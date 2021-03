Exiger une pièce d’identité avec photo pour voter était autrefois bipartite, maintenant les démocrates l’appellent «  Jim Crow  » ⋆ .

Les principaux démocrates décrivent les exigences d’identification des électeurs comme un retour à la discrimination «Jim Crow». Mais il n’y a pas si longtemps, les pièces d’identité avec photo des électeurs bénéficiaient d’une étreinte bipartite et la principale branche d’enquête du Congrès a conclu que la grande majorité des électeurs inscrits possédaient déjà les pièces d’identité nécessaires.

«Selon l’étude, les taux de propriété estimés parmi les électeurs inscrits allaient de 84 à 95%», a conclu un rapport du Government Accountability Office de 2012, ajoutant que les Américains blancs et noirs ont à peu près le même accès aux pièces d’identité avec photo à utiliser pour voter.

Le débat sur la photo d’identité est de retour en plein essor alors que le Congrès et certains États du champ de bataille apparaissent sur une trajectoire de collision.

Les démocrates du Congrès font pression sur la loi pour le peuple de 2021 – adoptée par la Chambre et en attente au Sénat. Cela permettrait aux électeurs d’éviter les exigences d’identification avec photo dans certains États.

La Géorgie, quant à elle, a promulgué une nouvelle loi électorale étendant son obligation de photo d’identité aux votes par correspondance, ce que les démocrates et les groupes de défense des droits de vote ont critiqué. Le président Biden l’a appelé «Jim Crow au 21e siècle». Les militants des droits de vote l’appellent «Jim Crow 2.0». Dans le passé, l’ancien président Barack Obama a évoqué l’exigence d’une pièce d’identité avec photo pour voter comme un obstacle pour les minorités.

La loi pour le peuple adoptée par la Chambre, ou HR 1, est un projet de loi de réforme électorale fédérale qui permettrait aux citoyens de fournir une déclaration écrite sous serment pour répondre aux exigences d’identification pour voter. Les républicains s’opposent à cette disposition du projet de loi ainsi qu’à d’autres réformes électorales dans la législation. Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, a déclaré que le projet de loi, qui est en attente au Sénat, ne devrait pas aller de l’avant sans un soutien bipartisan.

Les Américains sont actuellement tenus de présenter une pièce d’identité pour acheter de l’alcool ou pour monter à bord d’un avion. Dans certains États, les individus doivent présenter une pièce d’identité pour recevoir une vaccination contre le COVID-19. L’administration Biden travaillerait avec l’industrie de la technologie à la création d’un système de passeport de vaccination pour les voyages.

« Considérant que les démocrates veulent exiger des identifiants de vaccins pour que les gens puissent mener leurs activités quotidiennes de base, ils n’ont plus aucune raison de s’opposer aux lois sur l’identification des électeurs », a récemment déclaré le whip de la minorité de la Chambre, Steve Scalise (R-La.).

Le représentant républicain de l’Alabama, Mo Brooks, a déclaré que les lois opposées sur l’identification des électeurs supposaient que les Afro-Américains ne sont pas capables d’obtenir une carte d’identité d’État.

«Ils, les démocrates socialistes, soutiennent que les Américains d’origine asiatique, les Américains d’origine hispanique, les Américains de race blanche ont en quelque sorte la capacité de voter, ont la capacité d’obtenir une pièce d’identité avec photo, mais les démocrates socialistes soutiennent en fait que d’une manière ou d’une autre, les Afro-Américains sont inférieurs et incapables de faire ce que font les autres races, par conséquent, les Afro-Américains doivent être protégés d’une manière ou d’une autre et ne devraient pas être soumis à l’identification des électeurs », a-t-il déclaré.

