Existe-t-il un droit constitutionnel à l’alimentation ? Les maîtres à décider

Selon à qui vous demandez, l’amendement constitutionnel du Maine sur le « droit à l’alimentation » mettrait simplement les gens en charge de comment et de ce qu’ils mangent – ​​ou mettrait en danger les animaux et les approvisionnements alimentaires, et transformerait les quartiers urbains en pâturages pour le bétail.

Pour les partisans, le langage est court et précis, garantissant le droit de cultiver des légumes et d’élever du bétail à une époque où la corporatisation menace la propriété locale de l’approvisionnement alimentaire, une expérience constitutionnelle qui n’a jamais été tentée dans aucun État.

Pour les opposants et les sceptiques, c’est trompeusement vague, représentant une menace pour la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux, et pourrait encourager les résidents à élever des vaches dans leurs arrière-cours dans des villes comme Portland et Bangor.

Phil Retberg nourrit ses porcs à la ferme Quill’s End, le vendredi 17 septembre 2021, à Penobscot, dans le Maine. Une question au scrutin donnera aux électeurs du Maine une chance de se prononcer sur un « amendement sur le droit à l’alimentation » le premier du pays. (AP Photo/Robert F. Bukaty) (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Lors de l’élection du 2 novembre, il sera demandé aux électeurs s’ils sont en faveur d’un amendement à la Constitution du Maine « pour déclarer que tous les individus ont un droit naturel, inhérent et inaliénable de cultiver, d’élever, de récolter, de produire et de consommer la nourriture de leur choix pour leur propre alimentation, leur subsistance, leur santé corporelle et leur bien-être. »

La proposition est essentiellement « le 2e amendement de la nourriture », a déclaré le représentant républicain Billy Bob Faulkingham, qui a proposé l’amendement, le comparant à l’amendement constitutionnel américain qui garantit le droit de porter des armes.

Il dit que c’est un amendement de bon sens qui ferait en sorte que le gouvernement ne puisse pas empêcher les gens de faire des choses comme conserver et échanger des semences, tant qu’ils ne violent pas les droits publics ou de propriété.

« Il y a beaucoup de tendances inquiétantes dans la catégorie des aliments, avec le pouvoir et le contrôle que les entreprises prennent sur notre nourriture », a déclaré Faulkingham, qui est également un pêcheur commercial de homard. « Nous voulons protéger la capacité des gens à cultiver des jardins, à cultiver et à élever leur propre nourriture. »

Des poulets suivent Heather Retberg dans la ferme de sa famille, le vendredi 17 septembre 2021, à Penobscot, dans le Maine. Une question au scrutin donnera aux électeurs du Maine une chance de se prononcer sur un « amendement sur le droit à l’alimentation » le premier du pays. (AP Photo/Robert F. Bukaty) (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Faulkingham et d’autres ont déclaré que l’amendement est une réponse à la propriété croissante des entreprises de l’approvisionnement alimentaire. Ils voient l’amendement comme un moyen d’arracher le contrôle de la nourriture aux grands propriétaires fonciers et aux détaillants géants.

Mais Julie Ann Smith, directrice exécutive du Maine Farm Bureau, la plus grande organisation de défense des agriculteurs de l’État, a fait valoir que le libellé de l’amendement est si large qu’il pourrait rendre l’approvisionnement alimentaire moins sûr.

C’est un problème dans un État où les pommes de terre, les bleuets, le sirop d’érable et les produits laitiers sont tous des éléments clés de l’économie, a-t-elle déclaré. L’amendement pourrait permettre aux résidents d’acheter et de consommer des aliments qui ne sont pas soumis à des inspections, à une réfrigération appropriée et à d’autres contrôles de sécurité, s’est inquiété Smith.

