Existe-t-il un jeu vieux de 20 ans plus beau que Star Wars : Rogue Squadron II ?

Sentez-vous vieux, tout le monde — Star Wars Rogue Squadron II : Rogue Leader a maintenant deux décennies.

Le titre exclusif à GameCube a été lancé aux côtés de la console elle-même aux États-Unis et a été en quelque sorte un incontournable dans le département des visuels. Le développeur Factor 5 avait bien sûr produit un excellent jeu d’action X-Wing de style arcade avec le Rogue Squadron original sur N64, mais cette suite a porté les visuels à un tout autre niveau et mettant en valeur la puissance discrète du nouveau matériel de Nintendo.

La trilogie préquelle était déjà en cours à l’époque, et pour les fans de Star Wars, il y avait quelque chose d’incroyablement spécial à voir le vaisseau spatial de la trilogie originale classique rendu si fidèlement à l’écran. En revisitant le jeu récemment, nous devons dire que le travail graphique de Factor 5 résiste toujours incroyablement bien – étonnamment bien, en fait, et cela nous donne encore plus envie d’une réédition.

La simple mise à l’échelle d’un jeu vintage en haute définition fournira une image nette, mais expose souvent des textures de mauvaise qualité et met en évidence les limites de l’époque. environnements qui, bien que bien dans leur contexte, montrent à quel point nous avons progressé au cours des 20 dernières années. Rogue Leader a toujours l’air phénoménal, cependant.

Nintendo a consulté Factor 5 lors de la création de la plate-forme GameCube, il n’est donc pas surprenant que l’équipe connaisse le matériel. Cependant, il y a des raisons pour lesquelles les visuels résistent si bien en 2021 qui ont moins à voir avec les prouesses de programmation et plus avec la nature du jeu. L’univers Star Wars est rempli de vaisseaux plats et angulaires qui sont (relativement) faciles à recréer avec des polygones, et avoir un grand champ d’étoiles comme arrière-plan la plupart du temps simplifie également les choses.

La vraie chose qui donne à Rogue Leader un aspect spectaculaire, même selon les normes modernes, c’est son éclairage. Comme tout modélisateur 3D, photographe ou acteur vieillissant vous le dira, le bon éclairage fait toute la différence. Une scène éclairée intelligente peut donner l’impression qu’un modèle 3D de qualité inférieure est acceptable ou qu’un excellent modèle 3D semble incroyable ; L’éclairage de Rogue Leader transmet parfaitement l’atmosphère de la trilogie originale.

Ajoutez l’audio breveté Star Wars, et vous vous retrouvez avec un ensemble époustouflant comprenant des éléments de jeu relativement simples exécutés avec une précision impressionnante. En effet, les développeurs ont pu compresser une version à deux joueurs de presque tout le jeu sur la deuxième suite, Rebel Strike – un cadeau qui est sans doute bien meilleur que le jeu de suivi lui-même.

Ce n’est pas le bon rapport hauteur/largeur, mais cela a toujours l’air incroyable

Après être revenus au jeu, nous avons été étonnés de voir à quel point il est toujours beau – en effet, nous avons du mal à penser à un jeu 3D plus ancien qui soit meilleur que celui-ci. Peut-être qu’un simple upres pourrait fonctionner dans ce cas. Nous avons presque eu une réédition sur Wii, mais nous avons laissé un wookie nous arracher le bras pour essayer une réédition officielle en HD.

Pouvez-vous penser à un jeu 3D qui tient aussi bien après deux décennies entières ?

N’hésitez pas à nous faire part d’autres jeux 3D vintage qui, selon vous, tiennent leur place en 2021, et partagez l’amour du 20e anniversaire de Rogue Squadron II dans les commentaires ci-dessous.