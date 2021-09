Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 pour chaque mouvement de dribble

Les exigences de dribble NBA 2K22 sont un peu plus douces cette année.

Contrairement au dernier jeu NBA 2K, celui-ci a quelques mouvements professionnels plafonnés à des attributs inférieurs. Vous n’aurez pas à gérer parfaitement votre carrière ou à dépasser 95 ans pour atteindre votre objectif. https://www.youtube.com/watch?v=OcUzwnA569M

Comment augmenter les statistiques dans NBA 2K22

Styles de dribble

Tailles signatures

Conditions de déverrouillage des combos de signature NBA 2K22

Exigences de déverrouillage des packages d’évasion de taille supérieure

Se déplacer dans le dos déverrouille les exigences

Exigences de déverrouillage du crossover mobile

Exigences de déverrouillage des spins mobiles

Les hésitations mobiles déverrouillent les exigences

Les stepbacks mobiles déverrouillent les exigences

Comme pour les précédents jeux NBA 2K, vous vous dirigerez vers le centre d’entraînement pour augmenter vos statistiques dans NBA 2K22. Si vous recherchez des mouvements de dribble, concentrez-vous le plus sur la vitesse avec des exercices d’entraînement au maniement du ballon. D’autres statistiques sont utiles en général, mais le dribble ne se concentre que sur ces statistiques. Compléter plusieurs cycles d’entraînement vous donnera également un coup de pouce supplémentaire à une statistique donnée, ce qui est pratique pour réaliser des mouvements plus compliqués lors d’un match difficile.

Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage du style dribble 2K22



Il s’agit de votre mouvement de dribble standard lorsque vous vous dirigez vers le terrain. Certes, ce n’est pas aussi important que certains des autres styles, mais expérimenter le bon pour travailler avec vos autres combos est une bonne idée.

Style Exigence de déverrouillage K. Bryant Speed ​​avec balle 80+, hauteur inférieure à 6’10” J. Harden Speed ​​avec balle 75+, hauteur inférieure à 6’10” K. Irving Speed ​​avec balle 80+, hauteur inférieure à 6’5″ L. James Speed ​​avec ballon 80+, hauteur sous 6’10” J. Kidd Speed ​​avec ballon 80+, hauteur sous 6’10” D. Lillard Speed ​​avec ballon 85+, hauteur sous 6’5″ Nash Speed ​​avec ballon 75+, hauteur sous 6’5″ J. Stockton Speed ​​avec ballon 75+, hauteur sous 6’5″ J. West Speed ​​avec ballon 65+, hauteur sous 6’5″ R. Westbrook Speed ​​avec ballon 75+, hauteur sous 6’5 ” S. Augustus Hauteur sous 6’10” C. Gray Hauteur sous 6’10” A. Ogunbowale Hauteur sous 6’10”

Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage de la taille de signature

Exigence de style de déverrouillage G. Poignée boule Antetokounmpo 65+ C. Poignée boule Anthony 70+ L. Poignée boule 70+ M. Poignée boule Bibby 80+, hauteur inférieure à 6’10” D. Poignée boule Booker 75+, hauteur inférieure à 6′ 10″ J. Butler Ball Handle 70+, hauteur inférieure à 6’10” M. Ball Handle Cazorla 60+ B. Davis Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’5″ P. George Ball Handle 75+, hauteur inférieure à 6’10 ” P. Hardaway Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’10” J. Kidd Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’5″ Z. LaVine Ball Handle 75+, hauteur inférieure à 6’10” J. Lin Ball Handle 70+ , hauteur inférieure à 6’10” C. Poignée boule McCollum 70+, hauteur inférieure à 6’10” C. Poignée boule Parker 60+ D. Poignée boule Rose 85+, hauteur inférieure à 6’5″ K. Poignée boule Walker 85+, hauteur inférieure à 6’5″ NBA 2K22 exigences de déverrouillage du dribble | Exigences de déverrouillage des combos Signature Exigence de déverrouillage du joueur D. Poignée de boule Booker 80+ B. Poignée de boule Davis 80+ L. Poignée de boule Doncic 70+ J. Poignée de boule Harden 80+, hauteur inférieure à 6’10” K. Poignée de boule Irving 85+, hauteur inférieure à 6’10” A. Poignée boule Iverson 85+, hauteur inférieure à 6’10” Z. Poignée boule LaVine 80+, hauteur inférieure à 6’10” D. Poignée boule Lillard 80+, hauteur inférieure à 6’10” S. Poignée boule Marbury 85+, hauteur inférieure à 6’10” C. Poignée boule Paul 80+, hauteur inférieure à 6’10” J. Poignée boule Williams 80+, hauteur inférieure à 6’10” T. Poignée boule Young 85+, hauteur inférieure Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 de 6’10” | Exigences de déverrouillage des packages d’évasion de taille supérieure

