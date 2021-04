Exodus Wallet lève près de 60 millions de dollars en crypto dans une offre réglementée

Le fournisseur de portefeuilles cryptographiques Exodus a levé plus de 59 millions de dollars en seulement cinq jours alors que les investisseurs affluaient pour participer à l’offre publique.

Exodus Movement, Inc., une société basée dans le Delaware, a commencé à vendre des actions le 8 avril dans le cadre d’une vente approuvée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les actions étaient cotées pour 27,42 $ chacune avec un investissement maximal de 2 733 229 actions.

Selon un rapport du 12 avril, l’offre se clôturera une fois que le montant maximum de l’offre de 75 millions de dollars aura été atteint. La société de portefeuille cryptographique est déjà à 80% d’atteindre cet objectif avec la participation de plus de 4000 investisseurs.

La firme a noté que la majorité des investissements provenaient de commerçants de détail ou d’investisseurs non accrédités, avec seulement 8% du total provenant d’investisseurs accrédités.

La vente du règlement A a permis à l’entreprise d’aller au-delà des investisseurs aux poches profondes et d’offrir une participation à ceux qui sont souvent exclus des ventes de titres. Cependant, la vente n’était disponible que pour les investisseurs basés aux États-Unis, à l’exclusion des États de l’Arizona, du Texas et de la Floride.

Exodus acceptait les paiements en crypto uniquement en utilisant Bitcoin, Ethereum ou USDC au lieu d’accepter fiat.

Exodus explore actuellement des partenariats avec des systèmes de négociation alternatifs (ATS) qui pourraient potentiellement élargir la disponibilité des actions. La société a l’intention de rendre les actions ordinaires de classe A disponibles à la négociation sur plusieurs plates-formes, y compris tZERO, dans les neuf mois suivant cette offre, a ajouté le rapport.

tZERO est une plate-forme de négociation de jetons de sécurité conforme à la SEC et une filiale de Medici Ventures, qui est elle-même une filiale du détaillant en ligne Overstock.

Le fournisseur de portefeuille logiciel multi-actifs prétend avoir réalisé la plus grande offre de cryptographie réglementée à ce jour, cependant, cette distinction ne durera probablement pas la journée.

Coinbase devrait inscrire son action à la bourse du Nasdaq dans quelques heures, ce qui sera sans aucun doute la plus grande offre de crypto-monnaie jamais créée. Les évaluations de la société une fois qu’elle est devenue publique ont été comprises entre 60 et 140 milliards de dollars, et le sentiment a été extrêmement positif de la part des marchés financiers traditionnels et de la cryptographie.