“Exit”: Comment Tangerine Dream a ouvert de nouvelles portes dans les années 80

Restés insensibles au punk et à la new wave, les pionniers de la musique électronique Rêve de mandarine cherchait à affronter les années 80 de front. Largement considéré comme un formidable retour aux sources après le prog-incliné Cyclone, leur dernière missive des années 70, Force majeure, a passé deux mois dans le Top 40 du Royaume-Uni, tandis que, dans son sillage, les piliers de TD Edgar Froese et Christopher Franke ont encore renforcé leur arsenal en recrutant le talentueux nouveau claviériste Johannes Schmoelling.

Musicien virtuose mais très adaptable qui a gardé un œil sur les progrès de la technologie numérique, Schmoelling s’est avéré un remplaçant idéal (bien que tardif) pour le Peter Baumann de longue date, qui a quitté le groupe après leur tournée américaine acclamée en 1977. En effet, après s’être intégré dans avec le groupe au cours de l’hiver 1979, Schmoelling a subi une sorte de baptême du feu : effectuant son premier concert aux côtés de Froese et Franke lorsque Tangerine Dream a franchi le mur de Berlin pour leur spectacle historique au Palast Der Republik de Berlin-Est en janvier 1980.

Un volte-face stylistique

Les premières sessions en studio de Schmoelling avec le groupe ont été produites dans les années 1980 Tangram, un LP vif, mélodique et chaleureusement reçu, mais composé principalement de matériel que Froese et Franke avait façonné avant son arrivée. Schmoelling, cependant, a exercé une bien plus grande influence sur le contenu d’Exit de septembre 1981 : une volte-face stylistique d’un disque qui a jeté un certain nombre d’agrafes sonores de Tangerine Dream, y compris les solos de guitare expressifs d’Edgar Froese, David Gilmour-esque et le 20- épopées minuscules qui ont dominé les LP précédents tels que Rubycon et Force Majeure.

Par comparaison, Exit a présenté un son moderne et strictement électronique avec des mélodies étroitement structurées usurpant l’approche expérimentale d’antan, et la plupart des morceaux enregistrant environ cinq minutes de convivialité. Bien qu’encore entièrement instrumentaux, “Choronzon” et le thrum Hi-NRG de “Network 23” affichaient néanmoins une sensibilité pop adaptée aux dancefloors évoquant les nouveaux groupes de synthés émergents tels que Depeche Mode et Cellule douce, alors que l’évocateur “Pilots Of Purple Twilight” a peut-être tiré sa poignée du poème “Locksley Hall” d’Alfred Lord Tennyson, mais il a dit son morceau avec éloquence et a quitté le bâtiment après quatre minutes concises.

Non pas que Tangerine Dream ait complètement renoncé à la grandeur. En effet, la pièce maîtresse d’Exit était sans doute son ouverture de 10 minutes, “Kiew Mission”: une piste tendue et très persuasive examinant la menace probable d’un anéantissement provoqué par la guerre atomique à une époque où l’horloge nucléaire du monde vacillait à seulement quelques minutes. à partir de minuit. Après une grande partie de la positivité générale qui l’a précédé, le sinistre “Remote Viewing” a également fourni un post-scriptum curieusement pessimiste, avec l’étrange éloignement spatial de la piste et les séquenceurs saccadés – certes pas défavorables – rappelant des éléments du chef-d’œuvre proto-ambiant de TD. Zeit et leur percée commerciale ultérieure, Phèdre.

