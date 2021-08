Exodus s’associe à Incendium pour les figurines et les bandes dessinées de “Tales Of The Damned”

Thrashers de la région de la baie de San Francisco EXODE ont fait équipe avec Incendium pour le lancement de “Contes des damnés”, une série d’anthologies de bandes dessinées en quatre numéros qui explore les morceaux classiques du groupe. Le terrifiant “Organiste” de EXODE les œuvres d’art et les traditions seront également immortalisées en tant que figurine d’action.

Publié sous Incendiumest axé sur la musique Opus empreinte, le premier numéro de riffs sur la chanson titre des années 2004 “Tempo des damnés” et est conçu par des maîtres de l’horreur, écrivain Ian Edginton (“Extraterrestres”, “Prédateur”, “2000 après JC”) et artiste Luis Guaragna (Jean Charpentier‘s “Contes pour une nuit d’Halloween”). “Contes des damnés” #1 présente des illustrations de couverture par Ryan Christensen qui met en valeur le “Organiste.”

Dans le premier numéro glaçant de “Contes des damnés”, une adolescente disparaît après être devenue obsédée par “The Wavelength”, un signal mystérieux provenant d’une station de radio insaisissable. La recherche de sa sœur aînée protectrice mène à une ville abandonnée, où elle dévoile non seulement le mystère de la disparition de sa sœur, mais aussi de la musique maudite derrière elle… Le tempo des damnés.

“Je suis super excité de voir ce projet prendre vie”, a déclaré EXODE guitariste et chef d’orchestre Gary Holt. “EXODE et les bandes dessinées vont de pair, et pour voir le ‘Organiste« prendre vie sous forme de livre et de figurine d’action ? Absolument génial! j’ai hâte de lire “Contes des damnés”!”

Ajoutée Llexi Léon, PDG de Incendium: “EXODE‘s “Contes des damnés” est notre hommage sanglant aux légendes de la Bay Area. Nous sommes tous sur les mythes, les monstres et le métal ici à Incendium, donc cette alliance impie a été une explosion !”.

Le début de la série de bandes dessinées coïncide avec la sortie de EXODEle nouvel album de, “Persona non grata”, que le légendaire groupe de thrash metal a lui-même enregistré dans des studios construits à la maison avec l’aide de Andy Sneap sur le mixage et le mastering et avec Steve Lagudi à la tête de l’ingénierie.

“Contes des damnés” est une série d’anthologies trimestrielles ; la première édition imprimée de chaque numéro sera publiée sous la forme d’une bande dessinée de collection en édition limitée au format prestige, comprenant des couvertures en papier cartonné, des traitements d’aluminium spéciaux, des pages brillantes et une numérotation individuelle.

La première impression de chaque numéro sera limitée à 1500 exemplaires à 16,66 $, et disponible sur commande à partir de cet endroit. Le premier numéro est disponible à la commande dès maintenant et expédié le 31 octobre 2021. Le “Organiste” La figurine articulée est également disponible en pré-commande pour 29,95 $, expédiée au premier trimestre 2022.

“Contes des damnés” Crédits #1 :

* Couverture des illustrations de Ryan Christensen



* Oeuvre d’intérieur par Luis Guaragna



* Écrit par Ian Edginton



* Lettres de Jacob Baslé



* Édité par Llexi Léon et Denton J. Tipton



* EXODE “Organiste” Figurine articulée Figbiz par Incendium

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).