Exodus Singer dénonce les mandats « socialistes » de vaccins et défend son soutien à Donald Trump

EXODE leader Steve « Zetro » Souza, qui a déclaré dans le passé en tant que partisan de l’ancien président américain Donald Trump, a discuté de l’état de la politique américaine dans une nouvelle interview avec Andrew McKaysmith de l’Australie « Cicatrices et guitares » Podcast. Après McKaysmith Raconté Souza qu’il ne pense pas qu' »il n’y ait aucun doute » que Zéroest passé « soutien à Atout était bien placé compte tenu du spectacle de merde » que l’Amérique a « en tant que président ces jours-ci », Souza dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Ils n’aimaient pas la personne », en référence à la haine qui Atout obtenu de la plupart des démocrates et même de certains républicains. « Quel autre leader dans le monde dans l’histoire, si vous tweetiez, reviendrait tout de suite vers vous et dirait: » Hé, va te faire foutre? » Parce que [Trump] n’était pas un politicien. Il était déjà millionnaire et un homme très célèbre – plus célèbre que n’importe lequel des présidents. Alors qu’avait-il à gagner ?

« L’essence a augmenté d’un dollar depuis qu’il a quitté son poste » Zéro a continué. « Le prix du bois, vous payiez 28 dollars pour une feuille de contreplaqué ; c’est 94 dollars pour une feuille de contreplaqué. Je n’ai pas vu notre gouvernement faire quoi que ce soit ; ils sont simplement assis comme ils le font toujours et se contentent de naviguer. [former U.S. president Barack] Obama fait la même chose. Il vient d’entrer en fonction et, ‘Je suis le président.’ ‘Que fais tu aujourd’hui?’ «Je suis juste le président. Si quelque chose arrive, je m’en occuperai. Mais je ne le vois pas sortir. Putain de Atout, tu entendais son putain de nom tous les jours, que ça te plaise ou non. Il essayait de fermer les frontières et de construire un mur. Les gens n’aimaient pas ça.

« Savez-vous, quand je vais en Australie ou au Mexique, je dois obtenir un putain de visa pour entrer dans vos pays. Pourquoi personne n’a besoin de visa pour entrer dans mon pays ? C’est des conneries. Et c’est tout ce qu’il était essayer de faire. Mais les gens [said], ‘Non, c’est un raciste et il n’aime pas les latins.' »

Souza a poursuivi en disant qu’il n’était pas toujours un républicain teint dans la laine. « Tout au long de ma vie – j’ai 57 ans – et j’ai voté démocrate de nombreuses fois », a-t-il déclaré. « Je vote pour qui le gars je pense peut le faire. Et au cours des 10 dernières années, je suis complètement passé à droite. »

Zéro a également dénoncé les mandats fédéraux et locaux sur les vaccins qui ont été mis en œuvre aux États-Unis au cours des dernières semaines. « Ils vous obligent à vous faire vacciner », a-t-il déclaré. « Vivons-nous dans une société socialiste ? Qu’est-il arrivé à » mon corps, mon choix » ? Je ne le comprends pas. Et il ne s’agit pas du fait que le vaccin ne soit pas efficace ou quoi que ce soit ; Nous jouons un concert avec TESTAMENT et ANGE DE LA MORT à Oakland, Californie [at the end of November]. Vous devez même montrer une preuve de vaccination pour entrer. Je pense que c’est socialiste là. C’est de la foutaise. Qu’en est-il des personnes atteintes du SIDA ? Et si les gens ont l’hépatite C? Comment se fait-il qu’ils n’aient pas à montrer [any kind of proof]…? Pour moi, c’est comme n’importe quoi d’autre – pourquoi est-ce tout d’un coup [something that] le gouvernement peut vous mandater ? »

Souza a précisé qu’il ne nie pas que COVID-19 existe et qu’il ne nie pas qu’il est transmissible. « Oui, c’est réel. Oui, ça tue des gens », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas pire que la grippe, cependant. Vous ne pouvez pas fermer le monde. Vous ne pouvez pas ruiner les entreprises des gens qu’ils ont construites. Petits magasins de beignets maman et pop, comment sont-ils censés survivre? Je suis juste en utilisant ça comme exemple. Mon point de vue est que vous ne pouvez pas fuir quelque chose. Vous devez le frapper de front. Et une fois que vous l’avez frappé de front, vous allez le battre. Vous allez le battre. [But instead they are, like], ‘Continuons à le verrouiller. Ne le faisons plus. Faisons [postpone] les festivals jusqu’à l’année prochaine, puis l’année suivante, et puis l’année suivante.’ Fais-le. Qu’est-ce que tu vas faire? Vous cacher de cette chose toute votre vie ? Cela fait deux ans maintenant, deux ans. C’est le putain de novembre. La merde a frappé en putain de décembre ’19. Je sais parce que j’étais en Europe quand il est tombé. J’ai dû rentrer chez moi début mars [2020].

