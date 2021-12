Exigences prébudgétaires : dépenser plus pour la garantie d’emploi, la santé

Le budget de la santé comprenait également une disposition spéciale liée à Covid impliquant une allocation de Rs 35 000 crore pour couvrir les coûts de vaccination.

Des représentants de divers secteurs sociaux et syndicats ont pressé le gouvernement samedi de renforcer davantage les dépenses de santé dans le contexte de la crise sans précédent de Covid, d’introduire un programme d’emploi urbain et d’augmenter les dépenses du programme de garantie d’emploi rural.

Dans le cadre de la réunion de consultation pré-budgétaire, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a rencontré samedi des experts de secteurs tels que la santé, l’éducation, le développement rural et l’eau et l’assainissement. On apprend que certaines des parties prenantes ont suggéré que le gouvernement continue de se concentrer sur la création d’infrastructures de santé et prenne des mesures pour s’assurer que le pays est suffisamment préparé pour faire face à toute urgence sanitaire de type Covid à l’avenir.

Dans le budget précédent, le gouvernement avait augmenté les dépenses du département de la santé et du bien-être familial de près de 10 % par rapport à l’année précédente, à 78 866 crores de roupies. De même, l’allocation pour la recherche en santé et le ministère Ayush a été augmentée de 34% et 28%, respectivement. Les dépenses pour la nutrition, l’eau potable et l’assainissement ont été augmentées de 350 % et 253 %, respectivement, pour atteindre 2 700 crores de Rs et 60 030 crores de Rs.

Le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) a soumis au ministère des Finances l’introduction d’un programme de garantie de l’emploi urbain avec une allocation de fonds adéquate, étant donné qu’un grand nombre de travailleurs migrants travaillent dans diverses villes d’Inde. Il souhaite également que le gouvernement augmente considérablement l’allocation du programme MGNREGA pour «éviter la propagation de la pauvreté» pendant la pandémie. Il suggère également que l’aide au titre de ce dispositif d’emploi rural soit prolongée de 200 jours par famille et par an, contre 100 jours actuellement.

Le taux de chômage urbain a atteint son plus haut niveau sur 11 semaines à 8,75 % au cours de la semaine terminée le 28 novembre, selon les données compilées par le Center for Monitoring Indian Economy. Le taux dans les villes et villages était de 8,14 % la semaine précédente et de 9,2 % pour la semaine terminée le 12 septembre, le niveau le plus élevé de ces derniers temps.

