CoinDesk. « Et toute personne connectée au réseau VPN obtient en fait une connexion cryptée dont il est prouvé qu’il n’y a pas d’intermédiaire. »

Share