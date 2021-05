Existe-t-il une nouvelle romance dans EXATLON 5 USA?

Telemundo Karime Cabrera, renfort Contendientes

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition Exatlon United States, il y a eu des histoires d’amitié, d’affection inconditionnelle et aussi des histoires d’amour. Certains continuent aujourd’hui, d’autres sont dans le futur et même le reste appartient déjà au passé et a été remplacé par de nouvelles illusions qui ont pour origine la soi-disant compétition la plus féroce de la planète.

Les romances d’Exatlon États-Unis

What Happens Behind the Scenes à Exatlon USA est une formule éprouvée pour éveiller les sentiments des athlètes. Des jeunes qui passent de nombreuses heures ensemble à pratiquer et à enregistrer les séances, confinés et éloignés des réseaux sociaux pendant de nombreux mois, il est inévitable que quelque chose se passe et c’est exactement ce qui s’est passé.

Nous avons pu apprendre l’histoire entre la journaliste de l’époque Jessica Cediel et l’athlète de la Team Famosos, Mack Roesch, qui sont tombés amoureux pendant la compétition et n’ont pas caché leurs sentiments lors du passage de Roesch à Exatlon United States, de sorte que rapidement après la compétition, ils se sont engagés rapidement.

Mais tout comme l’amour est venu rapidement, il est parti fugitivement. Les amants d’alors, après avoir rompu les fiançailles, sont entrés dans une dispute notoire sur la bague de fiançailles qui les a gardés sur les couvertures des magazines de potins; Alors que Mack Roesch a demandé à Jessica de rendre le vêtement, Jessica refuse catégoriquement. À ce jour, nous ne savons pas où se trouve le célèbre anneau.

Il y a deux athlètes qui au cours de leur saison ont vécu une belle histoire d’amour dans la compétition qui s’est poursuivie jusqu’à ce jour. Ce sont les Tarzan des arènes, Jacobo García, et la «Chiquidinamita» Dayleen Santana, qui, malgré le fait que Jacobo soit toujours à Exatlon États-Unis, ont déjà accueilli leur premier enfant, le premier bébé «100%». Exatlon États-Unis », Appelé Ezra, ce qui signifie Dieu au secours, honorant la profonde foi chrétienne de ce couple.

Plus récemment, lors de la cinquième saison de la compétition, différents portails pour les fans ont assuré que le amoureux Rafa Soriano, qui était déjà lié à Dennhi «La Bala» Callú, serait désormais impliqué dans une relation avec la bien-aimée Raquel Becker, tant de sorte que les adeptes de la compétition attendent aujourd’hui si cette relation se poursuivra, ou s’éteindrait, comme cela s’est produit lors de leurs précédentes parades nuptiales.

Y a-t-il un nouveau partenaire dans EXATLON 5 USA?

Maintenant, les portails de fans partagent qu’au sein de l’équipe Contendientes, dans la cinquième saison, il y aurait une autre romance, ce n’est ni plus ni moins que l’ancien participant Karime Cabrera, qui faisait récemment une session en direct, comme d’habitude avec les éliminés. où elle a révélé des détails sur elle-même, son expérience dans la compétition et même sur une éventuelle romance qui lui a été attribuée avec un athlète de son équipe.

Dans la session en direct et avant les questions incessantes des fans, Karime a abordé la question de sa prétendue relation avec Horacio Gutierrez, car tout le monde a assuré qu’elle avait l’air très mal après le départ de la fille. Sur ce, Karime a assuré qu’Horacio et elle étaient devenus de très bons amis, et que tous deux regrettaient de s’être dit au revoir, mais qu’ils ne formaient pas un couple.

Ne manquez pas cette vidéo qui fournit plus d’informations en détail:

