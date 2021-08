Exodus recrute le batteur John Tempesta pour ses prochains spectacles

Thrashers de la région de la baie de San Francisco EXODE avoir tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe dans deux festivals à venir — à Psycho Las Vegas le 22 août à Mandalay Bay à Las Vegas, Nevada et à Assaut de terreur complet du 8 au 11 septembre 2021 au camping Hogrock à Cave In Rock, Illinois — tandis que Tom la chasse se remet d’une opération.

Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe “L’impact est imminent” (1990) et “Force d’habitude” (1992).

EXODE a déclaré dans un communiqué : « En raison de À Mle rétablissement continu de son opération, nous annonçons que pour notre spectacle à Vegas et Assaut de terreur complet , nous serons rejoints par @johntempesta à la batterie ! John a été À Mest (et notre) choix numéro un pour sauter derrière le kit en son absence, et John le tuera pendant que À M continue sa convalescence, qui se passe très bien ! J’ai hâte de voir tous ceux qui viendront à Vegas pour le spectacle. Et j’ai hâte d’avoir À M en bonne santé et de retour derrière son kit dès que possible ! Mais accueillons John de retour pour deux spectacles où il a commencé !”

Ajoutée Chasse: « Salut à tous. Je suis à 5 semaines de l’opération et je suis en voie de guérison. Je me sens toujours plus fort et je suis plus qu’excité de recommencer à m’entraîner à la batterie. Malheureusement, je ne le ferai pas. soyez prêt pour le prochain Vegas et Assaut de terreur complet spectacles. Au départ, je pensais que si je pouvais marcher, je pourrais jouer. Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver. Je veux exprimer mon amour et ma gratitude éternels à notre frère Johnny Tempesta d’avoir accepté de jouer en mon absence. Je suis sûr à 100% qu’il va craquer en jouant cette musique ! Je vais vérifier à nouveau très bientôt. Merci beaucoup et BRAVO A TOUS !!!!”

Mentionné Tempesta: “Je suis très excité et honoré de remplacer mon frère Tom qui guérit d’une opération. J’ai hâte de voir ces spectacles et d’être de retour avec le EXODE famille!”

Le mois dernier, Chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale est effectuée si le cancer s’est largement propagé dans l’estomac. Il est également souvent conseillé si le cancer se situe dans la partie supérieure de l’estomac, près de l’œsophage.

Le 5 juillet, Chasse a déclaré qu’il avait subi quatre cycles de chimiothérapie et que « la masse [had] réduit à moins de la moitié de la taille qu’il était en mars… Après la récupération [from gastrectomy], je reçois quatre autres traitements, puis je peux reprendre ma vie sans cancer.”

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale implique que le chirurgien retire tout l’estomac, les ganglions lymphatiques voisins et l’épiploon, et éventuellement la rate et des parties de l’œsophage, des intestins, du pancréas ou d’autres organes voisins si le cancer les a atteints. L’extrémité de l’œsophage est ensuite attachée à une partie de l’intestin grêle. Cela permet aux aliments de descendre dans le tractus intestinal. Mais les personnes qui se sont fait enlever l’estomac ne peuvent manger qu’une petite quantité de nourriture à la fois. Pour cette raison, ils devront manger plus souvent.

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Après Chasse a rendu public son diagnostic, le guitariste Gary Holt dit que EXODE va “retarder” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M l’a vaincu, il retrouvera toutes ses forces pour reprendre la route et frapper sa batterie comme lui seul peut le faire ! Quand il aura botté le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS culs avec le record le plus malade à ce jour !”, a-t-il déclaré.

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04 % à 0,07 % de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.