Comme son nom l’indique, ce sont des styles de dribble qui vous aident à contourner les blocages défensifs embêtants.

Exigence de déverrouillage du joueur K. Poignée à boule Bryant 80+ L. Poignée à boule Doncic 75+ P. Poignée à boule George 75+ L. Poignée à boule James 70+ Z. Poignée à boule LaVine 80+ J. Poignée à boule murale 80+, hauteur inférieure à 6 pi 10 “T. Young Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’10” NBA 2K22 exigences de déverrouillage du dribble | Se déplacer derrière le dos déverrouiller les exigences Exigences de déverrouillage du joueur L. Poignée de balle Doncic 80+ K. Poignée de balle Irving 75+, hauteur inférieure à 6’10” K. Poignée de balle Leonard 80+ D. Poignée de balle Lillard 75+, hauteur inférieure à 6’10 ” S. Pippen Ball Handle 75+ A. Wiggins Ball Handle 75+



Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage du crossover mobile Exigence de déverrouillage du joueur G. Antetonkounmpo Ball Handle 70+ V. Carter Ball Handle 75+ S. Curry Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’10” L. Doncic Ball Handle 70+ L. James Ball Handle 70+ M Poignée de balle Jordan 75+ K. Poignée de balle Leonard 70+ C. Poignée de balle Paul 70+ J. Poignée de balle Tatum 75+ Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage des spins mobiles

Ce sont des mouvements plus sophistiqués pour aider à tromper vos adversaires et à les soutenir.

Exigence de déverrouillage du joueur K. Poignée de balle Bryant 80+, hauteur inférieure à 6’10” J. Poignée de balle Butler 75+ A. Poignée de balle Davis 70+ J. Poignée de balle Embiid 70+ N. Poignée de balle Jokic 75+ K. Poignée de balle Leonard 75+ J. Poignée de balle Tatum 75+ K. Poignée de balle Towns 70+ A. Poignée de balle Wiggins 70+ Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage des hésitations en mouvement Exigence de déverrouillage du joueur L. Poignée de balle Bird 70+ L. Poignée de balle Doncic 75+ K. Durant Ball Handle 80+ J. Harden Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’10” S. Pippen Ball Handle 70+ R. Rondo Ball Handle 75+ J. Wall Ball Handle 80+, hauteur inférieure à 6’10” NBA Déverrouillage du dribble 2K22 | Exigences de déverrouillage des pas en arrière en mouvement Exigences de déverrouillage du joueur G. Poignée de balle Antetokounmpo 70+ J. Poignée de balle Butler 70+ V. Poignée de balle Carter 70+ K. Poignée de balle Irving 80+ K. Poignée de balle Leonard 70+ C. Balle Paul Poignée 75+, hauteur inférieure à 6’10” J. Poignée boule Tatum 75+ K. Poignée boule Walker 75+ J. Poignée boule murale 80+, hauteur inférieure à 6’10”

C’est tout pour la liste des exigences de dribble NBA 2K22, mais ce n’est que la moitié du jeu. Nous avons également compilé une liste des meilleurs styles à viser. Si vous avez besoin d’une pause de la NBA et que vous avez envie d’un match de football américain, nous avons également les meilleurs playbooks défensifs Madden 22 et les meilleurs playbooks offensifs pour tirer le meilleur parti des paramètres réalistes ou autres que vous choisissez.