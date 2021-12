Existe-t-il des différences entre les formats JPG et JPEG ? | La technologie

Il est difficile que les formats d’images qui existent aujourd’hui soient les mêmes, mais il est vrai que beaucoup ont leurs égalités, bien plus proches que les différences dans lesquelles ils peuvent réellement être considérés comme différents.

Un bon exemple en sont les formats JIF, JPEG et JPG, des types qui parlent pratiquement de la même chose, mais qui présentent néanmoins quelques différences, dont beaucoup sont marquées par l’époque, les situations dans lesquelles ils ont été lancés et la confusion créé autour d’eux.

Les formats de fichiers sont toujours créés pour résoudre des situations dans lesquelles l’utilisateur pourrait être impliqué, bien que ces dernières années, il y ait eu plus d’approches des nouveaux fichiers à un niveau logiciel ou réseau plus interne, que vraiment à ce qu’est un utilisateur à un moment donné.

Cependant, cette question à laquelle beaucoup de gens se demandent si JPG est le même ou s’il y a des différences, est quelque chose à laquelle nous allons répondre tout de suite, sachant que nous devons d’abord faire un peu d’histoire.

Qu’est-ce que JPEG exactement ?

Voyons d’abord quel est son acronyme, car JPEG signifie Groupe conjoint d’experts en photographie, un nom donné par le sous-comité qui a contribué à créer la norme Format d’échange JPEG (JIF), un format obsolète aujourd’hui.

Il a été publié pour la première fois en 1992 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Au format JPEG dont nous parlons Images raster fixes 24 bits, avec huit bits dans chaque canal du modèle de couleur RVB.

Cela signifie que vous n’avez pas de place pour avoir un canal alpha, ce qui provoque ne peut pas avoir de transparents malgré l’admission de 16 millions de couleurs, ce que les fichiers PNG peuvent faire.

Au moment où nous sauvegardons un fichier JPEG, certaines données contenues dans l’image sont supprimées, ce que l’on appelle compression des pertes.

Cela fait que les images occupent moins de stockage et sans pratiquement perdre en qualité dans l’image, si on l’achète avec le BMP, beaucoup plus volumineux et sans aucun gain dans le fichier.

le système de compression des images de ce type, appelées DCT, était quelque chose que l’ingénieur a réalisé pour la première fois Nasir Ahmed en 1972.

Mais qu’est-ce qu’un JIF exactement ?

JIF est le prédécesseur du JPEG, qui a disparu principalement en raison de limitations qui seraient impensables aujourd’hui.

C’est-à-dire qu’il y avait sérieux problèmes de couleur et l’aspect de cela entre encodeurs et décodeurs. Quelque chose comme ça, quand on prenait des photos, quand la couleur devait être lue n’avait rien à voir, même avec le décodeur lui-même.

Ce problème a été résolu avec l’arrivée de nouvelles règles internes dans les archives JPEG (JFIF), la format de fichier image commutable (Exif) et Profils de couleurs ICC. Donc c’était résolu toute trace de problème.

Au fil des ans, le format JPEG (JFIF) est devenu le plus populaire parmi tous ceux qui stockent, modifient ou transmettent des images, tandis que, dans les appareils photo numériques et les appareils de ce type, tels que les smartphones, le format préféré est JPEG (Exif).

Il y avait aussi JPEG 2000

En 2000, les mêmes créateurs de JPEG ont lancé un nouveau format appelé JPEG 2000 (JPG2 ou JPF), dont la fonction était de remplacer JPEG, mais a échoué en raison d’un manque de popularité accablant.

Les gens utilisaient toujours l’ancien format, même si parfois le nouveau était capable d’afficher des images avec une résolution plus élevée et une meilleure qualité.

L’échec est venu de la main de incompatibilité avec l’ancien format JPEG, car, étant un code complètement nouveau, ils ne considéraient pas que les deux formats coexistaient et pouvaient interagir.

A cela s’ajoutait que le JPEG 2000 nécessitait beaucoup plus de mémoire pour fonctionner, ce qui serait aujourd’hui une chimère, ce qui à l’époque était une nuisance de plus, puisque la mémoire moyenne était de 64 Mo.

Ce serait maintenant le meilleur moment pour utiliser ce JPG2, car avec les puissances des ordinateurs, nous n’aurions pas le moindre problème, mais avec la généralisation du JPEG, il est difficile qu’un format non compatible puisse trouver un écart entre le plus utilisé .

JPEG contre JPG

La vérité est que nous n’avons pas à y faire face, puisque nous en parlons. Si vous vous souvenez au début de l’article, nous avons parlé de JPEG, JPG et JIF étant des systèmes qui présentaient des différences très mineures, car c’est ce qui arrive aux JPEG et JPG.

Lorsque Windows est apparu et surtout le Systèmes de fichiers MS-DOS 8.3, vous ne pouviez pas nommer le extensions de fichiers de plus de 3 caractères, quelque chose qui n’est jamais arrivé sur Linux et Mac.

Donc à partir de JPEG ils ont décidé de raccourcir le nom de famille et ainsi pouvoir travailler dans le système Microsoft sans problème.

Il y avait des programmes qui conduisaient initialement l’utilisateur à l’erreur, car ils nommaient JPEG et JPG comme des formats séparés, en fonction des opérations que vous deviez effectuer avec le fichier image.

Mais nous parlions vraiment de la même chose, taillé dans son nom de famille pour pouvoir travailler là où seuls ces trois caractères pouvaient être lus.

Le problème est que cette confusion a été héritée au fil des ans à ce jour, compte tenu du nombre de personnes, nous parlons de fichiers différents avec des capacités différentes, alors que ce n’est pas vrai.

La confusion est telle qu’il existe encore des programmes qui les placent à des endroits différents, héritant de ce qui s’est passé il y a des années, permettant à beaucoup de gens de continuer à les considérer comme différents et à beaucoup de douter lequel des deux est, disons, le bon.

La conclusion est claire

Malgré ce qui s’est passé pendant des années avec JPEG et JPG, nous devons préciser que les deux sont le même format de fichier, avec les mêmes caractéristiques et le même fonctionnement, sauf qu’il peut être appelé de deux manières différentes.

On ne sait pas lequel des deux vous utilisez pour enregistrer votre image, il n’y aurait aucun problème avec l’un ou l’autre, donc dans ce sens vous pouvez être calme, en plus de pouvoir utiliser l’un ou l’autre de manière interchangeable.