Exigeant un allégement : l’industrie des télécommunications cherche un énorme paquet de relance, des réductions importantes des prélèvements du gouvernement

Trai a recommandé que la taxe USO soit réduite de 5 % à 3 %, de sorte que la redevance globale de licence passe à 6 %, soit une réduction de deux points de pourcentage.

L’industrie des télécommunications a demandé au gouvernement un énorme paquet de relance, couvrant toute la gamme des redevances, la durée de la location du spectre et des conditions de paiement plus faciles pour les cotisations statutaires. Depuis le lancement de Reliance Jio en 2016, c’est la première fois que les trois opérateurs sont unis dans leurs revendications, exprimées par le biais de leur association, Cellular Operators Association of India (COAI).

Dans sa communication au département des télécommunications, au ministère des finances et au secrétaire du Cabinet, la grande demande de COAI est d’étendre le mandat du spectre loué aux opérateurs pour une période de 40 ans contre la période actuelle de 20 ans. En outre, il a demandé que le moratoire sur les paiements du spectre soit prolongé de 7 à 10 ans au lieu des 2 ans actuels. Ces deux demandes portent sur le spectre actuellement loué et ses paiements ainsi que sur le spectre à allouer lors de futures enchères.

“Cela donnera une impulsion suffisante aux investisseurs et rassurerait massivement les prêteurs et aiderait à assurer de meilleurs finances aux fournisseurs de services de télécommunications”, a déclaré COAI.

Déclarant que dans le cadre du régime actuel de partage des revenus, où 32 % des revenus vont sous forme de taxes et de prélèvements, l’industrie a exigé une réduction importante des frais de licence et des frais d’utilisation du spectre, bien plus que ce qui a été recommandé par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) .

En conséquence, la demande est que la redevance globale soit réduite à 2 % des revenus bruts ajustés des opérateurs contre 8 % actuellement. La redevance comporte deux volets : le Trésor public à hauteur de 3 % et le Fonds pour l’obligation de service universel à hauteur de 5 %. COAI a écrit que les deux composants doivent être réduits à 1% chacun.

Concernant la redevance d’utilisation du spectre (SUC), la demande est une réduction de 3 points de pourcentage pour tous les opérateurs. Actuellement, il varie entre 3-6%, selon le moment où les opérateurs ont acquis le spectre dans les bandes respectives.

Sur le plan financier, l’industrie a demandé que le taux d’intérêt sur tous les passifs de paiement différé en cours pour l’acquisition de spectre par enchères soit réduit à 4 % ou moins et que cela devienne également un taux de référence pour les futures enchères. “Les taux d’intérêt actuels pour les passifs de paiement différé pour l’acquisition de spectre par le biais d’enchères se situent entre 9 et 10 %, ce qui est très prohibitif”, a déclaré COAI.

L’industrie a également demandé que la définition pour le calcul du revenu brut ajusté (AGR) soit rationalisée de manière à ce que seuls les revenus des télécommunications provenant des clients soient pris en compte et que les revenus non télécoms soient exclus.

Les opérateurs télécoms ont également exigé que le document de consultation Trai sur le prix plancher des tarifs soit achevé au plus tôt et qu’une dérogation soit accordée à la soumission de garanties bancaires financières et de performance (BG). COAI a déclaré que les BG sont une charge financière pour les opérateurs car avec la perception actuelle de la santé du secteur, les banques refusent les BG ou demandent d’énormes marges monétaires.

La communication du COAI au gouvernement a été envoyée au moment où ce dernier travaille sur un paquet de relance pour l’industrie et des mesures comme la réduction des impôts et taxes, le moratoire, la suppression des BG, etc. sont à l’étude.

Juste la réduction des frais de licence de deux points de pourcentage apporterait un soulagement d’environ 3 000 crores par an aux opérateurs.