« Nous pensons qu’il est très dangereux d’avoir les mots » consommer la nourriture de votre choix « . C’est tellement large et dangereux », a déclaré Smith. « Cela a le potentiel de causer de graves problèmes de sécurité alimentaire et de bien-être animal. »

Phil Retberg ramène ses vaches au pâturage après la traite matinale à la ferme familiale, le vendredi 17 septembre 2021, à Penobscot, dans le Maine. Les Retberg sont partisans d’un projet de loi sur le « droit à l’alimentation » qui, selon eux, serait « un antidote au contrôle des entreprises sur notre approvisionnement alimentaire » et une chance pour les communautés rurales de devenir autosuffisantes en ce qui concerne les aliments qu’elles cultivent et mangent. (AP Photo/Robert F. Bukaty) (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Smith a déclaré que le bureau de la ferme craignait également que l’amendement ne l’emporte sur les ordonnances locales qui empêchent les résidents d’élever du bétail où ils le souhaitent.

Les partisans de la proposition, y compris Faulkingham, ont déclaré que les règles locales seraient toujours appliquées et que l’amendement ne signifierait pas que vous pourriez faire des choses comme élever des poulets où vous voulez ou pêcher commercialement sans permis.

La proposition d’amendement est une excroissance du mouvement pour le droit à l’alimentation, parfois appelé mouvement pour la souveraineté alimentaire, qui s’est développé ces dernières années dans le Maine et dans les États des États-Unis et du Canada.

Le mouvement comprend un patchwork de petits agriculteurs, d’amateurs de lait cru, de libertaires, de défenseurs du retour à la terre, d’anti-corporatistes et d’autres qui veulent assurer un contrôle local des systèmes alimentaires.

Carolyn Retberg mène une vache au pâturage après la traite matinale à la ferme Quill’s End, le vendredi 17 septembre 2021, à Penobscot, dans le Maine. Une question au scrutin donnera aux électeurs du Maine une chance de se prononcer sur un « amendement sur le droit à l’alimentation » le premier du pays. (AP Photo/Robert F. Bukaty) (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Le Maine a promulgué une loi sur la souveraineté alimentaire, la première du genre au pays, en 2017. La loi permet aux gouvernements locaux d’autoriser les petits producteurs alimentaires qui vendent directement aux clients sur place. La loi était particulièrement populaire auprès des vendeurs de lait cru, qui peut être vendu légalement dans le Maine mais est plus restreint dans de nombreux autres États.

Le mouvement national pour la souveraineté alimentaire a produit des lois similaires dans des États tels que le Wyoming, le Colorado, le Montana et le Dakota du Nord, et pousse pour la même chose ailleurs.

L’amendement est susceptible de trouver le soutien de l’ensemble autosuffisant et pratique des Yankees du Maine, a déclaré Mark Brewer, politologue à l’Université du Maine.

Cependant, Brewer a accepté avec critique que l’amendement est si vague qu’il n’est pas clair ce qu’il ferait réellement.

« Je serais plus intéressé par la façon dont cela pourrait se dérouler sur les courts », a déclaré Brewer. « Si vous voulez élever du bétail dans les limites de la ville alors que les lois de la ville vous interdisent de le faire, mais que la Constitution dit que vous le pouvez. Alors que se passe-t-il ? »

Pour Heather Retberg, une agricultrice de la petite ville de Penobscot, les inquiétudes concernant l’apparition de vaches dans les villes sont une distraction idiote par rapport au véritable objectif de la proposition.

Retberg, qui possède une ferme de 100 acres avec des vaches, des porcs, du poulet et des chèvres, a déclaré que la proposition est « un antidote au contrôle des entreprises sur notre approvisionnement alimentaire » et une chance pour les communautés rurales de devenir autosuffisantes en ce qui concerne la nourriture. ils grandissent et mangent.

C’est aussi une chance de s’attaquer au problème des « déserts alimentaires » de l’État, où les résidents n’ont pas suffisamment accès à une nourriture saine, a déclaré Retberg.

« Cela transfère le pouvoir aux individus dans un cadre de droits, au lieu des sociétés », a déclaré Retberg. « Cela nous donne plus de voix sur la façon dont nous voulons que nos systèmes alimentaires soient et à quoi nous voulons que nos communautés ressemblent. »