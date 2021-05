‘Exodus’, premier album DMX posthume, sort sur les services de streaming

Exode, le premier album posthume du rappeur DMX, est officiellement sorti sur tous les principaux services de streaming.

Exodus – le huitième album studio de DMX (nom complet Earl Simmons) et son premier depuis Undisputed en 2012 – se compose de 13 morceaux, dont deux sont cependant des efforts de « sketch », avec une durée combinée d’un peu plus d’une minute. Les fans peuvent accéder à l’œuvre via Spotify, Apple Music, Deezer, Pandora et d’autres services de streaming actuellement, seulement 49 jours après le décès de l’artiste “X Gon’ Give It to Ya” à l’âge de 50 ans.

Toutes sortes d’actes bien connus ont contribué au projet de près de 40 minutes, avec des artistes en vedette dont Swizz Beatz (qui revendique des crédits de production sur presque toutes les chansons de l’album), Jay-Z, Nas, Lil Wayne, Bono, Alicia Keys (l’épouse de Swizz Beatz), Snoop Dogg et Usher. De plus, chacun de ces rappeurs (ainsi que Keys et Bono) a un ou plusieurs crédits d’écriture de chansons Exodus, tandis que Kanye West a produit et co-écrit le dernier album “Prayer”.

Sur les réseaux sociaux, les premières impressions de la plupart des fans sur Exodus semblent positives, bien que certains aient exprimé des opinions critiques sur le travail.

“Je souhaite que DMX soit là pour obtenir cet amour parce que cet album d’Exodus a ramené les rues”, a écrit un individu, concluant le message avec une série d’emojis de feu et une paire de hashtags.

“Je donne au nouvel album Exodus de DMX un solide 8/10”, a déclaré un autre auditeur.

« Je vais le dire… DMX est ce mec et une pure légende, mais cet album #Exodus… nahhh. Je vois beaucoup de gens dire que c’est 🔥🔥… où ? a écrit un fan moins impressionné.

« Que fait Bono sur l’album DMX ? Hmmmmmmm », a tweeté un deuxième observateur.

Plus urgent encore, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont déjà contesté le calendrier de sortie et la direction créative d’Exodus.

“Dmx n’étant pas la première voix ou le premier couplet de l’album me rend déjà fou”, lit-on dans un tweet critique à ce sujet.

« Je comprends pourquoi il était nécessaire pour Swizz de produire l’album DMX. Je souhaite juste que ce ne soit pas lui », a déclaré une autre personne.

En passant, Swizz Beatz – qui a vendu Verzuz à Triller en mars – a déclaré dans une interview avec Complex cette semaine que pendant qu’il mettait la touche finale à Exodus pour DMX, le regretté rappeur avait terminé «100%» du disque avant de passer.

« Je vous promets que le dernier vœu de DMX n’avait rien à voir avec Moneybagg Yo. Pourquoi cet homme sur l’album lmao », a écrit un autre individu.

Moneybagg Yo est apparu sur le bien intitulé «Money Money Money», et sur ce front, Swizz Beatz a indiqué dans le complexe susmentionné qu’il devait couper un couplet du regretté Pop Smoke parce qu’il avait déjà fait ses débuts dans l’un de ses projets posthumes – d’où la présence de Moneybagg Yo et de «Money Money Money».

Il convient de noter en conclusion que Swizz Beatz, une fois de plus dans l’interview de Complex, a reconnu que “nous avons beaucoup de matériel sur X” – tout en relatant également qu’il travaillera sur une autre sortie DMX posthume, et en particulier un possible album gospel, « Seulement si cela peut être un chef-d’œuvre, ce qu’il peut.

« Mais parfois ces choses [unreleased tracks] tombent entre les mauvaises mains, et les gens font des bêtises. Je ne veux faire partie de rien de tout cela », a poursuivi Swizz Beatz. “Alors j’espère que la voix et les choses qui ne sont pas entre mes mains et entre les mains d’autres personnes, ils en seront responsables et s’assureront que sa famille est également prise en charge.”