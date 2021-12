Existe-t-il un programme britannique contre Max Verstappen « agressif » ?

Le commentateur russe de la Formule 1 Alexei Popov estime que les « experts anglais » ont un programme anti-Max Verstappen.

Le Néerlandais a affronté Lewis Hamilton pour le Championnat du monde 2021 et s’est imposé dans une bataille titanesque, remportant le titre dans le dernier tour de la course finale.

Bien qu’il ait été largement félicité pour ses performances tout au long de l’année, certains pensent qu’il a été trop agressif dans ses courses de roue à roue et aurait dû être plus sévèrement puni.

Aux yeux de Popov, il s’agit d’un programme anti-Verstappen que les Britanniques ont, et il pense que Hamilton était tout aussi mauvais quand il était plus jeune et dans des machines plus lentes.

« C’est exactement le point de vue des experts anglais, qui l’ont poussé très doucement lors des dernières courses. Et avant, il n’était pas beaucoup poussé. Ils ont commencé à précharger Max avec cette histoire à l’avance », a-t-il déclaré. championat.com.

« En fait, c’est ça le sport. Je fais attention – dans notre pays (la Russie), les gens sont fans du culte de (Ayrton) Senna, qui a changé la Formule 1 dans le sens d’une rigidité prohibitive.

« Et nous avons des gens qui sont pour la plupart des fans de Michael Schumacher, qui a poussé la F1 vers une rigidité encore plus extrême. Dans leur toile de fond, Max Verstappen est encore en train d’apprendre !

« Et je me souviendrai du même Lewis, qui conduit maintenant doucement parce qu’il a eu un avantage de voiture pendant des années, mais dans les moments où il avait une voiture faible… il y a eu quelques années chez McLaren et je me souviens qu’on a reproché à Hamilton conduite excessivement dure, et il a dit « oui, je serais heureux de conduire différemment si j’avais une voiture ultra-rapide, et ici c’est ma seule chance ». Mais c’est la même chose pour Max.

« Oui, à certains moments cette année, Verstappen avait la voiture la plus rapide et a remporté plusieurs courses d’affilée. Mais lorsque la voiture la plus rapide était avec Mercedes, la seule chance pour Max de ne pas perdre était d’aller jusqu’à la limite dans chaque zone de freinage, en essayant de dépasser quand il sentait qu’il pouvait dépasser.

Je me sentais vraiment bien de rentrer à la maison dans une usine de champions du monde 🟠 Merci à tous pour l’accueil chaleureux d’aujourd’hui et plus important encore pour votre travail acharné au cours de la dernière année 🙏 pic.twitter.com/sex1cJGbJK – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 15 décembre 2021

Verstappen était réputé pour être quelque peu impatient et impétueux dans la voiture, ce qui l’amenait souvent à commettre des erreurs coûteuses en piste lorsqu’il se battait pour la position.

De telles erreurs ont été rares cette année et Popov a salué la manière dont son attitude s’est améliorée. En fait, il sent le Taureau rouge l’homme a géré certaines choses avec plus de maturité que Hamilton.

« Vous savez, je n’ai jamais été fan de Max en tant que personnage, personnalité, mais cette année, il m’a semblé que son personnage avait changé pour le mieux – radicalement », a déclaré Popov.

«Je ne sais pas si c’est Kelly (Piquet, sa petite amie) ou si c’est juste qu’il a soudainement grandi et que quelque chose a cliqué, mais d’une manière ou d’une autre, quelque chose a changé d’un seul coup.

« Oui, cela n’avait rien à voir avec sa conduite, mais avec la façon dont il réagissait aux choses. Max à bien des égards les percevait avec plus de maturité que le septuple champion du monde de 36 ans.

« Je parle des réactions de Max – à la fois à la radio et après l’arrivée, et dans la presse. Je me suis parfois demandé « a-t-il changé ou quelque chose du genre ? Qui est cet homme?!' »