« Rassemblez-vous, les gens », a-t-il conclu. « Je ne pense tout simplement pas que nos gouvernements, nos fonctionnaires ou les chefs du monde sachent vraiment ce qu’ils font ou quoi faire avec cela. J’aimerais qu’ils disent simplement qu’ils ne le font pas au lieu d’essayer d’agir comme ils faire. »

Il y a deux mois, EXODE guitariste Gary Holt Raconté La voix de métal que son propre groupe est « composé de différentes idéologies politiques et que nous sommes les meilleurs amis. Le monde a oublié comment faire cela », a-t-il déclaré. « Nous sommes tellement divisés. Et les pouvoirs en place veulent nous diviser. Et c’est des deux côtés – ce n’est pas seulement une chose d’extrême droite ou d’extrême gauche. »

De retour en avril 2020, Holt a parlé plus en détail des différentes opinions politiques au sein de la EXODE camp, en disant au « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » podcast: « Tout le monde sait que je suis libéral sur la merde, mais je suis aussi super conservateur sur la merde aussi. Et ce ne sont que mes propres opinions, et je les laisse de côté [social media] Parce que ça commence un énorme combat. Les gens sont, comme, ‘Ah, flocon de neige libéral EXODE.’ Et je suis, genre, enculé, les trois cinquièmes de EXODE sommes Atout-aimer les républicains – la majorité du groupe. Lee [Altus, guitar], Jack [Gibson, bass] et Zéro – c’est plein. »

Il y a trois ans, Souza a dit qu’il soutenait alors-Le président Donald Trump, expliquant dans une interview : « L’économie aux États-Unis… le chômage est le plus bas qu’il n’ait jamais été dans l’histoire des États-Unis. Je pense [Trump] tenter d’aller à la rencontre [North Korean leader] Kim Jong Un, je pense que c’est génial — c’est ce que vous devez faire. Les gens ont besoin de se toucher, pas de le faire par des canaux. »

Dans une interview de 2016, Holt déchiré Atout, en disant: « Vous ne pouvez pas croire tout ce qu’il dit, parce que c’est un menteur en série… Il ne condamnera même pas David ducle soutien de. Il a fait semblant de ne pas savoir qui il est… C’était ton moment, Donald Trump, pour dire… tu sais, pour condamner l’homme, en gros, mais tu as prétendu que tu ignorais qui il était, parce que tu ne veux pas foutre ce vote. Il y a des putains de montagnards là-bas pour qui tu veux voter pour toi. »

Holt a poursuivi en disant qu’il était « à bien des égards un républicain » mais qu’il n’avait pas pu trouver « un candidat là-haut qui n’ait pas été tenu en laisse par les chrétiens évangéliques, car ils sont la mort de le mouvement conservateur de toute façon. Et s’ils restent en dehors du ventre des femmes et se concentrent simplement sur la gestion d’un pays et ne sont pas redevables à ces personnes, je voterais républicain en une seconde. «

Holt a ajouté qu’il avait eu des discussions productives sur la situation politique avec ses camarades de groupe. « Je connais des gens, y compris les membres de mon propre groupe dans EXODE, qui, vous n’êtes peut-être pas d’accord avec eux, mais j’adorerais voir un mec tendu, haïssant le métal, je-sais-tout-sur-la-politique affronter Jack Gibson dans une dispute », a-t-il dit. « Cela pourrait aboutir à un match nul. C’est un débat – comme, si vous n’êtes pas d’accord avec lui, vous ne gagnerez pas – mais il connaît ses putains de faits. Et nous ne sommes pas tous idiots. En fait, nous savons ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. »

EXODEle nouvel album de, « Persona non grata », sortira le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire.