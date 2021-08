Exodus Singer change de batteur pour ses prochaines apparitions au festival : Tom Hunting “ne voulait pas que nous annulions”

La semaine dernière, il a été annoncé que les thrashers de la région de la baie de San Francisco EXODE avoir tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe dans deux festivals à venir — à Psycho Las Vegas le 22 août à Mandalay Bay à Las Vegas, Nevada et à Assaut de terreur complet le 11 septembre au camping Hogrock à Cave In Rock, Illinois — tandis que Tom la chasse se remet d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et “Force d’habitude” (1992).

EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza abordé le changement temporaire de batteur lors de la dernière tranche de son Le coffre-fort toxique de Zetro YouTube direct. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Si quelqu’un a vu le post cette semaine. Tom la chasse a publié un article disant à tout le monde que cinq semaines se sont écoulées depuis son opération et qu’il va très bien. Mais je me souviens quand nous avons commencé cela, nous réservions Las Vegas psychopathe et Assaut de terreur complet, qui est en septembre, nous disions : ‘Wow. Est-ce qu’il va pouvoir le faire si tôt ?’ Et son point de vue était : « Eh bien, si je marche, je joue du tambour. » Malheureusement, cela n’arrivera pas. Il se remet, et nous voulons qu’il se rétablisse correctement. Nous ne voulons pas qu’il dépasse ses limites.

“EXODE est un groupe très familial”, a-t-il poursuivi. “Nous ne méprisons jamais le mandat de l’autre. J’ai fait partie du groupe à trois reprises. Il y a eu un chanteur avant moi et un chanteur après moi. je chante les deux Rob‘s [Dukes] musique et Paul‘s [Baloff] la musique sans désarroi — j’adore ça. C’est la même chose avec n’importe quel autre joueur qui avait été avec le groupe – ça vaut pour Lee [Altus] en jouant Meule‘s [Hunolt] pièces ou Jack [Gibson] en jouant Robbie‘s [McKillop] pièces, de l’original ‘Lié par le sang’, ou alors Mike Butler hors du ‘Force de l’habitude’.

“Malheureusement, À M ne pourra pas jouer ces spectacles, alors il a appelé Johnny, notre bon ami Jean Tempesta, qui était dans EXODE. C’était son premier groupe — en gros [his first] vrai groupe. John travaillait pour [ANTHRAX‘s] Charlie Benante en tant que technicien, et nous l’avons rencontré en tournée, quand [touring with ANTHRAX] sur [their] ‘Parmi les vivants’ [album] et puis nous avons fait un « Bal des Headbangers » tournée sur [their] “État d’euphorie” [album]. À M, malheureusement, a quitté le groupe à ce moment-là – il a fait une petite pause – et Jean Tempesta est entré, a pris le relais, puis a effectivement obtenu le poste et a joué « L’impact est imminent » et ‘Force d’habitude’. Alors, À M je n’y ai même pas réfléchi à deux fois [this time]. Il a appelé Johnny et Johnny était à fond.

« Alors ce week-end à Las Vegas psychopathe dimanche au Mandalay Bay sur la scène principale – j’espère vous y voir les gars – sera EXODEle premier spectacle depuis son retour,” Souza ajoutée. “Et nous aurons une vieille légende – il joue avec LE CULTE à présent – M. John Tempesta à la batterie. Il a un excellent CV. Et c’est ce qui va se passer ce week-end.

“Nous sommes très heureux de vous retrouver en direct. Et nous ne voulions pas annuler, et À M ne voulait pas que nous annulions. C’est pourquoi nous ne l’avons pas fait. Nous avons gardé les spectacles. Et nous serons aussi le mois prochain — le 11 septembre — à Assaut de terreur complet dans l’Illinois et John sera là-dessus aussi.”

Lorsque Chasse a annoncé son absence de Psycho Las Vegas et Assaut de terreur complet, a-t-il déclaré dans un communiqué: “Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver.”

Le mois dernier, À M a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale est effectuée si le cancer s’est largement propagé dans l’estomac. Il est également souvent conseillé si le cancer se situe dans la partie supérieure de l’estomac, près de l’œsophage.

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale implique que le chirurgien retire tout l’estomac, les ganglions lymphatiques voisins et l’épiploon, et éventuellement la rate et des parties de l’œsophage, des intestins, du pancréas ou d’autres organes voisins si le cancer les a atteints. L’extrémité de l’œsophage est ensuite attachée à une partie de l’intestin grêle. Cela permet aux aliments de descendre dans le tractus intestinal. Mais les personnes qui se sont fait enlever l’estomac ne peuvent manger qu’une petite quantité de nourriture à la fois. Pour cette raison, ils devront manger plus souvent.

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Après Chasse a rendu public son diagnostic, le guitariste Gary Holt dit que EXODE va “retarder” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M a vaincu cela, il sera de retour à pleines forces pour reprendre la route et frapper ses tambours comme lui seul peut le faire ! Quand il aura botté le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS culs avec le record le plus malade à ce jour !”, a-t-il déclaré.

“Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.