La Commission Carter-Baker de 2005 était présidée par l’ancien président démocrate Jimmy Carter et l’ancien secrétaire d’État James Baker de l’administration de George HW Bush. Le rapport de 2005 de la commission recommandait un «système d’identité avec photo pour les électeurs, conçu pour augmenter l’inscription avec un rôle plus affirmatif et agressif pour les États dans la recherche de nouveaux électeurs et la fourniture de pièces d’identité gratuites pour ceux qui n’ont pas de permis de conduire».

La commission a comparé le système d’identification des électeurs recommandé à l’exigence de REAL ID que le Congrès a adoptée pour voyager au pays.

«Deuxièmement, pour nous assurer qu’une personne arrivant sur un bureau de vote est la même que celle qui est nommée sur la liste, nous proposons un système uniforme d’identification des électeurs basé sur la ‘REAL ID card’ ou un équivalent pour les personnes sans permis . Pour éviter que la pièce d’identité ne soit un obstacle au vote, nous recommandons que les États utilisent le processus d’inscription et d’identification pour donner le droit de vote à plus d’électeurs que jamais », recommande le rapport.

«Les États devraient jouer un rôle positif en s’adressant aux non-conducteurs en fournissant plus de bureaux, y compris des bureaux mobiles, pour inscrire les électeurs et fournir gratuitement des pièces d’identité avec photo. Il y aura probablement moins de discrimination contre les minorités s’il y a une seule pièce d’identité uniforme que si les agents électoraux peuvent appliquer plusieurs normes », lit-on également dans le rapport.

Les commissaires ont également suggéré «des garanties procédurales et institutionnelles pour s’assurer que les droits des citoyens ne sont pas bafoués et que les électeurs ne seront pas privés de leur droit de vote en raison d’une pièce d’identité» et ont proposé que «les électeurs qui n’ont pas de pièce d’identité avec photo pendant une période de transition reçoivent un bulletin de vote provisoire qui serait compté si leur signature était vérifiée. »

Les commissaires ont reconnu qu’il y avait «des préoccupations de longue date exprimées par certains Américains selon lesquelles les cartes d’identité nationales pourraient être un pas vers un État policier».

«Sur cette note, il convient de rappeler que la plupart des démocraties avancées ont des cartes de vote ou d’identité nationales anti-fraude, et que leurs démocraties restent fortes. Pourtant, ces préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité de la carte nécessitent des mesures supplémentaires pour se protéger contre les abus potentiels », lit-on dans le rapport.

«Il n’y a aucune preuve de fraude massive aux élections américaines ou de vote multiple, mais les deux se produisent, et cela pourrait affecter le résultat d’une élection serrée. Le système électoral ne peut inspirer la confiance du public s’il n’existe pas de garde-fous pour dissuader ou détecter la fraude ou pour confirmer l’identité des électeurs. Des pièces d’identité avec photo sont actuellement nécessaires pour monter à bord d’un avion, entrer dans les bâtiments fédéraux et encaisser un chèque. Le vote est tout aussi important », a-t-il ajouté.

Le rapport de la commission a exhorté les États à faire davantage pour lutter contre la fraude au vote par correspondance.

Selon le rapport de 2005, «les bulletins de vote par correspondance restent la principale source de fraude électorale potentielle. Un cas récent notoire de fraude par scrutin absent a été l’élection du maire de Miami en 1998, et dans ce cas, le juge a déclaré l’élection frauduleuse et a appelé à une nouvelle élection.

Dans la partie «Fraude relative au vote par correspondance et à l’inscription des électeurs» du rapport, les commissaires ont écrit que «tous les citoyens qui s’inscrivent pour voter avec un formulaire par la poste, que ce formulaire soit effectivement envoyé par la poste ou remis en mains propres, doivent se conformer avec les exigences de la HAVA ou avec des exigences étatiques plus strictes en matière d’identification des électeurs, en fournissant une preuve d’identité avec leur demande d’inscription ou lorsqu’ils se présentent au bureau de vote le jour du scrutin. »

Le rapport notait que cela obligerait les bureaux électoraux à «vérifier l’identité de chaque citoyen qui s’inscrit pour voter, que l’inscription ait lieu ou non en personne».

