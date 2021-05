Exigences relatives aux masques de fin des cinémas pour les clients entièrement vaccinés

Les cinémas AMC, Regal et Cinemark ont ​​levé leurs mandats de masque pour les clients «entièrement vaccinés» – tout en appelant ceux qui n’ont pas reçu de vaccin COVID-19 à continuer à porter des masques.

Dans une série de messages d’annonce individuels publiés plus tôt ce week-end, les supérieurs d’AMC, Regal et Cinemark ont ​​révélé qu’ils n’auraient plus besoin d’invités entièrement vaccinés pour porter des masques à l’intérieur de leurs cinémas – à l’exception des établissements situés dans les villes revêtements, cependant.

AMC, dont le siège est à Leawood, au Kansas, dont les actions ont chuté à 1,91 $ chacune l’année dernière, a détaillé les directives mises à jour sur les masques dans un article sur son engagement continu en faveur de la santé et de la sécurité avant une réouverture plus large. Soit dit en passant, AMC a terminé à 26,12 $ par action à la fermeture du marché vendredi.

Plus précisément sur le front des masques, cependant, la société a noté qu’elle autorisait les personnes entièrement vaccinées à renoncer aux masques “conformément aux directives du CDC”, tandis que les personnes non vaccinées doivent porter des couvre-visages “à moins de profiter activement de nourriture ou de boissons”.

Ensuite, Regal, basé à Knoxville, dans le Tennessee, a décrit de nouveaux protocoles de masques dans un article sur les mesures «CinemaSafe» qui sont en place dans ses près de 550 emplacements. Avec une vidéo d’août 2020 (mettant en vedette l’épidémiologiste Dr David F. Goldsmith et centrée sur les mesures de sécurité COVID des cinémas) figurant en bonne place en haut, le guide réitère sur le sujet des « couvre-visages » que les taux de vaccination et d’infection à coronavirus totalisent. s’améliorent.

En raison de ces points et des directives du CDC susmentionnées, Regal a écrit : « Les masques ne seront pas requis à moins que cela ne soit exigé par les directives nationales et locales. Lorsque les masques sont obligatoires, ils ne peuvent être retirés qu’en mangeant et en buvant assis dans un auditorium. Les employés surveillent les auditoriums tout au long de chaque représentation comme une pratique courante. »

Ce texte semble suggérer que tous les clients Regal – pas seulement ceux qui sont complètement vaccinés – n’auront pas à porter de masque à moins que cela ne soit requis par des ordonnances ou des règles à l’échelle de l’État mises en œuvre par les autorités locales.

De même, Cinemark, dont le siège est à Plano, au Texas, a reconnu que «les masques faciaux sont facultatif pour les invités entièrement vaccinés” – et, apparemment s’arrêtant avant de rendre les couvre-visages nécessaires pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés contre COVID-19, a relayé que “ les masques sont fortement encouragé pour tous les autres invités, conformément aux directives du CDC. »

À la suite de ces développements – et avant le retour à grande échelle des concerts et des festivals de musique – on pourrait supposer que les grandes salles de musique commenceront à lever leurs propres exigences en matière de masques pour les personnes vaccinées. Certes, un certain nombre d’établissements ont déjà annoncé qu’ils rouvriraient à pleine capacité et sans mandat de masque cet été.

Et du côté des artistes, toutes sortes d’actes bien connus, dont The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish et bien d’autres, se préparent à se lancer dans des tournées mondiales à guichets fermés en 2022. Plus immédiatement, Astroworld de Travis Scott, Jay- Z’s Made in America, Live Nation’s Shaky Knees et Insomniac’s EDC Las Vegas devraient avoir lieu plus tard en 2021, tandis que Florida Georgia Line, Weezer et The Jonas Brothers devraient lancer une série de concerts dans les prochains mois.