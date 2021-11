Exodus : le livre de guitare ‘Persona Non Grata’ arrive en décembre

Enregistrements de sous-niveau a annoncé le tout nouveau EXODE « Persona Non Grata » livre de guitare, avec tablature de guitare et notation pour les 12 chansons tueuses du nouveau EXODE album. Toutes les chansons ont été transcrites note par note à partir des enregistrements originaux par PAÏEN guitariste — et occasionnellement EXODE membre en tournée — Kragen Lum et Ernie BallGagnant du prix Match The Master Evan Bradley.

Apprenez à jouer les chansons exactement comme le groupe les joue avec ces transcriptions 100% précises. Présenté dans un format à deux guitares pour que vous puissiez apprendre à jouer tous les riffs et solos de la même manière Gary Holt et Lee Altus (plus les solos invités par Rick Hunolt et Kragen Lum) les a joués sur l’album. L’édition imprimée de 262 pages commencera à être expédiée le 17 décembre.

Cette édition imprimée de luxe du livre comprend également un EXODE « Persona Non Grata » jeu de médiator et de marque-pages recto-verso ainsi qu’une copie numérique du livre de guitare au format PDF. L’édition imprimée de luxe est uniquement disponible via SubLevel Records.

Chansons incluses :

* Persona non grata



* REMF



* Glisser dans la folie



* élitiste



* Prescrire l’horreur



* Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore)



* Les années de la mort et de la mort



* Appât à clics



* Les feux de division



* Cosa del Pantano



* Lunatic-Liar-Lord



* Antigraine

« Persona non grata » est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe pendant neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui a auparavant dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

« Persona non grata » a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

En juillet, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Il a rejoint ses camarades sur scène le 7 octobre au réplique festival à Sacramento, en Californie.

EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas à Las Vegas, Nevada en août et à Assaut de terreur complet à Cave In Rock, Illinois en septembre alors que Chasse se remettait d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et « Force d’habitude » (1992).

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 114 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).