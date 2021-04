Exonération de la TPS demandée sur les médicaments et l’équipement Covid

Cela aurait pour effet d’empêcher le marketing noir, la thésaurisation de ces médicaments et autres équipements médicaux, ainsi que de garantir que ceux-ci sont disponibles pour les citoyens à un coût abordable », déclare le plaidoyer.

Un plaidoyer a été déposé par les ONG Public Policy Advocates devant la Cour suprême pour obtenir une exemption de la taxe sur les produits et services (GST) pour les médicaments Covid-19, le remdesivir, le tocilizumab, le favipiravir et d’autres médicaments ayant une composition générique similaire et le matériel médical connexe.

Il a demandé au gouvernement central d’invoquer ses pouvoirs en vertu de l’article 11 de la loi de 2017 sur la TPS centrale pour lever l’imposition de la TPS sur l’oxygène de qualité médicale, les concentrateurs d’oxygène, les ventilateurs, les machines Bipap, les mesures de contrôle et les soins de soutien pour les patients Covid-19. compte tenu de l’augmentation exponentielle de la demande pour ces médicaments et équipements médicaux.

Accusant le Conseil de la GST de montrer une apathie totale en ne recommandant pas d’exemption sur ces médicaments et équipements au gouvernement central, l’ONG a demandé l’exonération de 12% de la TPS imposée sur ces médicaments et équipements, ce qui rendrait le traitement beaucoup plus abordable pour le public.

L’ONG a également demandé qu’une directive soit donnée au Conseil de la TPS pour qu’il convoque une réunion comme prévu à la section 11 et examine la question de l’exemption de la TPS sur les «médicaments liés à Covid-19, y compris, mais sans s’y limiter, le remdesivir, le tocilizumab, le favipiravir et d’autres médicaments avec constitution générique similaire, équipement médical comprenant, mais sans s’y limiter, les ventilateurs et les machines Bipap, et autres traitements médicaux pour la prévention des infections, les mesures de contrôle et les soins de soutien pour les patients Covid-19, y compris, mais sans s’y limiter, l’oxygène de qualité médicale, les concentrateurs d’oxygène, etc.

«L’article 11 de la loi centrale sur la taxe sur les produits et services habilite le gouvernement central à exonérer les biens ou les services, ou les deux, de la taxe exigible sur la base des recommandations du Conseil de la taxe sur les produits et services, s’il est convaincu que cela est nécessaire dans l’intérêt public », déclare le plaidoyer.

Avec la flambée de la demande, malheureusement, il y a eu de nombreux cas de commercialisation au noir et de thésaurisation de ces médicaments, souligne-t-il. «Le droit à la santé en période de pandémie revêt une importance de plus en plus cruciale, car des soins de santé abordables et la disponibilité de médicaments qui sont essentiels pour lutter contre les cas de maladie modérés et graves doivent revêtir une importance primordiale. Cela aurait pour effet d’empêcher le marketing noir, la thésaurisation de ces médicaments et autres équipements médicaux, ainsi que de garantir que ceux-ci sont disponibles pour les citoyens à un coût abordable », déclare le plaidoyer.

Il est essentiel de souligner que des médicaments tels que le remdesivir et le tocilizumab, ainsi que l’oxygène de qualité médicale, faisaient partie du protocole de gestion clinique Covid publié par le ministère de la Santé et du Bien-être de la famille le 27 juin de l’année dernière, ont déclaré les Public Policy Advocates.

