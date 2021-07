Existe-t-il un meilleur moyen d’exploiter l’énergie solaire que les cellules photovoltaïques ? 10z viral

— de Vers le bas avec la tyrannie !

Il y a plusieurs semaines, j’ai publié un article intitulé « Pouvons-nous à la fois une civilisation industrielle et une planète habitable ? » qui a jeté un coup d’œil préliminaire à l’idée que parce que la fabrication détruit quelque chose à un endroit pour créer quelque chose ailleurs, nous ne pourrons peut-être pas « fabriquer notre sortie de la crise climatique ».

Doit-on détruire pour construire ?

Je vous laisse lire cet article pour en comprendre l’essentiel. Il a présenté ce qui semble être des arguments convaincants selon lesquels essayer de maintenir une société à forte consommation d’énergie et à forte intensité de fabrication échouera finalement. Mais j’ai terminé avec cette pensée :

Je veux laisser ouverte la question de la viabilité de la civilisation industrielle pour le moment, car les implications sont si vastes. Je veux voir les chiffres dont dépend la conclusion, ce que je pense que le livre fournit, même si je soupçonne que les auteurs sont bien au-delà de la droite. … Faut-il renoncer à la fabrication pour survivre ? Si oui, comment cela se passe-t-il ?

Depuis, j’ai cherché ces chiffres – cela n’a pas été facile – et aussi des technologies qui semblent moins insoutenables à long terme que d’autres.

Saviez-vous, par exemple, que les fermes de panneaux solaires à base de cellules photovoltaïques (PV) ont probablement besoin d’environ deux gallons d’eau (pour le nettoyage) pour chaque mégawattheure produit ? La ferme solaire géante indienne prévue produira 4 000 mégawattheures d’électricité. Selon ces calculs, la ferme aura besoin de 8 000 gallons d’eau par heure ou près de 200 000 gallons par jour.

À titre de comparaison, la consommation quotidienne d’eau douce aux États-Unis en 2015 était d’environ 280 milliards de gallons par jour. Pourtant, 200 000 gallons d’eau par jour ne semblent pas beaucoup, à moins que la ferme ne soit située dans l’un des endroits les plus ensoleillés du pays, le sud-ouest ravagé par la sécheresse.

Et cela s’ajoute au coût énergétique élevé de la création de ces fermes dans les quantités massives nécessaires. Comme quelqu’un l’a déjà fait remarquer, le coût à court terme du remplacement des combustibles fossiles en tant qu’énergie brûle énormément de combustibles fossiles.

Alors vous voyez le problème. L’ensemble de l’effort de salut climatique – par Big Green et Little Green – repose sur l’hypothèse que nous pouvons fabriquer et technologiser notre sortie du problème climatique et aboutir à une version durable de la vie moderne. Pourtant, nulle part je n’ai vu cette hypothèse (ce qui me semble énorme) se vérifier.

Une note positive

Sur une note plus positive, considérez la vidéo en haut. Heliogen, la société qui fabrique le produit présenté, affirme qu’elle peut générer de l’énergie à partir du soleil à un coût d’un cent par kilowattheure sans cellules photovoltaïques (PV), en utilisant plutôt des moteurs simples et des miroirs pour capturer et concentrer les rayons solaires, déplaçant ainsi le défi technique du matériel au logiciel. Sa solution est très performante, stockable (par la méthode de la roche chaude) et transportable (par la méthode de la conversion à l’hydrogène).

Serait-ce une solution aux problèmes inhérents à l’utilisation de l’énergie solaire ?

Ses points positifs, pour autant que je sache :

Modules de 5 mégawatts au maximum. Ce qui signifie que le projet peut être mis en œuvre et contrôlé localement. Les miroirs sont probablement plus faciles (et beaucoup plus écologiques) à fabriquer que les cellules photovoltaïques. L’idée de stockage “hot rock” est géniale et très low-tech. La société a attiré l’attention des investisseurs, le projet sera donc financé, bien que de manière privée.

Ce sont des points négatifs, pour autant que je sache :

Utilisation d’eau – les miroirs doivent toujours être nettoyés régulièrement. Maintenance mécanique — Nous n’avons aucune information sur la durabilité d’un champ de milliers de moteurs, plantés et fonctionnant constamment à l’extérieur au soleil, au vent et aux intempéries, année après année après année. (Les fermes solaires photovoltaïques, en revanche, sont fondamentalement sans pièces mobiles.) Vulnérabilité logicielle — Une IA située au centre est requise pour exécuter et affiner chaque panneau. Ainsi, tout problème logiciel ou sabotage visant cette vulnérabilité à un seul point entraînerait une baisse de l’approvisionnement énergétique d’une ville ou d’un État entier jusqu’à ce qu’il soit réparé.

Au fur et à mesure que l’urgence climatique se déroule, il est possible que plus les exigences technologiques d’une installation énergétique sont élevées, plus la vulnérabilité est grande. Pour éliminer la production d’énergie d’un barrage hydroélectrique, par exemple, il faudrait éliminer tout ou partie de celui-ci. Saboter une dynamo ne le fera pas. Effacer la production d’énergie d’une installation Heliogen, en revanche, cela pourrait être fait en une journée par un seul hacker de haut niveau.

De plus, Bill Gates est impliqué dans le projet, toujours un mauvais signe. Le PDG de l’entreprise montre sa naïveté à la Gates lorsqu’il dit, à 6h50 dans la vidéo, que « battre les prix des combustibles fossiles est la seule chose qui compte. Si nous pouvons être ne serait-ce qu’une fraction d’un cent moins cher que les combustibles fossiles, le monde nous adoptera à grande échelle. » C’est la version techno de Cloud Cuckoo Land.

Pourtant, c’est un bel exemple de bonne nouvelle sur le plan technique du front du changement climatique. Est-il possible que nous puissions fabriquer et innover pour sortir de ce problème existentiel mondial ? La forme de notre avenir dépend de la bonne réponse.

À propos de l’auteur

Thomas Neuburger est essayiste, poète et écrivain. Il publie des analyses politiques sous le pseudonyme de Gaius Publius depuis 2010.