La commission a averti que le vote par correspondance est «vulnérable aux abus» de plusieurs manières.

«Les bulletins blancs envoyés à la mauvaise adresse ou à de grands immeubles résidentiels pourraient être interceptés. Les citoyens qui votent à la maison, dans les maisons de retraite, sur le lieu de travail ou à l’église sont plus sensibles aux pressions, manifestes et subtiles, ou à l’intimidation », indique le rapport.

«Les systèmes d’achat de voix sont beaucoup plus difficiles à détecter lorsque les citoyens votent par courrier. Les États devraient donc réduire les risques de fraude et d’abus dans le vote par correspondance en interdisant aux organisations «tierces», aux candidats et aux militants des partis politiques de gérer les bulletins de vote par correspondance. Les États devraient également veiller à ce que les bulletins de vote par correspondance reçus par les fonctionnaires électoraux avant le jour du scrutin soient conservés en lieu sûr jusqu’à ce qu’ils soient ouverts et comptés », indique également le rapport.

À ce jour, des groupes tiers dans de nombreux États peuvent légalement envoyer des demandes de vote par correspondance pré-remplies par courrier aux électeurs inscrits. Au cours du cycle électoral de 2020, des groupes tiers en Virginie ont envoyé plus de 500000 candidatures avec des erreurs.

«Les États devraient envisager une nouvelle législation pour minimiser la fraude dans l’inscription des électeurs, en particulier pour empêcher les abus de la part d’organisations tierces qui paient l’inscription des électeurs à la pièce», a recommandé la commission de 2005. «Une telle législation pourrait demander aux bureaux électoraux de vérifier l’identité des personnes inscrites au moyen de campagnes d’enregistrement des électeurs par des tiers et de suivre les formulaires d’inscription des électeurs.»

La Géorgie fait partie des États qui exigent une pièce d’identité avec photo pour voter. La nouvelle loi électorale de l’État étend l’exigence d’une pièce d’identité avec photo aux bulletins de vote par correspondance. Les démocrates ont fait valoir que la loi géorgienne et des lois similaires supprimaient le vote minoritaire.

Selon un rapport du Government Accountability Office de 2012, les Américains blancs et noirs avaient à peu près le même accès aux pièces d’identité avec photo requises pour voter.

«Par exemple, une étude a estimé que 85% des électeurs blancs inscrits et 81% des électeurs afro-américains inscrits dans un État avaient une pièce d’identité valide pour voter», lit-on dans le rapport.

En 2006, Carter a appelé les États à exiger des pièces d’identité avec photo pour voter, affirmant que cela rattraperait les États-Unis avec le reste du monde.

« Les Américains doivent se rappeler que vous devez avoir l’équivalent de ce dont nous avons besoin pour voter pour encaisser un chèque ou monter à bord d’un avion », aurait déclaré Carter lors de l’événement au Centre Carter.

Malgré les recommandations de la commission Carter-Baker concernant l’identification des électeurs, Carter a critiqué la loi électorale récemment promulguée en Géorgie. Le démocrate de Géorgie, cependant, n’a pas abordé la partie d’identité avec photo de son rapport de 2005 dans sa déclaration.

«Bien que notre rapport ait noté quelques bons et mauvais exemples de pratiques de vote par correspondance, sa principale recommandation était qu’une étude plus approfondie du vote par correspondance était nécessaire», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Au cours des 16 années qui ont suivi la publication du rapport, les pratiques de vote par correspondance ont considérablement progressé à mesure que de nouvelles technologies ont été développées. À la lumière de ces progrès, je crois que le vote par correspondance peut se dérouler de manière à garantir l’intégrité des élections. »

Just the News a demandé au Centre Carter si Carter pense toujours qu’il devrait y avoir un système d’identité avec photo uniforme pour voter aux États-Unis, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.