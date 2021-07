Exit la fureur alors qu’un rapport montre que les Néerlandais travaillent davantage pour payer pour l’UE – “Nous avons besoin d’accords commerciaux, pas de l’UE” | Monde | Nouvelles

Un politicien néerlandais appelle à un référendum sur le « Nexit » en 2016

Le dernier rapport d’Eurostat sur la durée prévue de la vie active dans le bloc a révélé que la durée moyenne de la vie active des jeunes de 15 ans dans l’Union européenne est désormais de 35,7 ans. Mais les données ont montré une grande disparité entre les États membres, l’Italie comptant pour la durée la plus courte (31,2 ans) et les États du nord comme la Suède, les Pays-Bas et le Danemark atteignant respectivement 42, 41 et 40 ans de travail.

Les statistiques ont rendu furieux les militants de Nexit Denktank qui ont déploré à plusieurs reprises l’argent des contribuables néerlandais dépensé simplement pour maintenir l’UE à flot.

Ils ont fustigé : “En moyenne, les Néerlandais/Suédois travaillent le plus dans l’UE. Il n’y a rien de mal à cela, tant que nous le faisons pour notre propre pays.

“Dans l’UE, nous travaillons et payons des impôts pour l’Europe du Sud.

“Ce dont les Pays-Bas ont besoin, ce sont des accords commerciaux, pas une UE dans laquelle nous finançons d’autres pays.

“Ces transferts de richesse réguliers appelés ‘solidarité’, à travers lesquels nous transférons des centaines de milliards vers l’Europe du Sud, ne visent qu’à maintenir l’UE en vie.

Nexit news : un rapport d’Eurostat révèle que les Néerlandais travaillent plus longtemps en moyenne que les Européens du Sud (Image : GETTY)

“Ce n’est pas dans l’intérêt des Pays-Bas, même si Rutte ment (travail/export).”

Le rapport de l’UE intervient après qu’une nouvelle enquête publiée par le Credit Suisse a révélé que près de la moitié de la population néerlandaise a une fortune nette d’environ 8 000 euros.

Les résultats ont également suscité la fureur de ceux qui exhortent le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à suivre le Royaume-Uni hors du bloc.

Les militants ont fustigé: “Selon une enquête du Credit Suisse, 45,1% des Néerlandais ont une valeur nette inférieure à environ 8 000 euros.

“Cela n’empêche pas le gouvernement néerlandais de dépenser l’argent de ses impôts pour réaliser le projet de l’UE et financer d’autres pays.

« Sortie ! »

LIRE LA SUITE : La Belgique poursuit la France pour entrave à son projet post-Brexit

La semaine dernière, l’Union européenne a levé 20 milliards d’euros sur une obligation à 10 ans lors de la plus importante vente de dette institutionnelle en une seule tranche qui a connu une demande presque record de 142 milliards d’euros, faisant un grand pas vers l’établissement comme un émetteur majeur de dette.

L’obligation a fortement rebondi sur le marché secondaire, preuve supplémentaire d’une forte demande, avec son rendement – 0,086% au prix – en baisse de 5 points de base à environ 0,04 % mercredi.

Le rallye a été similaire à celui qui a suivi la première émission de l’UE en octobre dernier soutenant le programme de chômage SURE, un programme de soutien plus modeste.

A NE PAS MANQUER :

Merkel fait demi-tour sur un complot visant à interdire les Britanniques de l’UE [INSIGHT]

La Grande-Bretagne fait face à une impasse d’automne avec l’UE sur le commerce de l’Irlande du Nord [ANALYSIS]

Les États de l’UE exigent que Boris soit traîné devant des juges européens [REACTION]

Les militants de Nexit appellent les Pays-Bas à quitter l’UE (Image: GETTY)

Avec une demande bien supérieure à la taille de l’opération, l’appétit des investisseurs est resté insatisfait, ont déclaré les banquiers impliqués dans l’opération.

Il a attiré une telle demande à l’émission même si l’UE a plafonné les commandes qu’elle a envisagées des fonds spéculatifs, qui, gonflant leur demande pour garantir de meilleures allocations, ont été un moteur majeur des gros carnets de commandes de vente d’obligations.

Le rapport de Credit Swiss arrive malgré les prévisions positives du gouvernement néerlandais sur sa croissance économique.

Le conseiller politique du gouvernement CPB a déclaré mardi que l’économie néerlandaise devrait se remettre beaucoup plus rapidement que prévu de la crise du coronavirus, car le déploiement des vaccinations permet la réouverture des entreprises.

La cinquième économie de la zone euro devrait croître de 3,2% cette année, a déclaré le CPB, après la contraction de 3,7% de l’année dernière, les consommateurs augmentant leurs dépenses alors que le chômage reste faible.

Ils ont déclaré: “Les dommages économiques permanents dus à la pandémie de coronavirus restent limités.”

En mars, le CPB a prédit une croissance de seulement 2,2% pour 2021, car le pays était encore largement bloqué en raison d’une vague massive d’infections à coronavirus.

Ces dernières semaines, cependant, les vaccinations ont ramené les infections à leurs niveaux les plus bas en plus de neuf mois, permettant la réouverture des bars, restaurants et magasins.